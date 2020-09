اندروید ۱۱ رسما منتشر شد

بعد از ماه‌ها انتشار نسخه‌های بتا، گوگل رسما انتشار نسخه نهایی اندروید ۱۱ را آغاز کرد. به غیر از گوشی‌های پیکسل، قرار است این نسخه برای برخی از گوشی‌های شرکت‌های وان‌پلاس، شیائومی، اوپو و ریلمی هم عرضه شود.

همانطور که انتظار داشتیم به غیر از نسل اول گوشی‌های پیکسل، نسل‌های بعدی گوشی‌های گوگل همین حالا می‌توانند اندروید ۱۱ را دانلود و نصب کنند. وان‌پلاس هم اعلام کرده که امروز این نسخه اندروید برای وان‌پلاس ۸ و ۸ پرو در آمریکای شمالی، اروپا و هند ارائه می‌شود.

مطابق انتظارات، نسخه نهایی اندروید ۱۱ تفاوت خاصی با چند نسخه بتا اخیر ندارد. مانند اندروید ۱۰ در این نسخه جدید هم توجه ویژه‌ای به بهبود حریم خصوصی شده که از بین قابلیت‌های جدید می‌توانیم به محدودیت دسترسی حافظه برای اپلیکیشن‌ها و ارائه‌ی مجوز یکبار مصرف اشاره کنیم. در ضمن مجوز مربوط به موقعیت مکانی هم حالا به دو بخش اپلیکیشن‌های فعال و اپلیکیشن‌های پس‌زمینه تقسیم شده است.

از دیگر تغییرات ظاهری نباید قرارگیری نوتفیکیشن مربوط به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان در بخش‌های شناور را از قلم بیندازیم که دسترسی به آن‌ها را راحت‌تر کرده است. گوگل همچنین پروژه Mainline را بهبود ببخشیده که به اندروید اجازه می‌دهد بخش‌های بیشتری را از طریق گوگل پلی استور آپدیت کند.

۱۱ ویژگی جدید اندروید ۱۱

