بعد از منتشر شدن ششمین نسخه‌ی بتا از سیستم‌ عامل iOS 14، اپل هفتمین نسخه‌‌ی بتا از این سیستم عامل را هم منتشر کرد. علاوه‌بر سیستم عامل iOS 14 شاهد عرضه شدن هفتمین نسخه‌‌‌ی بتا از سیستم‌عامل‌های iPadOS و tvOS هم هستیم.

توسعه‌ دهندگان و افرادی که در برنامه‌ی دریافت نسخه‌‌ی بتای سیستم عامل iOS ثبت نام کرده‌اند، اکنون می‌توانند که با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) تلفن همراه خود، این به‌روزرسانی جدید را دانلود و بر روی آیفون خود نصب کنند.

قبل از منتشر شدن هفتمین نسخه‌‌ی بتا از سیستم‌عامل iOS 14، شاهد عرضه‌‌ شدن هفتمین نسخه‌ی بتا برای پوشیدنی‌ هوشمند اپل یعنی اپل واچ بودیم.

اپل در زمان رونمایی از سیستم عامل‌های جدید iOS 14 و iPadOS 14 نشان داد که دستی به سر و گوش صفحه‌‌ی «هوم» (Home) در این سیستم عامل‌های جدید کشیده است. علاوه‌بر این تغییرات رخ داده و اضافه شدن ویجت‌ها، شاهد برخی تغییرات در اپ‌های Massages و Safari هم هستیم.

اپل در نسخه‌ی چهاردهم از سیستم عامل iOS از قابلیت Sound Recognition هم استفاده کرده است که برای کمک به افرادیست که دارای مشکلات شنوایی هستند. این افراد می‌توانند به آیفون خود یاد بدهند که، در صورت شنیدن یک صدای خاص مانند صدای زنگ درب، نوتیفیکیشنی را به این افراد در رابطه با این صدا، نشان دهد.

استفاده از قابلیت CarKey برای استفاده از آیفون به عنوان کلید خودرو هم از دیگر ویژگی‌های جدید این سیستم عامل است.

تا قبل از عرضه‌‌ی هفتمین نسخه‌ی بتا، اپل با منتشر کردن نسخه‌های متعدد بتا از این سیستم عامل، تغییرات صورت گرفته را به صورت تدریجی به این سیستم عامل اضافه کرد. تغییرات رخ داده در هفتمین نسخه‌ی بتا آنقدر چشم‌گیر نیستند. بلکه تنها چند مورد جدید هستند که در زمان استفاده از آیفون، نظر کاربران را به خود جلب می‌کنند.

اولین تغییر رخ داده در هفتمین نسخه‌ی بتا برخی تغییرات صورت گرفته در ویژگی App Library است. در این نسخه شاهد اضافه شدن دسته‌بندی‌های جدید به این ویژگی هستیم.

به عنوان نمونه اپل نام دسته‌بندی Productivity را به Productivity & Finance و Reference & Reading را به Information & Reading تغییر داده است. علاوه‌بر این تغییرات، شاهد اضافه شدن دو دسته‌بندی جدید به نام‌های Shopping & Food و Travel به قسمت App Library هم هستیم.

تغییر دیگر در بخش انتخاب تصاویر پس زمینه در قسمت تنظیمات آیفون رخ داده است. در این نسخه‌ی جدید شاهد اضافه شدن حالت Dark به برخی تصاویر پس زمینه‌ای هستیم که از قبل در این قسمت وجود داشته‌اند. زمانی که از این تصاویر پس زمینه‌ی جدید استفاده کنید با تغییر حالت آیفون به Dark شاهد تغییر رنگ تصویر پس زمینه به مشکی هستید.

مانند همیشه تغییرات اشاره شده در این مقاله ممکن است که تمامی تغییرات صورت گرفته در هفتمین نسخه‌ی بتا از سیستم عامل iOS 14 نباشند. شما می‌توانید برای اطلاع بیشتر از این تغییرات، ویدیوی زیر را تماشا کنید.

همانند گذشته به شما توصیه می‌کنیم که از نصب نسخه‌های بتا بر روی تمامی دستگاه‌های خود که در حال استفاده از آن‌ها هستید، خودداری کنید. این نسخه‌ها به طور معمول دارای باگ‌هایی هستند که ممکن است باعث رخ دادن اتفاقاتی مانند پاک شدن اطلاعات یا مشکلات دیگر شوند.

اگر قصد دارید تا نگاهی به ویژگی‌های نسخه‌های بتا قبل از عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی داشته باشید، توصیه می‌کنیم که به نصب این نسخه‌ها بر روی دستگاه‌های ثانویه‌ی خود بپردازید و قبل از انجام این کار حتما از اطلاعات خود بک‌آپ تهیه کنید.

