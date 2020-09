هواوی روز گذشته از نسخه دوم سیستم‌عامل اختصاصی خود موسوم به هارمونی رونمایی کرد و اعلام شد که در سال ۲۰۲۱ اولین گوشی‌های مجهز به آن راهی بازار می‌شوند. حالا سخنگوی هواوی به سایت Android Authority گفته که کاربران برای بهره‌گیری از این سیستم‌عامل لزوما نیازی به خرید گوشی جدید نخواهند داشت.

به گفته او گوشی‌های هواوی مبتنی بر EMUI 11 واجد شرایط دریافت سیستم‌عامل هارمونی خواهند بود. هنوز معلوم نیست که آیا سیستم‌عامل هارمونی برای تمام این گوشی‌ها ارائه می‌شود یا اینکه فقط تعدادی از آن‌ها از این ویژگی بهره‌مند خواهند شد. در هر صورت به احتمال زیاد گوشی‌های پرچمداری مانند سری میت ۳۰ و P40 از جمله گوشی‌هایی هستند که می‌توانند سیستم‌عامل هارمونی را دریافت کنند.

هنوز نسخه دوم این سیستم‌عامل برای گوشی‌ها ارائه نشده و به همین خاطر نمی‌دانیم که قرار است چه ویژگی‌هایی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. در هر صورت باید ببینیم این تلاش هواوی برای رقابت با اندروید با موفقیت روبرو می‌شود یا اینکه مانند سیستم‌عامل‌های بادا سامسونگ و ویندوز فون مایکروسافت به شکست ختم می‌شود. اگر گوشی شما بین گجت‌های واجد شرایط باشد، آیا سیستم‌عامل هارمونی را بر روی گوشی خود نصب می‌کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران در میان بگذارید.

منبع: Android Authority

