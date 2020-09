هواوی با عرضه سیستم عامل هارمونی برای رقبا به دنبال کسب سهم بیشتر است

در خبرها به این موضوع اشاره کردیم که هواوی نسخه ۲.۰ سیستم عامل هارمونی را معرفی کرد و قصد دارد آن را در اختیار سایر تولید کنندگان سخت افزاری و حتی رقبای خود نیز قرار دهد.

این اقدام کمپانی چینی با هدف گسترش کاربران سیستم عامل بومی‌اش و کسب سهم از بازاری است که در حال حاضر iOS اپل و اندروید گوگل تنها بازیگران آن هستند.

وانگ چنگ‌لو، رئیس گروه تجاری دپارتمان نرم‌ افزار هواوی، روز پنج‌شنبه در کنفرانس سالانه توسعه دهندگان این شرکت که در شهر دانگ گوان چین برگزار شد اعلام کرد که هدف‌گذاری آن‌ها برای سیستم عامل هارمونی، پشتیبانی این پلتفرم از گوشی‌های هواوی است؛ اما در عین حال، Harmony OS 2.0 می‌تواند در دسترس دستگاه‌‌های تولید شده توسط سایر شرکت‌ها نیز قرار بگیرد.

Harmony OS 2.0 برای تمامی تولید کنندگان سخت افزاری در دسترس قرار می‌گیرد

علاوه بر موارد ذکر شده، هواوی اعلام کرده نسخه بتا سیستم عامل اختصاصی‌اش را علاوه بر گوشی‌های هوشمند، در اختیار سایر دستگاه‌ها مانند ساعت هوشمند، تلویزیون‌ و خودروها نیز قرار داده است و قصد دارد در ماه دسامبر عرضه این سیستم عامل را برای گوشی‌های هوشمند آغاز کند.

کرانجیت کائور، یکی از تحلیل‌گران برجسته IDC در مصاحبه با CNET می‌گوید تلاش‌های هواوی از هدف‌گذاری این شرکت برای جلب مقبولیت بیشتر برای خود و سیستم عاملش حکایت دارد که در نتیجه آن، توسعه دهندگان بیشتری را به تولید اپلیکیشن برای این پلتفرم جذب می‌کند. او در ادامه بیان می‌کند:

اما من کمی نسبت به این موفقیت مشکوک هستم که چه تعداد (از تولید کنندگان) با توجه به این‌که هواوی رقیب آن‌هاست، واقعا این (سیستم عامل) را می‌پذیرند. البته بعضی از شرکت‌های چینی ممکن است در صورت مواجه شدن با مشکلاتی مانند آنچه هواوی در بازارهای جهانی با آن‌ها روبرو شده و یا افزایش محبوبیت هارمونی در چین، این سیستم عامل را به عنوان یک (پلتفرم) پشتیبان در نظر بگیرند.

کمپانی چینی در همایش سالانه توسعه دهندگان خود اعلام کرد که عرضه نسخه ۲.۰ سیستم عامل هارمونی برای گوشی‌های هوشمند، در سال آینده آغاز خواهد شد.

هواوی اکنون عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده گوشی هوشمند در جهان را در اختیار دارد و رسیدن به این جایگاه در شرایطی محقق شده که این شرکت در آتش جنگ تجاری دونالد ترامپ با چین گرفتار شده است. این کمپانی چینی پیش‌تر اعلام کرده بود که قصد ندارد استفاده از اندروید را کنار بگذارد، مگر این‌که تحریم‌های آمریکا مانع شوند.

حال با توجه به تصمیم‌های اخیر هواوی، به نظر می‌رسد این کمپانی از آینده استفاده از اندروید در محصولاتش مطمئن نیست و چاره را در توسعه سهم هارمونی از بازار می‌بیند.

سال گذشته و پس از اوج گرفتن تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین که البته هواوی نیز از عواقب آن در امان نماند، این شرکت سیستم عامل هارمونی را رونمایی کرد. یکی از بزرگترین مشکلاتی که تحریم‌های آمریکا برای هواوی ایجاد کرده، جلوگیری از همکاری این کمپانی با شرکای آمریکایی‌اش، همچون گوگل و کوالکام و حتی شرکت‌های غیر آمریکایی فعال در این کشور، مانند سامسونگ است.

در نتیجه این تحریم‌ها، مدتی است که گوشی‌های هواوی از دسترسی رسمی به سرویس‌هایی مانند جی‌میل، نقشه گوگل، پلی استور و … منع شده‌اند. البته این شرکت برای رفع مشکل مذکور از سرویس‌های موبایلی هواوی یا HMS رونمایی کرد که خدماتی مشابه سرویس‌های گوگل را ارائه می‌کنند.

طبق اعلام هواوی، تعداد اپ‌هایی که با HMS یکپارچه شده‌اند، از ۶۰ هزار اپ در ماه مه به ۹۶ هزار اپ در ماه جاری رسیده است. همچنین، تعداد اپ‌های توسعه یافته در مدت مشابه نیز از ۱.۴ میلیون به ۱.۸ میلیون رسیده است.

با این حال، حتی با وجود چنین پیشرفتی، هنوز سهم سیستم عامل هارمونی از اپلیکیشن‌های موبایلی در مقابل اندروید و iOS که سال‌هاست این بازار را تحت سلطه گرفته‌اند، بسیار ناچیز است.

