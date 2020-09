کنسول‌های قدیمی بخشی جدایی‌ناپذیر و دوست‌داشتنی از خاطرات کودکی هستند. از SNES نینتندو گرفته تا پلی استیشن سونی، در گذشته انبوهی از بازی‌های معرکه و نمادین داشتیم که شبانه‌روز پای آن‌ها می‌نشستیم. برخی از آن بازی‌ها، همچنان با استانداردهای امروزی هم محشر به حساب می‌آیند و حتی بعضی از آن‌ها (مانند فاینال فانتزی‌های قدیمی) رسما راه‌شان را به موبایل‌های هوشمند هم باز کرده‌اند. با این همه، برخی دیگر هیچوقت پا را فراتر از همان کنسول‌ها نگذاشتند و حالا به سراغ شبیه ساز بازی قدیمی برویم.

خوشبختانه به کمک شبیه‌سازها، می‌توان بخش اعظمی از آن بازی‌های قدیمی را روی دیوایس‌هایی که امروز در دسترس همه هستند تجربه کرد. این مقاله به سراغ بهترین اپلیکیشن‌های شبیه ساز‌ بازی قدیمی برای موبایل‌های اندرویدی رفته‌ایم. فقط حواس‌تان باشد که شبیه‌سازها ذاتا با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند و گاهی بازی‌ها را بدون هیچ نقصی به اجرا در می‌آورند و گاهی هم در این کار آنقدرها موفق نیستند.

Citra Emulator

قیمت: رایگان / ۴.۹۹ دلار

Citra Emulator جدیدترین شبیه ساز بازی قدیمی است که در این لیست خواهید یافت. این شبیه‌ساز به صورت خاص برای اجرای بازی‌های کنسول دستی Nintendo 3DS ساخته شده. این اپلیکیشن از برخی قابلیت‌های بنیادین مانند ذخیره‌سازی و بارگذاری بازی‌ها پشتیبانی می‌کند و حتی با کنترلرهای اکسترنال هم سازگاری دارد. از سوی دیگر، برخی از قابلیت‌های مهم ۳DS مانند میکروفون، دوربین و کنترل حرکتی را نیز در آن خواهید یافت. اگرچه استفاده از این اپلیکیشن به صورت کلی رایگان است، اما اگر بابت نسخه پریمیوم آن ۵ دلار بپردازید، به قابلیت‌های بیشتری مانند حالت تاریک، گزینه‌های شخصی‌سازی و فیلترگذاری بافت‌ها هم دسترسی خواهید یافت.

Citra Emulator با اکثر بازی‌ها سازگاری کامل دارد و لیست عناوین مورد پشتیبانی‌اش، به صدها بازی می‌رسد. اما در هر صورت باید حواس‌تان باشد که برخی از بازی‌ها هم شاید آن‌طور که باید و شاید به اجرا در نیایند. در هر صورت این تنها گزینه خوبی است که برای اجرای بازی‌های ۳DS روی موبایل‌های اندرویدی یافت می‌شود.

Dolphin Emulator

قیمت:‌ رایگان

Dolphin یک اپلیکیشن مرورگر بسیار جالب است. این اپلیکیشن برای مدتی طولانی در دسترس عموم بود، بعد عرضه‌اش متوقف شد و حالا دوباره به میدان بازگشته. توسعه‌دهندگانش هم وعده داده‌اند که این بار برنامه‌های بیشتری برای ساخته خود دارند. این تنها شبیه‌ساز درست و درمان کنسول‌های GameCube و Wii برای اندروید است.

به کمک Dolphin می‌توانید فایل رام بازی‌های هر دو کنسول را با کیفیت نسبتا خوب به اجرا درآورید. البته باید اشاره کرد که اپلیکیشن هنوز در فاز توسعه به سر می‌برد و بنابراین ممکن است با باگ‌های مختلفی روبه‌رو شوید. قابلیت‌های ساده مانند ذخیره‌سازی و بارگذاری در این اپلیکیشن یافت می‌شوند، اما خودتان باید فایل‌های ROM را تهیه کنید و امکان دانلود آن‌ها از داخل Dolphin وجود ندارد. درحالی که این مطلب نوشته می‌شود، Dolphin Emulator کاملا رایگان است اما وقتی نسخه نهایی‌اش ساخته شود، شاید این رویه تغییر کند.

DraStic DS Emulator

قیمت: ۴.۹۹ دلار

DraStic DS Emulator یک شبیه ساز بازی قدیمی Nintendo DS به حساب می‌آید. گذشته از قابلیت ذخیره‌سازی و بارگذاری‌، این اپلیکیشن از کنترل‌های مجازی هم برخوردار شده و به شما اجازه می‌دهد که وضعیت دو نمایشگر DS را روی نمایشگر موبایل‌تان شخصی‌سازی کنید. بهترین نکته راجع به DraStic، ثبات آن است. اکثر فایل‌های رام بازی‌ها به خوبی و با کمترین مشکل به اجرا در می‌آیند. گفتنی است که قیمت این اپلیکیشن در گذر زمان کاهش یافته اما هیچ نسخه رایگانی از آن موجود نیست.

EmuBox

قیمت: رایگان

EmuBox یک شبیه‌ساز بازی قدیمی یکپارچه و مشابه به ClassicBoy است اما با این فرق که از کنسول‌های متفاوتی پشتیبانی می‌کند. این شبیه‌ساز قادر به اجرای بازی‌های Nintendo DS، نخستین پلی استیشن، SNES، گیم‌بوی و NES است. مثل همیشه، قابلیت‌هایی مانند ذخیره‌سازی، بارگذاری و استفاده از کنترلرهای اکسترنال را در آن خواهید یافت و از سوی دیگر یک قابلیت Fast Forward وجود دارد که روند بازی‌ها را به شکلی سریع جلو می‌برد. تنظیمات این شبیه‌ساز نیز بسیار پیشرفته‌اند و با اندکی دستکاری آن‌ها، می‌توانید عملکرد بازی‌ها را بهبود دهید. در حال حاضر EmuBox کاملا رایگان است و پرداخت درون‌برنامه‌ای هم ندارد،‌اما عوضش با تبلیغات دائمی از خجالت‌تان در می‌آید.

ePSXe

قیمت: ۳.۷۵ دلار

ePSXe یکی از دو شبیه‌ساز بسیار محبوب کنسول پلی استیشن است. تمرکز این یکی تا حد زیادی بر سادگی است و در اکثر مواقع به خوبی کار می‌کند. فقط کافیست که فایل ROM را بارگذاری کنید و همه‌چیز آماده خواهد بود. این اپلیکیشن یک قابلیت عالی برای شخصی‌سازی کیبورد مجازی، پشتیبانی از کنترلر‌های سخت‌افزاری و همینطور امکان ذخیره‌سازی و بارگذاری بازی‌ها را نیز با خود به ارمغان می‌آورد. آن دسته ار افرادی که نمی‌خواهند با تنظیمات مختلف سر و کله بزنند، باید حتما به سراغ این اپلیکیشن بروند که البته ۳.۷۵ دلار قیمت‌گذاری شده و هیچ نسخه رایگانی هم ندارد.

FPse

قیمت: ۳.۶۳ دلار

FPse دومین شبیه ساز بازی قدیمی محبوب برای اجرای بازی‌های پلی استیشن روی اندروید است. برخلاف اپلیکیشن قبلی، تمرکز این یکی بر شخصی‌سازی‌های عمیق است. انبوهی از تنظیمات مختلف وجود دارد که می‌توانید با آن سر و کله بزنید و همه‌چیز را آن‌طور که خودتان دوست دارید کنید. برای مثال این تنظیمات می‌توانند گرافیک بازی‌ها را بهتر کنند،‌ نرخ فریم را بالاتر ببرند و چیزهایی از این دست. ویژگی‌های رایج مانند پشتیبانی از کنترلر‌های سخت‌افزاری هم طبیعتا درون آن یافت می‌شوند.

درست مانند ePSXe، اپلیکیشن FPse نسبتا ارزان‌قیمت بوده و پرداخت درون‌برنامه‌ای هم ندارد. در عین حال خبری از یک نسخه رایگان هم نیست. FPse در مجموه یک شبیه‌ساز پلی استیشن پیچیده و قدرتمند به حساب می‌آید که در نقطه عکس سادگی ePSXe قرار می‌گیرد.

John NESS و John GBAC

قیمت: نسخه آزمایشی رایگان / هرکدام ۴.۴۹ دلار

John یکی از توسعه‌دهندگن گوگل پلی است که تا به امروز چندین اپلیکیشن شبیه‌ساز واقعا عالی ساخته است. اپلیکیشن‌های او قادر به اجرای بازی‌های SNES ،NES و گیم‌بوی هستند و هرکدام، در دسته‌بندی خود جزو بهترین شبیه‌سازهای موجود تلقی می‌شوند. این اپلیکیشن‌ها به شکلی معرکه از فایل‌های رام پشتیبانی می‌کنند، تمام ویژگی‌های بنیادین را در خود جای داده‌اند و چند قابلیت ارزش افزوده مانند استفاده از کدهای تقلب و Fast Forward برای جلو بردن بازی‌ها هم دارند. ناگفته نماند که تمام این اپلیکیشن‌ها از یک نسخه آزمایشی رایگان برخوردار شده‌اند که در صورت رضایت از آن‌ها، می‌توانید نسخه پریمیوم را به قیمت ۴.۴۹ دلار خریداری کنید.

MyBoy و My OldBoy

قیمت:‌ رایگان / ۳.۹۹ و ۴.۹۹ دلار

MyBoy و My OldBoy به ترتیب برای شبیه‌سازی بازی‌های GameBoy Advanced و GameBoy روی موبایل‌های اندرویدی ساخته شده‌اند. هر دو اپلیکیشن در اجرای بازی‌های دو کنسول نینتندو محشر عمل می‌کنند و انبوهی از قابلیت‌های مختلف نیز دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به ذخیره‌سازی، بارگذاری، حالت فست فوروارد، کدهای تقلب، همگام‌سازی فایل‌های ذخیره‌شده با گوگل درایو و غیره اشاره کرد. کار این اپلیکیشن‌ها به عنوان شبیه ساز بازی قدیمی هم فوق‌العاده است. خوشبختانه امکان استفاده از نسخه‌های رایگان دو اپلیکیشن نیز فراهم شده که البته برخی از ویژ‌گی‌های اشاره شده در بالا را در آن‌ها نخواهید یافت.

شبیه‌سازهای Nostalgia

قیمت: رایگان / ۱.۴۹ و ۳.۹۹ دلار

Nostalgia Emulators نام یکی از توسعه‌دهندگان گوگل پلی است. این تیم، سه شبیه‌ساز محبوب برای سه کنسول Game Boy Color و NES و GameGear ساخته است که همگی از کنترلر مجازی قابل شخصی‌سازی، قابلیت ذخیره‌سازی و بارگذاری، پشتیبانی از گیم‌پد سخت‌افزاری و چندین قابلیت مرتبط با هر کنسول بهره‌مند شده‌اند. حتی اگر یک موبایل اضافه داشته باشید، می‌توانید از طریق وای‌فای، آن را به کنترلری برای آنچه روی تصویر موبایل اصلی‌تان به نمایش درمی‌آید تبدیل کنید. قیمت این دو شبیه ساز بازی قدیمی هم نسبتا منصفانه است. گران‌قیمت‌ترین اپلیکیشن، شبیه‌ساز NES است که ۳.۹۹ دلار قیمت‌گذاری شده و دو اپلیکیشن دیگر با قیمت کمتر از ۲ دلار به دست‌تان می‌رسند.

PPSSPP

قیمت: رایگان / ۴.۴۹ دلار

PPSSPP بدون هیچ تردید، بهترین شبیه ساز بازی قدیمی برای کنسول PSP در بازار است. این اپلیکیشن بالاتری ثبات ممکن را دارد و از بیشترین فایل‌های رام پشتیبانی می‌کند. علاوه بر این، در این شبیه‌ساز هم تمام قابلیت‌های کلیدی سایر شبیه‌سازها را خواهید یافت. البته روند توسعه PPSSPP همچنان در جریان است و بنابراین برخی از بازی‌ها (حتی روی جدیدترین دیوایس‌ها) به بهترین شکل ممکن اجرا نمی‌شوند. با این همه PPSSPP قطعا برای تجربه اکثر بازی‌ها مناسب تلقی می‌شود. پیش از خرید نسخه Pro این اپلیکیشن، می‌توانید نسخه آزمایشی آن را به رایگان تجربه کنید.

Reicast

قیمت:‌ رایگان

Reicast تنها شبیه‌سازی است که برای اجرای بازی‌های SEGA Dreamcast در استور گوگل پلی می‌یابید. باز هم مثل همیشه، قابلیت‌هایی نظیر ذخیره‌سازی و بارگذاری در این اپلیکیشن یافت می‌شوند. افزون بر این، شبیه‌ساز مورد اشاره از فرمت‌های بازی GDI ،CHD و CDI هم پشتیبانی می‌کند. البته فرآیند راه‌اندازی این یکی اندکی دردسرساز است. باید به صورت دستی یک فولدر برای بازی‌ها و یک فولدر برای فایل‌های ذخیره‌شده بسازید و بعد کارت‌های حافظه شبیه‌سازی شده را فرمت کنید. در مجموع این اپلیکیشن از آنچه قبلا بود خیلی بهتر شده، اما شامل پروسه‌هاییست که تجربه کار با آن را از سایر شبیه‌سازها دشوارتر می‌کند. اما در عوض رایگان است.

RetroArch

قیمت: رایگان

RetroArch یکی از منحصربه‌فردترین شبیه‌سازهای این لیست است و ظرفیت شبیه‌سازی بازی‌های کنسول‌های بسیار متعددی را دارد. خود این اپلیکیشن یک شبیه‌ساز است اما در داخل باید هسته (Core) های مختلفی را دانلود کنید که هرکدام یک کنسول متفاوت است. بنابراین یادگیری کار با RetroArch در ابتدا اندکی دشوار خواهد بود. با این همه، اکثر هسته‌های شبیه‌ساز به خوبی کار می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال شبیه‌سازی هستید که از چندین کنسول مختلف پشتیبانی می‌کند و نیاز به دانلود اپلیکیشن‌های مختلف را از بین می‌برد، این نرم‌افزار کاملا رایگان برای شما ساخته شده.

شبیه‌ساز‌های Robert Broglia

قیمت: رایگان / هرکدام ۲.۹۹ الی ۷.۹۹ دلار

رابرت براگلیا یکی از توسعه‌دهندگان گوگل پلی استور است که برخی از محبوب‌ترین و باثبات‌ترین شبیه‌ساز‌های موبایل‌های اندرویدی را ساخته. نرم‌افزار‌های او از انبوهی از کنسول‌های مختلف نظیر گیم‌بوی، گیم‌بوی ادونسد، NES، کمودور ۶۴، سگا سی‌دی، مستر درایو، Neogeo، آتاری ۲۶۰۰، MSX و بسیار دیگر پشتیبانی می‌کنند. اگر بخواهیم تمام کنسول‌های مورد پشتیبانی را لیست کنیم، لیستی بسیار طولانی خواهد بود. شبیه‌ساز کمودور ۶۴ احتمالا بهترین چیزی باشد که او ساخته. هر شبیه‌ساز یک نسخه رایگان و آزمایشی دارد و با خرید نسخه حرفه‌ای، تمام قابلیت‌ها در دسترس‌تان قرار می‌گیرند.

SuperRetro16

قیمت: نسخه آزمایشی رایگان / ۰.۹۹ دلار

SuperRetro16 یکی از محبوب‌ترین شبیه‌سازهای کنسول SNES نینتندو است که در چند سال اخیر، تغییرات فراوانی به خود دیده است. اما هیچ‌کدام از این تغییرات مشکلی در ثبات اپلیکیشن به وجود نیاورده‌اند. این شبیه‌ساز تقریبا تمام فایل‌های رام SNES موجود در سطح اینترنت را به خوبی به اجرا درمی‌آورد و انبوهی از قابلیت‌های مختلف مانند Fast Forward با سرعت‌های متغیر، ذخیره‌سازی ابری، فضای ابری بازی و تنظیمات متعدد برای گرافیک و صدا دارد.

این اپلیکیشن ضمنا از تمام قابلیت‌هایی که در تمام شبیه‌سازهای دیگر یافت می‌شوند نیز برخوردار شده و می‌توانید پیش از خرید نسخه پولی، نسخه آزمایشی‌اش را به رایگان تست کنید. جالب است بدانید این اپلیکیشن یک‌بار از استور گوگل پلی حذف شد و دوباره به آن برگشت. به این ترتیب افرادی که یک بار بابت آن پول داده بودند، باید دوباره هزینه ۱ دلاری را می‌پرداختند. به همین خاطر هم هست که امتیاز SuperRetro16 در گوگل پلی پایین است.

Yaba Sanshiro

قیمت:‌ رایگان / تا سقف ۲۶.۹۹ دلار

Yaba Sanshiro هم یکی از جدیدترین شبیه‌سازهای حاضر در این لیست به حساب می‌آید و یکی از معدود اپلیکیشن‌هایی است که بازی‌های SEGA Saturn را اجرا می‌کند. طبیعتا برای استفاده از این اپ باید فایل‌های بازی و BIOS را خودتان تهیه کنید و گذشته از این مورد، سایر موارد مربوط به شبیه‌ساز همان‌ چیز‌هایی است که انتظارش را دارید. پشتیبانی از OpenGL ES 3.0، کدهای تلقب و چیزهایی از این دست، از برجسته‌ترین ویژگی‌های Yaba Sanshiro است. اما توسعه این شبیه‌ساز کماکان ادامه دارد و همانطور که سازنده می‌گوید، شبیه‌سازی سخت‌افزارهای قدیمی روی موبایل‌های جدید کار آسانی نیست.

اما علی‌رغم نمره کل ۳.۶ُ تمام امتیازات اخیر اپلیکیشن ۵ ستاره بوده‌اند و به نظر می‌رسد سازنده اپلیکیشن دارد با سرعت بسیار بالا، اعصاب‌خردکن‌ترین باگ‌ها را برطرف می‌کند. استفاده از این اپلیکیشن کاملا رایگان است و تنها زمانی مجبور به پرداخت هزینه می‌شوید که به دنبال قابلیت‌های اضافه و ارزش افزوده باشید.

منبع: Android Authority

