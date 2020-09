ساعاتی قبل هواوی از جدیدترین نسخه رابط کاربری گوشی‌های خود به نام EMUI 11 رونمایی کرد که برخلاف روند همیشگی، نسخه ۱۱ این رابط کاربری مبتنی بر اندروید ۱۱ نیست و از اندروید ۱۰ بهره می‌برد.

هواوی برای این نسخه بر سه بخش ظاهر، حریم خصوصی و امنیت و ویژگی‌های مربوط به هوش مصنوعی تمرکز کرده است. در این مطلب به مهم‌ترین ویژگی‌های EMUI 11 می‌پردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

شخصی‌سازی نمایشگر همیشه روشن

EMUI 10 قابلیت نمایشگر همیشه روشن را برای گوشی‌های هواوی به ارمغان آورد و حالا در نسخه جدید آن، کاربران می‌توانند این مشخصه را شخصی‌سازی کنند. به همین خاطر با استفاده از این نسخه می‌توانید طرح‌های مربوط به نمایشگرهای همیشه روشن را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید.

همچنین اگر از طرح‌های آماده رضایت ندارید، به راحتی می‌توانید با استفاده از تصاویر موردنظر یا GIF طرح‌های مطابق سلیقه خود را برای نمایشگر همیشه روشن آماده کنید. همچنین باید به فروشگاه مربوط به تم‌های هواوی اشاره کنیم که در آن طرح‌های رایگان و پولی زیادی برای این بخش وجود دارد.

تغییرات ظاهری

هواوی اینبار رابط کاربری را به طور گسترده تغییر نداده و عمدتا بر روی انیمیشن‌ها و بهبودهای کاربردی تمرکز کرده است. روی هم رفته انیمیشن‌های جدید EMUI 11 نسبت به گذشته جذاب‌تر شده‌اند و بهتر می‌توانند از رفرش ریت بالای نمایشگر بهره ببرند. در اپلیکیشن‌های مختلف مانند تقویم و گالری می‌توانیم این انیمیشن‌های جدید را مشاهده کنیم. همچنین باید به تغییرات مربوط به ویبره موبایل هم اشاره کنیم که حالا بر اساس آهنگ رینگتون و آلارم ریتم ویبره تنظیم می‌شود تا تجربه جذاب‌تری رقم بخورد.

در این میان، مهم‌ترین تغییر رابط کاربری EMUI 11 مشخصه‌ای به نام Smart Multi-Window است که تا حد قابل توجهی کارایی مربوط به چندوظیفگی را افزایش می‌دهد. همچنین کاربران می‌توانند اندازه پنجره‌های شناور را تغییر دهند و آن‌ها را در داک کناری قرار دهند تا همواره به این پنجره‌های مربوط به اپلیکیشن‌ها دسترسی داشته باشند. در گوشی‌های تاشو مانند هواوی میت ایکس و تبلت‌ها هم می‌توانید چند پنچره شناور را در کنار یکدیگر باز کنید.

حریم خصوصی و امنیت

همانطور که گفتیم هواوی برای این نسخه توجه ویژه‌ای به بهبود امنیت نشان داده است. به‌عنوان مثال می‌توانیم به تغییرات اعمال شده در بخش مجوز اپلیکیشن‌ها اشاره کنیم. در رابط کاربری EMUI 11 اگر یکی از اپلیکیشن‌ها از موقعیت مکانی، میکروفون یا دوربین استفاده کند نوتفیکیشن مربوط به این موضوع را می‌توانید مشاهده کنید.

در ضمن می‌توانید تاریخچه مربوط به مجوز اپلیکیشن‌ها را مشاهده کنید تا ببینید هرکدام از آن‌ها برای چه مواردی درخواست دریافت مجوز داده‌اند. همچنین قادر به ایجاد آلبوم مخفی در گالری هستید که فقط با ارائه‌ی رمز عبور به آن بخش دسترسی داشته باشید. در ضمن باید بگوییم که بخش اشتراک‌گذاری هم ایمن‌تر شده و حالا می‌توانید اطلاعات موجود در عکس‌ها مانند موقعیت مکانی، زمان و دیگر موارد مربوط به فراداده را قبل از اشتراک‌گذاری حذف کنید.

بهبود یکپارچگی اکوسیستم



اکوسیستم هواوی شامل چندین گجت متنوع است و این شرکت می‌خواهد یکپارچگی بین آن‌ها را افزایش بدهد. به‌عنوان مثال اشتراک‌گذاری فایل‌ها، تماشای فیلم و اجرای بازی‌های موبایل با لپ‌تاپ‌های هواوی و آنر به کار ساده‌تری تبدیل شده است. همچنین دستیار صوتی هواوی هم جالا از زبان‌های ایتالیایی و آلمانی پشتیبانی می‌کند و در نتیجه تعداد کل زبان‌های آن به ۷ عدد می‌رسد.

تاریخ عرضه و گوشی‌های واجد شرایط دریافت

هواوی تاریخ دقیقی برای انتشار رابط کاربری EMUI 11 اعلام نکرده است ولی در هر صورت قرار است نسل جدید گوشی‌ها و تبلت‌های پرچم‌دار این شرکت همراه با EMUI 11 عرضه شوند. همچنین اگرچه لیست گوشی‌های واجد شرایط منتشر شده، ولی این شرکت اعلام کرده که نسخه بتا EMUI 11 از امروز برای سری P40، میت ۳۰ و تبلت‌های سری میت‌پد پرو منتشر می‌شود.

یکی از سوال‌هایی که در ذهن بسیاری از کاربران وجود دارد مربوط به تاریخ عرضه EMUI 11 مبتنی بر اندروید ۱۱ است. به دلیل تحریم‌های آمریکا، هواوی برخلاف دیگر شرکت‌ها نمی‌تواند از ماه‌ها قبل به کدهای اندروید ۱۱ دسترسی داشته باشد و فقط می‌تواند از کدهای مربوط به پروژه متن باز استفاده کند که فقط چند روز از انتشار آن می‌گذرد. به همین خاطر نمی‌دانیم هواوی چه زمانی EMUI مبتنی بر اندروید ۱۱ را آماده خواهد کرد.

HMS چیست؟ هرآنچه که باید در مورد سرویس‌های موبایل هواوی بدانید

منبع: Android Authority

The post مهم‌ترین ویژگی‌های جدید رابط کاربری EMUI 11 هواوی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala