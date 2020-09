بر اساس قوانین اپلیکیشن اینستاگرام شما اجازه دارید حداکثر ۳۰ هشتگ در یک پست عادی و ۱۰ هشتگ در یک استوری به کار ببرید. با این حال این موضوع به این معنی نیست که چون می‌توانید از هشتگ‌های زیادی استفاده کنید، حتما باید حداکثر تعداد هشتگ‌ها را به کار ببرید!

استفاده بیش از اندازه از هشتگ‌ها نه تنها باعث شلختگی پست‌های شما می‌شود، بلکه ممکن است به دلیل گزافه گویی نیز از نظرها خارج شود. اما خوشبختانه روش‌هایی وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توانید به صورت پنهان از هشتگ‌ها در استوری و پست‌های اینستاگرام خود استفاده کنید. در اینجا به نحوه انجام این کار می‌پردازیم:

با فرض اینکه پروفایل شما عمومی است، هنگامی که از هشتگ در پست یا استوری اینستاگرام خود استفاده می‌کنید، تصویر در جمع عمومی هشتگ‌ها نمایش داده می‌شود. با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که پست یا استوری شما در جمع هشتگ‌ها پذیرفته شود. چرا کع پذیرش در هشتگ‌ها به عوامل مختلفی بستگی دارد: تعامل، کیفیت پست‌ها، رقابت و چیزهایی از این دست. اما این نباید باعث دلسردی شما شود، افزودن هشتگ هنوز هم ارزش امتحان کردن را دارد!

پنهان کردن هشتگ‌ها از استوری‌های اینستاگرام

۱. تغییر رنگ هشتگ

اگر استوری شما دارای پس زمینه‌ای تک‌رنگ است و یا تصویری که انتخاب کرده‌اید سایه روشن ندارد، این روش بهترین انتخاب خواهد بود. نحوه انجام این روش بدین ترتیب است: ابتدا یک تصویر زمینه ثابت یا یک عکس با رنگ‌های تخت و ساده را باز کنید.

هشتگ مورد نظر خود را به صورت متن تایپ کنید. هم‌چنین می‌توانید روی هشتگ‌های پیشنهادی در پایین صفحه کلیک کنید تا با هشتگ‌های مربوط به آن مطابقت داشته باشد.

مرحله بعد انتخاب همه متن‌ها و زدن گردونه رنگ در بالای صفحه است. برای تغییر رنگ، از پایین سمت چپ روی ابزار انتخاب رنگ ضربه بزنید. اکنون نشانگر را روی رنگی که می‌خواهید هشتگ در آن ترکیب شود بکشید و به همین راحتی کار به اتمام می‌رسد!

۲. آن‌ها را پشت عناصر دیگر پنهان کنید

اگر استوری شما تصویری با رنگ‌های واضح داشته باشد، به احتمال زیاد این روش جواب‌گو نخواهد بود. بنابراین یک راه حل هوشمندانه، اضافه کردن هشتگ‌هایی مانند آنچه در مرحله اول انجام داده‌ایم و پنهان کردن آن‌ها در پشت عناصر دیگر مانند gif (تصاویر متحرک)، لوکیشن و استیکرها و یا حتی سایر متن‌هاست. در اینجا به نحوه انجام این روش می‌پردازیم.

ابتدا یک هشتگ اضافه کنید و روی گزینه استیکر در بالای گزینه‌ها ضربه بزنید. سپس می‌توانید استیکر را انتخاب کنید، گیف را جستجو یا عناصر دیگری اضافه کنید. حالا به انتخاب خود یکی از عناصر را روی هشتگ بکشید و رها کنید، تا هشتگ پشت آن پنهان شود.

۳. کوچک کردن بیش از حد هشتگ‌ها

این روش سریع‌ترین راه حل برای انجام این کار است و اگر یک یا دو هشتگ دارید، می‌توانید به راحتی آن‌ها را به حدی کوچک کنید تا موجب جلب توجه بیش از حد برای مخاطب نشود. تنها ایراد این است که ممکن است در بعضی از تصاویر به عنوان یک علامت کوچک به نظر برسد.

به منظور اینکه یک یا چند هشتگ را به کوچک‌ترین اندازه ممکن برسانید، کافیست با دو انگشت اندازه آن را تغییر داده (انگشتان را به یکدیگر نزدیک کنید) و آن‌ها را به قدری کوچک کنید که دیگر قابل مشاهده نباشند. هم‌چنین می‌توانید هشتگ‌ها را متناسب با رنگ تصویر و یا فیلمی که انتخاب کرده‌اید به قسمتی که همرنگ با هشتگ است جابه‌جا کنید تا کاملا پنهان شود.

۴. هشتگ‌ها را با قرار ‌دادن در حاشیه مخفی کنید

اگر هیچ یک از روش‌های بالا کارگشا نیست، یعنی چه شما تصویر زمینه خوبی ندارید، چه نمی‌خواهید از استیکر یا گیف در تصویر استفاده و یا سایز هشتگ را کوچک کنید، کاربردی‌ترین راه، خارج کردن هشتگ از کادر اصلی تصویر و مخفی کردن آن در حاشیه است.

هنگام استفاده از هشتگ سعی کنید با نگه داشتن و کشیدن به بیرون از کادر تصویر، آن ‌را پنهان کنید. ممکن است بار اول کمی سخت به‌نظر برسد اما وقتی به آن عادت کنید حسابی کاربردی خواهد بود. اگر نمی‌توانید این کار را انجام دهید، اندازه فونت هشتگ را بزرگ کرده و سپس آن را از کادر خارج کنید.

پنهان کردن هشتگ‌ها از پست‌های اینستاگرام

همانطور که می‌دانید پست‌های اینستاگرامی همیشگی هستند و تا زمانی که خودتان آن‌ها را حذف کنید همواره در پروفایل‌تان باقی می‌مانند. حال اگر بخواهید از ۱۵ الی ۲۰ هشتگ، که تعداد ایده‌آل استفاده در کپشن هستند استفاده کنید، این موضوع باعث شلختگی پست شده و تمرکز را از خواننده می‌گیرد. برای پنهان کردن هشتگ‌ها در کپشن پست‌ها، دو راه حل وجود دارد اما باید دقت کنید که در نسخه کامپیوتر، در هر صورت قابل مشاهده خواهند بود.

۱. استفاده از Space (فاصله) در کپشن

این مورد غالبا هنگامی که پست شما در فید اصلی کسی نمایش داده می‌شود و یا زمانی که فردی از پروفایل شما بازدید می‌کند، سودمند است. نحوه انجام آن به این صورت است:

عنوان را بنویسید و ارسال کنید. به همین سادگی! حالا چند علامت نگارشی مانند نقطه یا نیم‌فاصله را زیر هم برای ۴ یا ۵ بار یا بیشتر اضافه کنید و در پایین آن‌ها هشتگ‌ها را بنویسید. با این کار هشتگ‌ها را از کپشن جدا می‌کنید، به این دلیل که اینستاگرام فقط چند خط اول را در پیش‌نمایش نشان می‌دهد. بنابراین، تنها می‌توان هشتگ‌ها را با کلیک کردن روی دکمه‌ی بیشتر (More) مشاهده کرد.

۲. افزودن هشتگ در کامنت‌ها

روش دیگر برای مرتب نگه داشتن پست شما، استفاده از هشتگ در قسمت کامنت‌ها یا نظرات است. بدین گونه که بصورت معمول کپشن را بدون استفاده از هشتگ در زیر تصویر نوشته و پست را منتشر کنید. پس از انتشار، روی علامت نظرات کلیک کرده و هشتگ‌های مورد نظر را به صورت کامنت بنویسید.

هنگامی که کامنت را منتشر می‌کنید متوجه خواهید شد که در اپلیکیشن اینستاگرام تمامی کامنت‌ها برای فالوورهای شما قابل مشاهده نیستند و کلیک روی گزینه «مشاهده همه نظرات» تنها راه برای دیدن هشتگ‌ها است. با این حال در کامپیوتر کامنت شما در بالای نظرات باقی می‌ماند.

سخن پایانی

این روش‌ها یک راز ساده برای استفاده بهینه از هشتگ‌ها بود بدون اینکه به آراستگی استوری و پست‌های شما آسیبی وارد شود. شما می‌توانید بسته به نوع تصویری که مد نظر دارید هر یک از روش‌های بالا را انتخاب کنید. این کار به‌ویژه برای استوری‌ها که برای اهداف و سبک‌های مختلفی استفاده می‌شوند، بسیار کاربردی خواهد بود.

منبع: TechWiser

