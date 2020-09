به نطر می‌رسد که تا منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل‌های iOS 14 و iPadOS 14 زمان چندانی باقی نمانده است.

در رویداد آنلاین Time Flies که ساعتی پیش برگزار شد. اپل زمان منتشر شدن نسخه‌های نهایی از سیستم عامل iOS 14، iPadOS 14، watchOS 7 و tvOS را اعلام کرد. با توجه به این موضوع، در تاریخ ۱۶ سپتامبر (چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه) شاهد منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از این سیستم عامل‌ها هستیم.

در سیستم عامل iOS 14، اپل برای اولین بار ویجت‌ها را به آیفون‌های خودش اضافه کرده است. علاوه‌بر این، برای مرتب شدن صقحه‌ی هوم کاربر، اپل قابلیتی به نام App Library را در این سیستم عامل قرار داده است که تمامی اپ‌ها را نصب شده بر روی آیفون را، در یک‌ جا و با توجه به دسته بندی آن‌ها به کاربر نشان می‌دهد.

استفاده از قابلیت تصویر در تصویر در هنگام تماشای فیلم و همچنین نسخه‌ی جدید از اپ Translation از دیگر ویژگی‌های سیستم عامل iOS 14 هستند.

با وجود اینکه نمی‌توانید در iPadOS 14 ویجت‌ها را در هر جای صفحه‌ی هوم که دوست دارید، قرار دهید. اما با توجه به ویژگی‌های جدید برای قلم اپل به نام Apple Pencil، می‌توانید در هر جا که نیاز به تایپ کردن داشتید با استفاده از قلم اپل بنویسید تا این سیستم عامل آن را به صورت خودکار به متن تایپ شده تبدیل نماید.

در هر دو سیستم عامل، شاهد اضافه شدن ویژگی‌هایی به اپ Messages مانند «پین» (Pin) کردن گفت‌وگو‌ها در قسمت بالایی این اپ، استفاده از قابلیت «پاسخ دادن» (Reply) و «نام بردن» (Mention) هستیم.

کاربرانی که برای رفت‌وآمد‌های روزانه‌‌ی خود از دوچرخه استفاده می‌کنند، بعد از نصب این سیستم عامل‌های جدید، می‌توانند که از اپ Maps برای مطلع شدن از بهترین مسیر جهت استفاده از دوچرخه مطلع شوند.

نمایش نوتیفیکیشن کوچک در زمان زنگ خوردن آیفون، بهبود‌های انجام شده در زمینه‌ی حفظ حریم خصوصی کاربران و طراحی جدید اپ Music از دیگر قابلیت‌های این سیستم عامل‌های جدید هستند.

