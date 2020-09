اندروید ۱۱ بالاخره به صورت رسمی معرفی شد و بنابراین بسیاری از کاربران بی‌صبرانه منتظر دریافت و تجربه‌ی قابلیت‌های جدید آن هستند. اما از آن جایی که شرکت‌های مختلف باید ابتدا آن را برای عرضه در گوشی‌های خود شخصی‌سازی کنند، بنابراین سوال بسیار مهمی که برای کاربران پیش می‌آید، زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های مختلف است که در این مطلب با توجه به سوابق هر شرکت در ارائه‌ی بروزرسانی، به این موضوع خواهیم پرداخت.

همانطور که می‌دانید، زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های مختلف کاملا به شرکت‌های سازنده و تغییراتی که قصد دارند روی آن اعمال کنند بستگی دارد. همچنین نوع گوشی (پرچم‌دار، میان‌رده، پایین‌رده) هم می‌تواند در زمان دریافت بروزرسانی تاثیرگذار باشد چون معمولا گوشی‌های بالارده زودتر بروزرسانی دریافت می‌کنند. اما خب طی سال‌های اخیر تعداد گوشی‌های میان‌رده بسیار افزایش یافته و شرکت‌ها نباید در عرضه‌ی این بروزرسانی‌ها تا این اندازه تعلل کنند.

در بین گوشی‌های اندرویدی، تنها پیکسل‌ها هستند که بدون هیچگونه تاخیر بروزرسانی‌های متنوع را دریافت می‌کنند اما متاسفانه برخی از گوشی‌های میان‌رده یا پایین‌رده که با اندروید ۹ راهی بازار شدند، ماه قبل به اندروید ۱۰ آپدیت شدند و این یعنی ۱ ماه قبل از معرفی رسمی اندروید ۱۱. با این حال این موضوع غیر قابل انکار است که در درجه‌ی اول محصولات گوگل، سپس پرچم‌دارها و بعد از آن نیز گوشی‌های ارزان قیمت‌تر بروزرسانی‌ها را دریافت می‌کنند.

اما انتشار اندروید ۱۱ چه زمانی رخ می‌دهد؟ مسلما پاسخ قطعی برای این پرسش نخواهیم داشت اما می‌توان با نگاهی به سوابق گذشته‌ی شرکت‌ها و عملکرد آن‌ها در ارائه‌ی بروزرسانی، تا حدودی این زمان را پیش‌بینی کرد.

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سامسونگ

یکی از بزرگ‌ترین مشتریان اندروید سامسونگ است و همچنین متاسفانه یکی از شرکت‌هایی که بیشترین تاخیر را هم در عرضه‌ی بروزرسانی‌های اندروید برای گوشی‌های خود دارد. البته این موضوع آنقدرها هم بد نیست چرا که این شرکت از رابط کاربری بسیار قدرتمندی در بین دیگر شرکت‌ها بهره می‌برد و بنابراین فرایند ایجاد تغییرات روی اندروید کمی طول خواهد کشید. با این حال اینطور که به نظر می‌رسد غول کره‌ای اخیرا تصمیم گرفته این وضعیت را بهبود بخشیده و بروزرسانی‌ها را زودتر از قبل راهی گوشی‌های خود کند.

گوشی‌های سری اس ۲۰

سامسونگ قول داده گوشی‌های سری اس ۲۰ اولین محصولاتی خواهند بود که بروزرسانی One UI جدید را (اندروید ۱۱) دریافت خواهند کرد. با توجه به گفته‌های این شرکت، آپدیت اندروید ۱۱ امسال و به احتمال بسیار زیاد در ماه دسامبر یعنی در بازه‌ی زمانی ۱۱ آذر تا ۱۱ دی ماه، برای گوشی‌های این خانواده عرضه می‌شود. اگر این اتفاق رخ دهد، در واقع یعنی بعد از ۳ ماه، کاربران سری اس ۲۰ می‌توانند اندروید جدید را تجربه کنند. البته این زمان می‌تواند بسته به شرکت مخابراتی و بازار عرضه، تا ژانویه یا فوریه‌ی ۲۰۲۱ (۱۲ دی تا ۱۰ اسفند) نیز طول بکشد.

گوشی‌های سری نوت ۲۰

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سری نوت ۲۰ نیز احتمالا مشابه سری اس ۲۰ خواهد بود. البته از آن جایی که اس ۲۰ و برادران بزرگ‌ترش زودتر از نوت‌ها وارد بازار شدند، احتمال اینکه تا آخر امسال این آپدیت را دریافت کنند بسیار بیشتر است. بنابراین محتمل‌ترین زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های سری نوت ۲۰، اوایل سال بعد خواهد بود. هرچند این احتمال هم وجود دارد که تعداد کمی از کاربران تا آخر امسال آن را دریافت کنند.

گوشی‌های سری نوت ۱۰

گلکسی نوت ۱۰ و نوت ۱۰ پلاس که در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شدند احتمالا کمی بعد از سری اس ۲۰ اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد. اینطور که به نظر می‌رسد، اواسط ماه ژانویه، (۱۲ – تا پایان دی ماه)، محتمل‌ترین زمان دریافت بروزرسانی جدید برای سری نوت ۱۰ خواهد بود.

گوشی‌های سری اس ۱۰

اگرچه این گوشی‌ها ۱ سال پیش راهی بازار شدند اما تنها با یک ماه تاخیر به نسبت همتاهای خود از سری نوت، بروزرسانی جدید را دریافت خواهند کرد. بنابراین اواسط ماه فوریه‌ی سال میلادی آینده (۱۳ – تا پایان بهمن ماه)، محتمل‌ترین زمان انتشار اندروید ۱۱ برای سری اس ۱۰ خواهد بود.

با در نظر گرفتن آنچه که از سامسونگ می‌دانیم، به نظر می‌رسد کاربران پرچم‌داران این شرکت باید حداقل ۳ ماه و حداکثر ۶ ماه منتظر دریافت اندروید ۱۱ باشند.

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های ال جی

ال جی بعد از گذراندن سال‌های نه چندان موفق، محصولات خوب متعددی را طی یکی دو سال اخیر راهی بازار کرد. این شرکت معمولا جدیدترین پرچم‌دارهای خود را با سرعت خوبی بروزرسانی می‌کند اما تاخیر زیادی در عرضه‌ی این بروزرسانی‌ها برای گوشی‌های نسل قبل خود دارد. در واقع در این زمینه حتی از سامسونگ نیز عملکرد بسیار ضعیف‌تری دارد.

ال جی ولوت

گوشی ال جی ولوت یکی از زیبا‌ترین میان‌رده‌های شرکت کره‌ای است که از مشخصات سخت‌افزاری خوبی نیز برخوردار است. این گوشی که ظاهرا جایگزین ال جی G9 شده، احتمالا اولین نماینده‌ی ال جی خواهد بود که اندروید ۱۱ را دریافت می‌کند که با توجه به آنچه که از این شرکت می‌دانیم، احتمالا این اتفاق در ماه ژانویه‌ی سال بعد (۱۲ دی – ۱۱ بهمن) رخ خواهد داد.

ال جی V60

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای ال جی V60، که پرچم‌دار این شرکت نیز به حساب می‌آید احتمالا در همان ماه ژانویه و یا حداکثر یک ماه بعد و در ماه فوریه خواهد بود. اما به طور کلی ماه فوریه (بهمن – اسفند) می‌تواند تاریخ دقیق‌تری باشد.

ال جی جی ۸ (G8)

ال جی معمولا تا دو سال گوشی‌های پرچم‌دار خود را بروزرسانی می‌کند و این یعنی ال جی جی ۸ اندروید ۱۱ را نیز دریافت خواهد کرد. متاسفانه از آن جایی که این محصول در سال ۲۰۱۹ راهی بازار شده بنابراین کاربران آن باید احتمالا تا اواخر ماه مه یا اوایل ژوئن سال ۲۰۲۱ (خرداد ماه سال ۱۴۰۰) برای دریافت اندروید ۱۱ منتظر بمانند.

ال جی V50

ال جی V50 نیز چند ماه بعد از جی ۸ راهی بازار شد و بنابراین به نظر می‌رسد باید در تاریخ مشابهی (خرداد ماه ۱۴۰۰)، اندروید ۱۱ را دریافت کند.

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های گوگل پیکسل

از آن جایی که اندروید، سیستم عامل گوگل است و گوشی‌های پیکسل هم توسط این شرکت تولید می‌شوند، بنابراین بدیهی است از لحاظ زمان دریافت بروزرسانی، پیکسل‌ها در اولویت باشند. البته ناگفته نماند برخی از شرکت‌ها که تغییرات زیادی روی این سیستم عامل پدید نمی‌آورند، در حال بهبود سرعت بروزرسانی هستند اما باز هم پیکسل‌ها زودتر از بقیه آپدیت دریافت می‌کنند.

گوگل اکنون گوشی‌های متنوعی در بازار دارد. از پیکسل ۲ و ۲XL گرفته تا پیکسل ۴a، همه‌ی این محصولات بدون تاخیر خاصی بروزرسانی اندروید را دریافت می‌کنند. البته بدیهی است گوشی‌های جدید در اولویت قرار دارند اما بعید به نظر می‌رسد انتشار اندروید ۱۱ برای همه‌ی آن‌ها بیشتر از ۱ یا ۲ هفته طول بکشد.

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های وان پلاس

به جز گوگل، وان پلاس در بین شرکت‌های سازنده‌ی گوشی اندرویدی، زودتر از همه بروزرسانی را برای گوشی‌های خود عرضه می‌کند. یکی از دلایل این موضوع، سادگی رابط کاربری OxygenOS است که در واقع تفاوت خاصی بین آن و اندروید استوک وجود ندارد. بنابراین وان پلاس به سرعت می‌تواند تغییرات مورد نظر را روی آن اعمال کند.

گوشی‌های سری وان پلاس ۸

اگر از گوشی‌های وان پلاس سری ۸ استفاده می‌کنید، احتمالا جز آن دسته از کاربرانی خواهید بود که زودتر از سایرین اندروید ۱۱ (OxygenOS 11 بتا) را دریافت خواهید کرد. اگر هم تمایلی به نصب نسخه‌ی بتا ندارید می‌توانید یکی دو ماه منتظر مانده و سپس نسخه‌ی اصلی را دریافت کنید. به طور کلی ظاهرا فرایند انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های جدید وان پلاس تا آخر امسال به طول می‌انجامد.

گوشی‌های سری وان پلاس ۷ و ۷T

سری وان پلاس ۷ و ۷T نیز احتمالا در یک زمان مشابه اندروید ۱۱ را دریافت می‌کنند. معمولا تاخیر در عرضه‌ی اندروید برای دو نسل متفاوت از گوشی‌های وان پلاس حداکثر ۱ ماه است. بنابراین به احتمال بسیار زیاد، کاربران این گوشی‌ها نیز تا آخر امسال اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد.

زمان انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های موتورولا

موتورولا هم مانند وان پلاس تغییرات زیادی روی اندروید پدید نمی‌آورد اما متاسفانه این موضوع باعث نشده بروزرسانی‌های این سیستم عامل سریع‌تر به دست کاربران برسد. البته به لطف ساده‌تر شدن فرایند انتشار بروزرسانی اندروید، احتمالا دیگر شاهد تاخیر طولانی نخواهیم بود.

موتورولا اج پلاس

موتورولا اج پلاس اولین پرچم‌دار مدرن این شرکت به حساب می‌آید و از آن جایی هم که جانشین هیچ گوشی دیگری نشده، بنابراین انتظار داریم بروزرسانی اندروید ۱۱ سریع‌تر برای آن منتشر شود. البته بعد از عرضه‌ی این محصول به بازار یک سری صحبت‌هایی پیرامون مدت زمان پشتیبانی از آن شکل گرفت. موتورولا در ابتدا اعلام کرد این محصول تنها به مدت یک سال بروزرسانی دریافت خواهد کرد اما بعد از گذشت مدتی آن را به دو سال افزایش داد.

موتورولا اج پلاس یک پرچم‌دار ۱۰۰۰ دلاری است و قطعا کسی که برای خرید آن چنین هزینه‌ای پرداخت می‌کند انتظار پشتیبانی نرم‌افزاری بلند مدت و بدون دردسر را هم دارد. بنابراین اگر این شرکت بخواهد کاربران را راضی نگه دارد نه تنها باید به خوبی از محصولات خود، خصوصا پرچم‌دارها پشتیبانی کند بلکه فرایند انتشار بروزرسانی برای آن‌ها را نیز سریع‌تر کند.

گوشی‌های سری موتو جی (Moto G)

سری موتو جی، اصلی‌ترین گوشی‌های موتورولا را تشکیل می‌دهند. اخیرا گوشی‌های موتو جی استایلوس و جی فست نیز به جمع آن‌ها اضافه شده‌اند و ارزش خرید بسیار بالایی هم دارند. اما این محصولات چه زمانی بروزرسانی اندروید را دریافت می‌کنند؟ با توجه به آنچه که در گذشته از موتورولا شاهد بودیم، احتمالا در ماه مه سال ۲۰۲۱ (اردیبهشت – خرداد)، گوشی‌های سری موتو جی به اندروید ۱۱ بروزرسانی خواهند شد. هرچند این موضوع شاید برای کاربران خوشایند نباشد اما این محصولات میان‌رده هستند و طبیعتا نباید انتظار داشته باشیم فرایند انتشار بروزرسانی‌های بزرگ برای آن‌ها مشابه پرچم‌دارها باشد.

هنوز خبری در رابطه با زمان انتشار اندروید ۱۱ برای دیگر شرکت‌ها نظیر هواوی، شیائومی، نوکیا و … منتشر نشده اما به محض مطلع شدن از جزئیات بیشتر، این مطلب بروزرسانی خواهد شد.

