ویندوز XP علی‌رغم اینکه در سال ۲۰۰۱ عرضه شده و سال‌ها قبل پشتیبانی از آن متوقف شده است، اما طبق یک گزارش جدید همچنان میلیون‌ها کاربر از آن استفاده می‌کنند. طبق این گزارش، حدود ۱.۲۶ درصد از لپ‌تاپ‌ها و کامپیوترهای سرتاسر جهان مبتنی بر ویندوز XP هستند. برای مقایسه می‌توانیم به ویندوز ۸ با سهم ۰.۵۷ درصدی و ویندوز ویستا با سهم ۰.۱۲ اشاره کنیم که هر دو سیستم‌عامل‌های بسیار جوان‌تری محسوب می‌شوند.

مایکروسافت پشتیبانی از ویندوز XP را در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۴ متوقف کرد و این یعنی بیش از ۶ سال از ارائه‌ی به‌روزرسانی مهم برای این سیستم‌عامل می‌گذرد. با توجه به اینکه گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۲ میلیارد کامپیوتر فعال در جهان وجود دارد، پس طبق این آمار حدود ۲۵.۲ میلیون کامپیوتر مبتنی بر ویندوز XP در حال فعالیت هستند.

در این میان، طبق گزارش منتشر شده ویندوز ۱۰ با داشتن سهم ۶۰ درصدی همچنان حرف اول را می‌زند که این رقم حدود ۱۲ ماه قبل ۵۰ درصد بود. در بین کامپیوترهای اپل هم باید به سهم ۳.۴۹ درصدی Mac OS X 10.15 و سهم ۲.۹۶ و ۱.۴۴ درصدی Mac OS X 10.14 و ۱۰.۱۳ اشاره کنیم.

افزایش محبوبیت ویندوز ۱۰ به معنای کاهش استفاده از ویندوز ۷ بوده که طی یک سال گذشته، درصد کامپیوترهای مبتنی بر آن از ۳۱.۵۳ درصد به ۲۲.۳۱ درصد رسیده است. با توجه به اینکه ماه‌ها قبل پشتیبانی از ویندوز ۷ متوقف شده، کاربران برای بهره‌گیری از آپدیت‌های جدید باید ویندوز سیستم خود را ارتقا دهند.

منبع: Tech Radar

The post میلیون‌ها کاربر همچنان از ویندوز XP استفاده می‌کنند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala