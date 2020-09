در حالی که می‌توان همیشه در مرورگرهای اینترنتی به پادکست‌های صوتی آنلاین گوش داد، در اختیار داشتن اپلیکیشنی اختصاصی در سیستم عامل مک نه تنها مزایای رابط کاربری ساده و در دسترس‌تر را برای شما به ارمغان می‌آورد، بلکه می‌توان به لطف آن مجموعه‌ای از پادکست‌ها را ذخیره کرد تا در مواقع آفلاین نیز به آنها گوش داد و بسیاری ابزار دیگر را هم در اختیار داشت. اما بهترین پلتفرم برای گوش دادن به پادکست در کامپیوتر یا لپ‌تاپ اپل چیست؟

۱. اپل پادکست (Apple Podcasts)

مزیت اصلی: سامانه یکپارچه بین تمام دستگاه‌های اپل

بدون شک اولین انتخاب اپلیکیشن اختصاصی و انحصاری اکوسیستم اپل خواهد بود؛ نرم افزار اپل پادکست به کاربر اجازه می‌دهد به صورت یکپارچه حساب کاربری و تمام محتوای مورد نظرش را در تمام دستگاه‌های مرتبط با این شرکت در اختیار داشته باشد. علاوه بر این از سیستم کنترل موزیک و میزان صدای طراحی شده روی کیبورد محصولات مک نیز استفاده کرد. ضمن اینکه در اپل پادکست می‌توان محتوا را دانلود کرده و در شرایط آفلاین نیز گوش داد.

نکته منفی استفاده از اپلیکیشن اختصاصی اپل برای پادکست این است که تنها روی نسخه کاتالینا به بعد macOS در دسترس بوده و البته روی هیچ سیستم عامل غیرمرتبط با اپل منتشر نشده. یعنی به عنوان مثال اگر کاربر همراه با کامپیوتر مک، یک موبایل اندرویدی داشته باشد، روی تلفن هوشمندش به پادکست‌ها دسترسی نخواهد داشت. گفتنی است اپل پادکست رایگان بوده و در سیستم عامل مک به صورت پیش فرض نصب شده است.

۲. اسپاتیفای (Spotify)

مزیت اصلی: پادکست‌های اختصاصی اسپاتیفای

یکی از دلایل اصلی که می‌توان برای گوش دادن به پادکست از اسپاتیفای مشهور استفاده کرد، انتشار پادکست‌‌های اختصاصی است. به عنوان مثال «جو روگان» (Joe Rogan) هنرپیشه و کمدین شناخته شده طی قراردادی پادکست‌هایی انحصاری برای پلتفرم می‌سازد و بسیاری افراد دیگر و رسانه‌های متنوعی هم هستند که تنها از اسپاتیفای بهره می‌برند.

علاوه بر این همانطور که می‌دانید اسپاتیفای یکی از پرمخاطب‌ترین سرویس‌های استریم موزیک نیز به شمار می‌آید و می‌توان از آن به عنوان پلتفرمی واحد برای گوش دادن به موزیک و پادکست استفاده نمود.

از محل جستجوی تعبیه شده در اپلیکیشن اسپاتیفای، می‌توانید دنبال سبک و یا عنوان مد نظرتان برای پادکست بگردید و با اصول ساده کنترل موزیک از آنها استفاده کنید. اسپاتیفای رایگان است، اما برای دسترسی به برخی ویژگی‌ها مانند دانلود و حذف تبلیغات می‌بایست حساب کاربری ویژه (Premium) تهیه کنید. این نرم افزار علاوه بر مک روی سایر سیستم عامل‌ها هم قابل دانلود است.

۳. میم کست (Mame Cast)

مزیت اصلی: پخش پادکست با زیرنویس

میم کست اپلیکیشن پادکستی است که تقریبا تمام نیازهای اولیه کاربر را برطرف می‌کند؛ این نرم افزار اجازه می‌دهد پیرامون موضوع، عنوان و سبک پادکست جستجو کرده، به اشتراک محتوای خاصی در بیایید یا حتی فایل‌های OPML (فرمت فید) را وارد کرده و به پادکست‌های جدید گوش دهید.

سیستم پخش این اپلیکیشن هم خیلی ساده بوده و تمام ابزار کنترلی را در اختیار خواهید داشت و همچنین می‌توان تمام محتواهای صوتی را دانلود کرد و بعدا به صورت آفلاین شنید. اما اصلی‌ترین و بهترین قابلیت این نرم افزار سیستم تشخیص صدای جای‌گذاری شده در آن است که برای پادکست‌ها زیرنویس متنی تهیه می‌کند. البته برای آزاد شدن این ویژگی باید کمی پول پرداخت کنید.

۴. میمیر (Mimir)

مزیت اصلی: شخصی‌سازی تمام بخش‌های نرم افزار

میمیر در واقع یک اپلیکیشن پادکست پر از قابلیت اضافی است که به کاربر اجازه می‌دهد تجربه گوش فرا دادن به پادکست‌های مختلف را به سلیقه خودش شخصی‌سازی کند. علاوه بر این، نرم افزار با توجه به اشتراک‌ها و نحوه شخصی‌سازی شدن پادکست‌هایی جدید و مرتبط را به کاربر پیشنهاد می‌کند.

سیستم پخش هم خیلی ساده و کاربردی است و هر پادکستی را می‌توانید گرفته و اجرا کنید. این اپلیکیشن همچنین قابلیت رد کردن قسمت‌های ساکت پادکست‌ها را هم دارد در حالی که هیچ کدام از گزینه‌های بالا چنین قابلیتی را ارائه نمی‌دادند. ناگفته نماند که استفاده از میمیر ملزم پرداخت حق اشتراک ماهیانه ۳ دلار است، هرچند در ابتدای راه می‌توانید برای چهارده روز از آن به صورت آزمایشی و رایگان استفاده کنید.

۵. پاکت کست (Pocket Casts)

مزیت اصلی: جامعه کاربران وسیع

پاکت کست یکی از محبوب‌ترین نرم افزارهای پادکست روی گوشی‌های هوشمند محسوب می‌شود که مجموعه‌ای از قابلیت‌ها و ویژگی‌های اختصاصی را ارائه می‌کند. اگرچه روی موبایل می‌توان از نسخه رایگان این پلتفرم هم استفاده کرد، اما نسخه مک پاکت کست فقط شامل مدل اشتراکی آن می‌شود.

هرچند قابلیت‌های بی‌شمار و جامعه کاربران وسیع این اپلیکیشن به اندازه کافی برای تهیه حق اشتراک ترغیب کننده است و ارزش لازم را دارد. هزینه عضویت پاکت کست حدود ۱.۱۷ دلار به ازای هر ماه است.

۶. پادکست منو (Podcast Menu)

مزیت اصلی: گوش دادن به پادکست از منو بار مک

منو بار در سیستم عامل مک به نوعی کاربردی‌ترین و در دسترس‌ترین بخش کامپیوترهای اپل است و هر چه اپلیکیشن‌های بیشتری را بتوان به کمک آن کنترل کرد، سهولت تجربه کاربری بیشتر خواهد شد. پادکست منو در واقع نسخه‌ای غیررسمی از اورکست (Overcast) است که برای منو بار مک پورت شده. از آنجایی که اورکست رسما برای مک منتشر نشده، منطقی است تا از این نسخه مفید استفاده کنیم.

این اپلیکیشن روی منو بار macOS سوار شده و تمام مزایای اصلی پلتفرم اورکست را در اختیارتان قرار می‌دهد. علاوه بر این می‌توانید نسخه اصلی اورکست در تلفن‌های هوشمند تهیه و مدیریت کرده و به صورت یکپارچه از آن استفاده نمایید. این اپلیکیشن پادکست به صورت پیش فرض رایگان است، اما در قبال پرداخت مبلغی اندک مزایایی اضافی را ارائه می‌کند.

۷. داون کست (DownCast)

مزیت اصلی: قابلیت‌های ویژه بدون دریافت حق اشتراک

داون کست یکی از اپلیکیشن‌های گوش دادن به پادکست شناخته شده‌ای است که به ارائه قابلیت‌های ویژه بدون دریافت هزینه حق اشتراک شهرت دارد. کاربر می‌تواند به دلخواه سرعت پخش پادکست‌ها را کم یا زیاد کرده، آنها را به بخش‌های مجزا تقسیم بندی کرده و به صورت سریالی گوش کند، سیستم دانلود و پخش آفلاین داشته و حتی قابلیت دانلود خودکار را هم در اختیار قرار داشته باشد.

علاوه بر این کاربر می‌تواند پلی لیست‌هایی شخصی برای خودش بسازد یا آنها را ویرایش کند.این اپلیکیشن سیستم کنترلی ساده و مناسبی داشته و برای نسخه‌های آیفون و iCloud نیز منتشر شده و حتی می‌توان روی پادکست‌های شخصی رمز عبور گذاشت.

دلیل اینکه داون کست با وجود ارائه این حجم از قابلیت‌ها در انتهای لیست قرار گرفته این است که خود اپلیکیشن پولی بوده و باید برای تهیه آن باید ۵ دلار پول (یک بار برای همیشه) بپردازید. البته دیگر بعد از آن تمام قابلیت‌ها باز بوده و نیازی به پرداخت هیچ حق اشتراکی وجود ندارد.

همانطور که حتما حدس می‌زنید، اپلیکیشن‌های پادکست متعددی در بازار یافت می‌شوند، اما برای انتخاب بهتر تلاش کردیم بهترین گزینه‌ها را که هر کدام به نحوی قابلیتی منحصر به فرد ارائه می‌دهند را معرفی کنیم. شما از کدام نرم افزار برای گوش دادن به پادکست‌ها استفاده می‌کنید؟

