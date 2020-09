چند روز قبل گوگل از نسخه نهایی اندروید ۱۱ رسما رونمایی کرد که نسبت به نسل قبلی ویژگی‌های قابل توجهی را به ارمغان می‌آورد. حالا در همین رابطه، شب گذشته نسخه جدید اندورید گو مبتنی بر اندروید ۱۱ برای گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌رده معرفی شد. این نسخه هم مانند اندروید ۱۱ اصلی بهبودهایی پیدا کرده تا تجربه کاربری جذاب‌تری برای گوشی‌های ارزان‌قیمت ارائه کند.

برای شروع می‌توانیم به تغییرات مربوط به نوتفیکیشن‌ها و ناوبری کاربران اشاره کنیم. سیستم ناوبری مبتنی بر سوایپ حالا به یک استاندارد در اندروید ۱۱ گو تبدیل شده و می‌تواند سرعت استفاده از گوشی‌های دارای نمایشگرهای بزرگ‌تر را افزایش دهد. همچنین در این نسخه اندروید گو پیام‌های مربوط به اپلیکیشن‌های پیام‌رسان مختلف در یک بخش از نوتفیکیشن جمع می‌شوند تا دسترسی راحت‌تری به آن‌ها داشته باشید.

این نسخه اندروید گو از گوشی‌های دارای حداکثر حافظه رم ۲ گیگابایتی پشتیبانی می‌کند.

همچنین باید به بهبودهای مربوط به حریم خصوصی هم اشاره کنیم. مانند نسخه اصلی اندروید ۱۱، در این نسخه هم کاربران می‌توانند مجوزهای یکبار مصرف برای اپلیکیشن‌ها صادر کنند. اگر هم یک اپلیکیشن مجوز بلندمدت دریافت کند ولی برای مدتی از آن استفاده کند، این مجوز باطل می‌شود.

با توجه به اینکه گوشی‌های ارزان‌قیمت روزبه‌روز بهتر می‌شوند، اندروید ۱۱ گو هم قرار است امکانات آن‌ها را بهبود ببخشد. طبق اعلام گوگل، در این نسخه اپلیکیشن‌ها با ۲۰ درصد سرعت بیشتری اجرا می‌شوند که تفاوت قابل توجهی به حساب می‌آید.

در نهایت باید بگوییم این نسخه اندروید گو از گوشی‌های مبتنی بر حداکثر ۲ گیگابایت حافظه رم پشتیبانی می‌کند. روی هم رفته اگرچه ویژگی‌های نسل جدید اندروید گو به اندازه ۱۱ جذاب نیستند، اما در هر صورت نقش مهمی در بهبود تجربه کاربری گوشی‌های ارزان‌قیمت ایفا می‌کنند.

