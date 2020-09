آموزش استفاده از دوربین گوشی به عنوان وبکم کامپیوتر

داشتن یک وب‌کم با کیفیت بالا برای بسیاری از کاربران موضوع مهمی است اما معمولا لپ تاپ‌ها از وب‌کم باکیفیتی برخوردار نیستند. از طرفی کاربرانی که کامپیوتر رومیزی در اختیار دارند باید برای وب‌کم به صورت جداگانه هزینه کنند. اما راهی وجود دارد که بتوان این هزینه را کاهش داد. همه‌ی کاربران بدون شک از گوشی هوشمند بهره می‌برند و این دقیقا همان وسیله‌ای است که می‌تواند بدون هزینه‌ی اضافی نقش وب‌کم را ایفا کند. در این مطلب به شما عزیزان استفاده از دوربین گوشی به عنوان وبکم کامپیوتر را آموزش خواهیم داد.

اغلب کاربران برای برقراری تماس‌های تصویری خود از نرم‌ا‌فزارهایی نظیر زوم، اسکایپ، Google Duo و دیسکورد استفاده می‌کنند. اما اگر وبکم در اختیار ندارید یا از کیفیت دوربین لپ تاپ خود راضی نیستید، می‌توانید با استفاده از یکی از نرم‌افزارهایی که در ادامه معرفی می‌کنیم گوشی خود را به وبکم تبدیل کنید. این برنامه‌ها به کمک وای‌فای به کامپیوتر متصل می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کنند تا کاربر بتواند از گوشی به عنوان وبکم استفاده کند. نکته قابل توجه هنگام استفاده از گوشی به عنوان وب‌کم این است که اگر قصد دارید به مدت طولانی از آن استفاده کنید بهتر است گوشی را به شارژر متصل کنید چون مصرف شارژ هنگام استفاده از دوربین گوشی افزایش می‌یابد.

استفاده از دوربین گوشی به عنوان وبکم کامپیوتر

EpocCam Webcam

یکی از نرم‌افزارهایی که با کمک آن می‌توان از گوشی به عنوان وب‌کم استفاده کرد EpoCam Webcam است. با نصب این نرم‌افزار روی گوشی، به وب‌سایت kinoni هدایت خواهید شد تا بدین ترتیب درایورهای مورد نیاز را روی کامپیوتر نصب کنید. سپس برنامه EpoCam Webcam Viewer را دانلود و روی کامپیوتر خود نصب کنید. توجه داشته باشید که گوشی و کامپیوتر شما باید به یک شبکه وای‌فای متصل باشند.

بعد از این که نصب درایور‌ها به اتمام رسید، برنامه‌ای که روی گوشی شما نصب شده تصویر گوشی و لپ‌تاپ شما را نشان می‌دهد و این یعنی همه چیز به‌درستی پیش رفته. اکنون با اجرای برنامه‌ی درون لپ‌تاپ می‌توانید از دوربین گوشی به عنوان وب‌کم استفاده کنید.

در نسخه‌ی رایگان، طبق معمول تبلیغات زیادی به نمایش درخواهد آمد و همچنین‌ فقط می‌توانید با وضوح ۶۴۰ × ۴۸۰ فیلم‌برداری کنید. برای استفاده از امکانات بیشتر از قبیل فیلم‌برداری با وضوح ۱۰۸۰p، بزرگنمایی، استفاده از فلش گوشی و استفاده از قابلیت HDR، باید حدودا ۷.۹۹ دلار بپردازید.

نقاط قوت: قابل اجرا روی ویندوز و مک، پشتیبانی از اندروید و iOS

دانلود برنامه‌ی EpoCam Webcam

iVCam Webcam (پیشنهادی)

این برنامه رایگان است اما مانند EpoCam در نسخه رایگان تنها می‌توانید با وضوح ۶۴۰ × ۴۸۰ فیلم‌برداری کنید. از طرفی باید واترمارک و تبلیغات را هم تحمل کنید. با این حال با پرداخت حدود ۷.۹۹ دلار و خرید نسخه‌ی کامل، دیگر خبری از تبلیغات و واترمارک نخواهد بود. همچنین می‌توانید از تمامی امکانات این برنامه استفاده کنید.

البته برخی از کاربران در پلی استور به این نکته اشاره کردند که برای استفاده از تمام قابلیت‌های این برنامه، باید به آن امتیاز کامل بدهید. iVCam Webcam برای گوشی های اندروید و آیفون در دسترس است اما متاسفانه فقط کاربرانی که کامپیوترهای ویندوزی دارند می‌توانند از آن استفاده کنند.

نقاط قوت: پشتیبانی از اندروید و iOS

نقاط ضعف: قابل اجرا تنها روی ویندوز

دانلود برنامه‌ی iVCam Webcam برای اندروید

دانلود برنامه‌ی iVCam Webcam برای iOS

دانلود برنامه‌ی iVCam برای ویندوز ۱۰

DroidCam

نرم‌افزار دیگری که می‌توان به کمک آن از گوشی به عنوان وبکم استفاده کرد، DroidCam است. ۲ نسخه رایگان و پولی این نرم‌افزار در دسترس کاربران قرار دارد که نسخه پولی DroidCamX Pro نام داشته و برای خرید آن باید ۵ دلار بپردازید. در این نسخه دیگر تبلیغات نمایش داده نمی‌شود و می‌توانید فیلم‌هایی با وضوح ۷۲۰p ضبط کنید. همچنین نسخه‌ی پولی به شما این امکان را می‌دهد تا کنترل بیشتری روی دوربین داشته باشید و از امکاناتی مانند چرخش ویدیو، تنظیم میزان روشنایی و کنتراست و فلش گوشی استفاده کنید.

DroidCam برای گوشی‌های اندرویدی و آیفون و همچنین کامپیوترهای ویندوزی و لینوکس در دسترس قرار دارد. کاربران ویندوز ۱۰ برای استفاده از این نرم‌افزار باید نسخه ۶۴ بیتی را دانلود کنند اما ویندوز ۸ یا ۷ از هر دو نسخه‌ی ۳۲ و ۶۴ بیتی پشتیبانی می‌کنند.

برای استفاده از این برنامه باید گوشی را با استفاده از وای‌فای یا از طریق USB به کامپیوتر خود متصل کنید. البته بهتر است از USB استفاده کنید تا شارژ کمتری مصرف ‌شود. یکی از مزیت‌های این برنامه امکان اجرا در پس‌زمینه‌ی گوشی است اما از طرفی کاربران کامپیوترهای مکینتاش نمی‌توانند از آن استفاده کنند و وضوح حداکثر نیز ۷۲۰P است، آن هم در نسخه‌ی پولی.

به خاطر داشته باشید برای برقراری ارتباط بین کامپیوتر و گوشی از طریق این برنامه ابتدا باید آدرس IP نمایش داده درون گوشی را در برنامه‌ی مخصوص کامپیوتر وارد کنید.

نقاط قوت: نسخه‌ی رایگان و پولی

نقاط ضعف: عدم پشتیبانی از مک، وضوح حداکثر ۷۲۰P، فعال شدن بسیاری از قابلیت‌ها تنها در نسخه‌ی پولی

دانلود برنامه‌ی DroidCam

به خاطر داشته باشید تمام این برنامه‌ها برای عملکرد درست باید ابتدا در حال اجرا باشند و سپس وارد برنامه‌‌هایی نظیر اسکایپ، زوم و … شده و در قسمت تنظیمات، ورودی دوربین را برنامه‌ی مورد نظر انتخاب کنید.

اگر شما عزیزان هم از روش‌ها یا برنامه‌های دیگری برای تبدیل گوشی به وب‌کم استفاده می‌کنید، آن‌ها را در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

چگونه از گوشی خود به عنوان میکروفون کامپیوتر استفاده کنیم؟

منبع: Toms Guide

