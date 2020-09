گوگل در حال کار بر روی لایه‌ی اضافی COVID-19 برای گوگل مپ است تا مناطق پرخطر از نظر همه‌گیری کرونا را دقیق‌تر به مردم نشان دهد.

در طول همه‌گیری کرونا، گوگل کوشیده تا از طریق برخی از مهم‌ترین محصولات خود داده‌های مفیدی در اختیار کاربران قرار دهد. از جمله در جست‌وجوی وب با تایپ عبارات پزشکی، توصیه‌های مرتبط با بیماری کووید-۱۹ در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. اکنون به نظر می‌رسد که گوگل مشغول آزمایش لایه‌ی تازه‌ای درباره‌ی میزان شیوع بیماری کرونا در گوگل مپ است.

اپل و گوگل آزمایش سرویس ردیابی مبتلایان به ویروس کرونا را آغاز کردند

این مطلب توسط یکی از کاربران توییتر به نام «جین وانگ» (Jane Wong) فاش شده که این ویژگی در اپلیکیشن گوگل مپ او فعال شده است. این لایه‌ی تازه در بخش جزئیات نقشه و در کنار گزینه‌های دیگر مانند حمل‌ونقل عمومی، ترافیک، دوچرخه‌سواری، سه‌بعدی و نمای خیابان به نمایش درمی‌آید و نام آن COVID-19 است.

این طور که تصاویر نشان می‌دهد، هنگام استفاده از لایه‌ی COVID-19 در گوگل مپ خطوط متمایزتری بین کشورها و همچنین بین ایالت‌های آمریکا و کانادا دیده می‌شود و مناطقی با شیوع بیشتر بیماری با رنگی متفاوت، متمایز می‌شوند.

ظاهراً گوگل داده‌های مورد نیاز برای تهیه‌ی این لایه را از نیویورک تایمز، ویکی‌پدیا، دانشگاه جان هاپکینز و شرکت بریهان‌مومبای در هند (Brihanmumbai Municipal Corporation) می‌گیرد. طبق این اسکرین‌شات‌ها، هم‌اکنون این ویژگی برای آمریکا و کانادا به صورت ایالتی نیز فعال است اما استفاده از داده‌های شهری در هند نشان می‌دهد که احتمالاً آن را به صورت دقیق‌تر برای کشورهای دیگری نیز خواهیم دید.

در تصویری که امروز منتشر شده، جزئیات این لایه بیشتر مشخص است و میزان شیوع بیشتر بیماری COVID-19 با رنگ تیره‌تر نمایش داده شده است.

هم‌چنین اطلاعات کشورهای دیگر نیز کامل‌تر دیده می‌شود و برای نمونه در این اسکرین‌شات‌ها، مرزبندی کشورهای اروپایی و شماری از کشورهای خاورمیانه نیز از نظر بیماری COVID-19 دیده می‌شود.

مشخص نیست که این ویژگی چه زمانی به طور سراسری فعال خواهد شد. اما با توجه به اینکه گوگل ویژگی‌های آزمایشی خود را به تدریج در دسترس همه‌ی کاربران قرار می‌دهد، در صورت فعال بودن این ویژگی برای برخی کاربران، احتمالاً طی ماه‌های آینده باید شاهد فعال شدن عمومی آن باشیم.

این نخستین بار نیست که گوگل به کاربران نقشه کمک می‌کند تا از خطر بیماری کرونا ایمن بمانند. این شرکت پیش از این هم هشدار پوشیدن ماسک را در نقشه نشان می‌داد. هم‌اکنون هم ویژگی‌هایی برای هتل‌ها ارائه داده و جزئیاتی مانند امکان ارسال یا بیرون‌بر را برای رستوران‌ها نمایش می‌دهد. همچنین با قرار دادن لینکی در مکان‌های درمانی به ارائه‌ی اطلاعات به‌روز درباره‌ی COVID-19 می‌پردازد.

گفتنی است گوگل در هفته‌های گذشته نیز به‌روزرسانی‌های تازه‌ای در گوگل مپ انجام داده بود. برای نمونه رنگ‌بندی دقیق‌تری برای عوارض زمین ارائه کرد و نمای کاربری بخش مکان‌های ذخیره‌شده را تغییر داد.

عکس کاور: نقشه‌ی گوگل از شیوع بیماری کرونا در هفته‌های اخیر

Credit: Google/Digikala Mag

منبع: ۹to5Google

The post لایه‌ی میزان شیوع کرونا به گوگل مپ افزوده می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala