اگرچه هواوی سیستم‌عامل هارمونی را ابتدا برای محصولاتی مانند ساعت‌های هوشمند، تلویزیون‌ها و گجت‌های هوشمند توسعه داده بود، اما به دلیل تحریم‌های فزاینده آمریکا تصمیم گرفته این سیستم‌عامل را برای گوشی‌های هوشمند هم آماده کند. این شرکت ساعاتی قبل رسما از نسخه دوم سیستم‌عامل هارمونی رونمایی کرد.

به گفته ریچارد یو، مدیرعامل بخش گجت‌های مصرفی هواوی، نسخه بتا این سیستم‌عامل از امروز در اختیار توسعه‌دهندگان قرار می‌دهد اما این نسخه مختص تلویزیون‌ها، ساعت‌ها و گجت‌های هوشمند است. به گفته او، انتهای سال جاری توسعه‌دهندگان می‌توانند از ابزارهای SDK و شبیه‌ساز این سیستم‌عامل برای گوشی‌های هوشمند استفاده کنند و همچنین سال آینده اولین گوشی‌های مبتنی بر آن روانه‌ی بازار می‌شوند.

هواوی همچنین از پروژه OpenHarmony هم رونمایی کرد که به کاربران اجازه می‌دهد تغییرات موردنظر خود را بر روی نسخه متن‌باز این سیستم‌عامل اعمال کنند. باید خاطرنشان کنیم AOSP هم تقریبا چنین نقشی را برای اندروید ایفا می‌کند.

در حال حاضر این پروژه متن‌باز از گجت‌های دارای رم پایین‌تر از ۱۲۸ مگابایت پشتیبانی می‌کند که در ماه آوریل سال آینده این محدودیت به ۴ گیگابایت می‌رسد. در اکتبر ۲۰۲۱ هم محدودیت مربوط به حافظه رم به طور کامل برداشته می‌شود. با توجه به اینکه ریچارد یو در سخنرانی خود بارها به توسعه‌دهندگان چینی اشاره کرده، این احتمال وجود دارد که سیستم‌عامل مذکور مختص به کشور چین خواهد بود و هنوز در مورد عرضه جهانی این سیستم‌عامل اطلاعاتی منتشر نشده است.

