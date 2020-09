دلایل بسیار زیادی وجود دارد که کاربران بخواهند از شبیه ساز اندروید روی کامپیوترهای شخصی خود استفاده کنند. توسعه‌دهندگان اپلیکیشن شاید بخواهند اپلیکیشن خود را قبل از عرضه به بازار تست کنند. گیمرها شاید بخواهند با ماوس و کیبورد به تجربه بازی‌های موبایلی محبوب خود بپردازند. شاید هم صرفا بخواهید یکی از این شبیه سازها را روی کامپیوتر نصب داشته باشید تا از مشکل سوییچ کردن دائمی بین پی‌سی و موبایل راحت شوید.

در هر صورت، انبوهی از شبیه ساز اندروید برای کامپیوترهای شخصی عرضه شده و به اجرا در آوردن اپلیکیشن‌ها، از هر زمان دیگر راحت‌تر است. در این مسیر، برخی از شبیه سازهای قدیمی و محبوب (مانند Andy ،AmiduOS و Leapdroid) کاملا از کار افتاده‌اند و راه را برای نرم‌افزارهای بهتر و قابل اتکاتر باز کرده‌اند. در این مقاله به معرفی ۱۵ شبیه ساز اندروید برای کامپیوترهای ویندوزی و همینطور مک می‌پردازیم.

سه دلیل برای استفاده از شبیه ساز اندروید

سه دلیل عمده برای استفاده از شبیه سازهای اندرویدی وجود دارد. اولین و رایج‌ترین دلیل، برای گیمینگ است. گیمرها با نصب شبیه ساز اندروید روی کامپیوتری، تجربه بازی‌ها را برای خودشان آسان می‌کنند. دیگر نه نیازی به سر و کله زدن با بازی است و نه سخت‌افزاری که از پس گرافیک بالاتر از Medium برنمی‌آید. در اکثر موارد، استفاده از این شبیه‌ سازها (حتی در بازی‌های رقابتی) غیر قانونی نیست و مشکلی برایتان به وجود نمی‌آید. از بهترین شبیه سازهای اندروید می‌توان به LDPlayer ،Bluestacks ،MeMu ،KoPlayer و Nox اشاره کرد.

دلیل رایج دوم، برای کار توسعه اپلیکیشن است. توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها و بازی‌های اندرویدی دوست دارند نتیجه کار خود را پیش از عرضه روی بیشترین دیوایس‌های ممکن تست کنند. معمولا شبیه ساز Android Studio برای چنین کارهایی کفایت می‌کند. اما Xamarin و Genymotion هم گزینه‌های خوب بعدی هستند.

و آخرین دلیل، بهبود بهره‌وری است. از آن‌جایی که کروم‌بوک‌ها برای اجرای بهتر و ارزان‌قیمت‌تر اپلیکیشن‌های اندرویدی بهترین هستند و بی‌شمار ابزار میان پلتفرمی وجود دارد، این مورد به اندازه دو دلیل بالا رایج نیست. هر شبیه ساز گیمینگی در نهایت شبیه ساز نرم‌افزارهای افزایش بهره‌وری نیز هست. اما کاربران که نیازهای خاص و اندکی دانش دارند می‌توانند ARChon و Bliss را امتحان کنند. حتی با این حال، در این عصر و در این روز، کروک‌بوک‌ها برای اجرای اپلیکیشن‌های اندرویدی روی اندروید یا موبایل، ایده‌آل‌ترین گزینه هستند.

نکته مهم اینکه هیچ‌کدام از شبیه سازهای این لیست آخرین ورژن اندروید را به اجرا در نمی‌آورند، مگر در نسخه‌های خاصی که برای توسعه‌دهندگان ساخته شده. خوشبختانه اکثر اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها با ورژن‌های قبلی اندروید سازگار هستند و بنابراین به مشکلی برنخواهید خورد. همه شبیه‌سازهای کنونی از اندروید ۷.۰ نوقا تا اندروید ۹.۰ پای پشتیبانی می‌کنند.

LDPlayer

قیمت: رایگان

LDPlayer یک شبیه‌ ساز اندروید مخصوص گیمرهاست که اندروید ۷.۰ نوقا را به اجرا در می‌آورد. این نرم‌افزار قابلیت‌هایی مهم برای گیمرها دارد که از جمله آن‌ها می‌شود به تعیین دکمه دقیق، باز کردن چندین اپلیکیشن به صورت همزمان، نرخ فریم بالا و پشتیبانی از تنظیمات گرافیکی مختلف اشاره کرد. این یکی از معدود شبیه سازهای اندروید این لیست است که هر ماه به‌روزرسانی می‌شود. تمام بازی‌های برجسته فعلی با این شبیه ساز اجرا می‌شوند و LDPlayer برخی بازی‌های خاص مانند Free Fire را هم به صورت خاص بهبود داده تا برای مثال استفاده از هدشات خودکار آسان‌تر شود.

Android Studio’s Emulator

قیمت:‌ رایگان

اندروید استودیو، کنسول پیش‌فرض توسعه‌دهندگان اندرویدی است. این نرم‌افزار ابزارهای متعددی برای کمک به ساخت اپلیکیشن و بازی اندرویدی دارد و در عین حال از یک شبیه ساز داخلی هم برای تست آن‌ها بهره‌مند شده. راه‌اندازی این نرم‌افزار اندکی پیچیده است و زمان می‌برد. بنابراین برای کاربران عادی به هیچ وجه توصیه‌اش نمی‌کنیم. توسعه‌دهندگان در عوض خوشحال می‌شوند که بدانند پشتیبانی از Kotlin هم وجود دارد و می‌توانند آن را تست کنند.

ARChon

قیمت: رایگان

ARChon یک شبیه ساز در معنای سنتی نیست. در واقع آن را از طریق یک افزونه برای گوگل گروم نصب می‌کنید و اپلیکیشن‌ها و بازی‌ها (البته با پشتیبانی محدود) روی مرورگر به اجرا درمی‌آیند. راه انداختن این شبیه ساز چندان آسان نیست. ابتدا باید روی کروم نصبش کنید. بعد باید فایل‌های APK اندروید را دریافت کرده و بارگذاری‌شان کنید. گاهی هم لازم می‌شود از یک ابزار برای تغییر فرمت فایل APK استفاده کنید تا با نرم‌افزار سازگاری بیابد.

به صورت کل، برای اینکه این شبیه ساز اندروید به درستی کار کند، باید گام‌های زیادی را بپیمایید. اما نکته مثبت اینکه ARChon روی هر سیستم عاملی که قادر به اجرای مرورگر کروم باشد (برای مثال مک او اس، لینوکس، ویندوز و غیره) به اجرا در می‌آید.

Bliss OS

قیمت: رایگان / هزینه دلخواه

Bliss یک شبیه ساز اندک متفاوت با دیگر نرم‌افزارهای موجود در این لیست است که از طریق یک ماشین مجازی، نقش شبیه ساز اندروید را برای پی‌سی ایفا می‌کند. اما در عین حال می‌توانید آن را از طریق یک درایو USB روی کامپیوترتان به اجرا درآورید. بوت از طریق USB قطعا یکی از گزینه‌های عالی این نرم‌افزار برای کاربران حرفه‌ای است که می‌خواهند در هر جا و به هر شکل به اپلیکیشن‌های خود دسترسی داشته باشند. پروسه نصب Bliss در مجموع بسیار آسان است اما اگر هیچوقت ماشین مجازی خودتان را راه نینداخته باشید، می‌تواند شکلی اندک پیچیده به خود بگیرد.

متد نصب از USB حتی از این هم پیچیده‌تر است اما به کامیپوترتان اجازه می‌دهد که اندروید را به صورت بومی و از طریق بوت به اجرا در آورد. به این ترتیب، Bliss نرم‌افزاری بسیار منحصر به فرد است. اگر تصمیم به استفاده از این شبیه ساز اندروید گرفتید، پیشنهاد می‌کنیم یک بک‌آپ از سیستم عامل فعلی‌تان نیز داشته باشید. ناگفته نماند که Bliss از اندروید اوریو پشتیبانی می‌کند که یکی از جدیدترین ورژن‌های اندروید در میان تمام شبیه سازهای موجود در سطح اینترنت به حساب می‌آید.

Bluestacks

قیمت: رایگان / ۲ دلار در ماه

در میان شبیه سازهای اندروید، Bluestacks از بیشترین محبوبیت برخوردار است و چند دلیل برای این موضوع وجود دارد. پیش از هر چیز، این نرم‌افزار با ویندوز و مک سازگار است. علاوه بر این، Bluestacks یکی از اولین نرم‌افزارها در نوع خود بود که به خوبی اپلیکیشن‌های اندرویدی را به اجرا در می‌آورد و هنوز هم به صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود.

این شبیه ساز به صورت خاص گیمرهای موبایل را هدف قرار داده و از نسخه چهارم به بعد، قابلیت‌های متعددی مانند تعیین دکمه و تنظیمات مختلف را برای گیمرها به ارمغان آورده‌ است. حواس‌تان باشد که این یکی از سنگین‌وزن‌ترین شبیه سازهای موجود در این لیست است و به تبع آن، بیشترین قابلیت‌های ممکن را دارد. تا یادمان نرفته این را هم اضافه کنیم که Bluestacks سازنده MSI App Player هم بوده که یک شبیه ساز معرکه دیگر به حساب می‌آید و برخی آن را حتی از Bluestacks هم بهتر می‌دانند. هر کدام را که می‌خواستید می‌توانید تست کنید و قطعا از نتیجه به دست آمده رضایت خواهید داشت.

GameLoop

قیمت: رایگان

اپلیکیشن GameLoop که قبلا تحت عنوان Tencent Gaming Buddy شناخته می‌شد، یک شبیه ساز اندروید دیگر برای گیمرها است. در واقع این نرم‌افزار آنقدر خوب از آب درآمده که شرکت تنسنت آن را شبیه ساز رسمی بازی‌های موبایل خود (نظیر کال آو دیوتی موبایل و پابجی موبایل) خوانده. البته که این شبیه ساز با بازی‌هایی که توسط تنسنت ساخته نشده‌اند نیز سازگار است، اما نباید انتظار پشتیبانی رسمی از تمام بازی‌ها را داشته باشید.

براساس تست‌های ما، این نرم‌افزار به راحتی دانلود و نصب شده و بازی‌ها را هم بدون هیچ مشکل به اجرا درمی‌آورد. اما حواس‌تان باشد که این یکی برای بهبود بهره‌روی یا تست اپلیکیشن از سوی توسعه‌دهندگان آنقدرها خوب نیست. ولی اگر به دنبال تجربه بازی‌های اول شخص و سوم شخص موبایل روی کامپیوتر هستید، GameLoop یک شبیه ساز اندروید عالی به حساب می‌آید که مجموعه‌ای از بازی‌های جدید و محبوب را نیز در خود جای داده.

Genymotion

قیمت: رایگان با گزینه‌های اضافی پولی

این شبیه ساز اندروید عمدتا برای توسعه‌دهندگان ساخته شده و به شما اجازه می‌دهد که اپلیکیشن‌هایتان را روی مجموعه‌ای وسیع از موبایل‌های مختلف (بدون اینکه آن‌ها را فیزیکی در اختیار داشته باشید) تست کنید. اما موضوع حتی از این هم جالب‌تر شده و نه‌تنها قادر به انتخاب دیوایس مد نظرتان هستید، بلکه می‌توانید ورژن اندروید آن دستگاه را هم برای تست اپلیکیشن انتخاب کنید. برای مثال می‌توانید به سراغ موبایل نکسوس وان با اندروید ۴.۲ بروید و بعد اپلیکیشن را روی نکسوس ۶ با اندروید ۶.۰ تست کنید.

این نرم‌افزار را به هیچ وجه به مصرف‌کنندگان عادی پیشنهاد نمی‌کنیم، اما Genymotion در هر صورت امکان استفاده رایگان از خدماتش را برای همه فراهم کرده. برجسته‌ترین قابلیت نرم‌افزار هم اینست که هم روی دسکتاپ و هم در فضای ابری به اجرا در می‌آید و اگر به کامپیوتری قدرتمند دسترسی نداشته باشید، سرورهای Genymotion مشکل‌تان را برطرف می‌کنند.

MEmu

قیمت: رایگان

MEmu یکی دیگر از آن شبیه سازهای اندرویدی است که هم به صورت مداوم به‌روزرسانی می‌شود و هم بیشتر به مذاق گیمرها خوش می‌آید. یکی از بهترین قابلیت‌های این نرم‌افزار، سازگاری با چیپست‌های AMD و اینتل است. اکثر شبیه سازها با پردازنده‌های AMD سازگار هستند اما این تنها نرم‌افزاری است که به صورت خاص برای این قطعات بهینه‌سازی شده.

علاوه بر این، MEmu از اندرویدهای جلی بین، کیت‌کت و لالیپاپ پشتیبانی کرده و می‌توانید یک اپلیکیشن یا بازی را چندین مرتبه باز کنید و به تست آن‌ها بپردازد. حتی اگر گیمر نباشید هم می‌توانید از MEmu برای افزایش بهره‌وری استفاده کنید. آخرین به‌روزرسانی نرم‌افزار در ماه نوامبر ۲۰۱۹ منتشر شد و تعیین دکمه هوشمند و همینطور بهبود فراوان در عملکرد کلی را با خود به همراه آورد.

Nox

قیمت: رایگان

و باز هم یک شبیه ساز اندروید دیگر برای گیمرها. طبق معمول از تعیین دکمه روی کیبورد پشتیبانی می‌شود اما آنچه Nox را به گزینه‌ای حقیقتا جالب تبدیل می‌کند، پشتیبانی‌اش از کنترلرهای بازی است. قابلیت‌هایی که Nox با خود به همراه می‌آورد حسابی جالب هستند و عملکرد کلی نرم‌افزار هم در اکثریت مواقع بسیار خوب است. با توجه به اینکه این شبیه ساز به صورت کاملا رایگان عرضه شده و مداوم هم به‌روزرسانی می‌شود، دلیلی ندارید که به سراغ آن نروید.

Phoenix OS

قیمت: رایگان

در بین شبیه سازهای موجود در این لیست، Phoenix OS از بقیه جدیدتر است و مثل اکثر نرم‌افزارهای مشابه امروزی، بیشترین توجه را به گیمرها نشان داده. اما وجه تمایز Phoenix OS با هر چیز دیگری، تجربه کاربری آن است که حس کار با دسکتاب را تداعی می‌کند و بنابراین برای افزایش بهره‌وری معرکه است. نرم‌افزار مورد اشاره به صورت پیش‌فرض از سرویس‌های گوگل پلی هم بهره‌مند شده، اما به‌روزرسانی آن سرویس‌ها گاهی واقعا دشوار می‌شود. نقطه قوت اما اینست که با پشتیبانی از این سرویس‌ها، قادر به اجرای تمام اپلیکیشن‌ها و بازی‌های موجود در گوگل پلی خواهید بود. Phoenix OS اندروید ۷.۱ را به اجرا در می‌آورد که برای یک شبیه ساز اندروید کاملا ایده‌آل است.

PrimeOS

قیمت: رایگان

PrimeOS در دنیای شبیه سازهای اندرویدی بسیار منحصر به فرد ظاهر می‌شود. در واقع این اصلا یک شبیه ساز نیست. Prime OS به عنوان یک پارتیشن روی کامپیوترتان نصب شده و به صورت بومی، اندروید را اجرا می‌کند. این نرم‌افزار به یک گیمینگ سنتر مجهز شده که پشتیبانی از ماوس و کیبورد و دسترسی به اکثر بازی‌های اندرویدی را به همراه می‌آورد. به عبارت دیگر، PrimeOS شباهت بسیار زیادی به ChromeOS دارد. با این نرم‌افزار قادر به مولتی‌تسک، تماشای محتویات ویدیویی و تجربه بازی‌های دلخواه‌تان خواهید بود.

Remix OS Player

قیمت:‌ رایگان

Remix OS Player که توسط شرکت Jide ساخته شده، یکی از جدیدترین شبیه سازهای اندروید برای کامپیوترهای شخصی است. این نرم‌افزار از اندروید مارشملو پشتیبانی می‌کند که در قیاس با دیگر شبیه سازهای این لیست، نسبتا جدیدتر است. فرایند نصب نرم‌افزار بسیار آسان است و اکثر گیمرها از آنچه گیرشان می‌آید راضی خواهند بود. اگرچه قابلیت‌هایی مانند تولبار قابل شخصی‌سازی و اجرای همزمان چندین بازی، Remix OS را مانند نرم‌افزاری مخصوص گیمرها جلوه می‌دهد، اما رابط کاربری تر و تمیز آن باعث می‌شود که برای افزایش بهره‌وری هم ایده‌آل باشد. فقط حواس‌تان باشد که توسعه هرچه بیشتر Remix OS Player متوقف شده و احتمالا عمرش بیشتر از یک یا دو سال را کفاف ندهد.

Xamarin

قیمت: رایگان / ورژن سازمانی پولی

Xamarin شباهت بسیار زیادی به Android Studio دارد. اصلی‌ترین وجه تمایزش اینست که می‌تواند به چیزهایی نظیر مایکروسافت ویژوال استودیو متصل شود تا محیط توسعه بزرگ‌تری در اختیارتان بگذارد (هرچند که چنین قابلیتی لزوما یک مزیت نیست). علاوه بر این درست مانند Android Studio، این نرم‌افزار هم همراه با شبیه ساز داخلی برای تست بازی‌ها و اپلیکیشن‌ها از راه می‌رسد.

در صورتی که منظورمان را واضح نرسانده‌ایم، باید بگوییم که Xamarin را به هیچکس به جز توسعه‌دهندگان اپ پیشنهاد نمی‌کنیم. روند نصب اپلیکیشن برای مصرف‌کنندگان عادی بیش از حد دشوار است و شبیه ساز آن هم به قدرتمندی Genymotion ظاهر نمی‌شود. استفاده شخصی از Xamarin رایگان است اما سازمان‌ها باید برای استفاده از آن هزینه‌های مشخصی را بپردازند.

YouWave

قیمت: رایگان / ۲۹.۹۹ دلار

YouWave یکی از قدیمی‌ترین شبیه سازهایی است که می‌توانید برای اندروید پیدا کنید. اما آخرین به‌روزرسانی آن در سال ۲۰۱۶ منتشر شد. به این ترتیب، نرم‌افزار مورد نظرمان نه آنقدرها کهنه و نه آنقدرها مدرن است. ورژن رایگان YouWave دسترسی به اندروید آیس کریم ساندویچ را مهیا می‌کند و با پرداخت ۳۰ دلار، می‌توانید به ورژن لالیپاپ دسترسی پیدا کنید. روند نصب این نرم‌افزار بسیار آسان است و هنگان کار با آن نیز با مشکل عمده‌ای مواجه نخواهید شد. فقط حواس‌تان باشد که خبری از قابلیت‌های مخصوص گیمرها نیست و بیشتر به افرادی می‌خورد که به دنبال افزایش بهره‌وری (و شاید هم گاهی گیمینگ سبک) هستند.

از آن‌جایی که سال‌ها از آخرین به‌روزرسانی YouWave می‌گذرد، خرید نسخه پریمیوم آن به هیچکس پیشنهاد نمی‌شود و ورژن رایگانش برای افرادی که به دنبال یک شبیه ساز برای ورژن‌های قدیمی‌تر اندروید می‌گردند کفایت می‌کند.

