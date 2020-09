با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل دولت آمریکا برای فروش اپلیکیشن تیک‌تاک، طبق گزارش‌ها مقامات دولت چین اعلام کرده‌اند که آن‌ها توقف فعالیت تیک‌تاک در آمریکا را به فروش آن به یک شرکت آمریکایی ترجیح می‌دهند.

سه مقام ناشناس چینی نزدیک به این موضوع با خبرگزاری رویترز مصاحبه کرده‌اند و گفته‌اند که دولت چین کاملا مخالف فروش این اپلیکیشن از طرف شرکت چینی ByteDance هستند. طبق این گزارش، مقامات چین می‌گویند چنین کاری وجهه این کشور را تخریب می‌کند. آن‌ها بر این باور هستند که فروش اجباری این اپلیکیشن به خاطر فشارهای واشنگتن کشور چین را ضعیف جلوه می‌دهد.

گفته می‌شود دولت چین می‌تواند جلوی فروش این اپلیکیشن به شرکت‌های آمریکایی را بگیرد.

البته شرکت ByteDance هم اعلام کرده که دولت چین هیچوقت پیشنهاد تعطیلی تیک‌تاک در آمریکا یا مناطق دیگر را مطرح نکرده است. طبق گزارشی که به تازگی منتشر شده، ByteDance مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای اجتناب از ممنوعیت فعالیت در این کشور است تا دیگر نیازی به فروش بخشی از کسب‌وکار خود نداشته باشد.

همچنین باید خاطرنشان کنیم دولت چین هم با استفاده از قوانینی که به تازگی تصویب شده‌اند، می‌تواند جلوی این فروش را بگیرد. با توجه به اینکه ضرب‌الاجل دولت آمریکا برای ممنوعیت یا فروش تیک‌تاک فقط چند روز دیگر سر می‌رسد، باید ببینیم چه اتفاقی برای این اپلیکیشن محبوب می‌افتد.

مایکروسافت رسما اعلام کرد در حال مذاکره برای تصاحب اپلیکیشن تیک‌تاک است

منبع: ۹To5Mac

The post دولت چین تعطیلی تیک‌تاک در آمریکا را به فروش اجباری آن ترجیح می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala