آیا هم اکنون سیستم عامل iOS 14 را نصب کنیم؟

در شب گذشته اپل به صورت رسمی نسخه‌ی نهایی iOS 14 را برای تمامی آیفون‌هایی که از این سیستم عامل پشتیبانی می‌کنند، منتشر کرد.

همان‌گونه که می‌دانید، در iOS 14 اپل از ویژگی‌هایی مانند استفاده از ویجت‌ها در صفحه‌ی هوم، قابلیت تصویر در تصویر، نوتیفیکیشن با طراحی جدید در زمان برقراری تماس و همچنین طراحی جدیدی برای سیری استفاده کرده است.

اگر شما قصد دارید تا هم اکنون iOS 14 را بر روی آیفون خود نصب کنید، در این مقاله با ما همراه باشید تا در نهایت به پاسخ این سوال برسیم که آیا اکنون زمان مناسبی برای نصب iOS 14 است یا نه.

به طور حتم استفاده از ویجت‌ها در صفحه‌ی هوم آیفون یکی از تغییرات چشمگیری است که بعد از سال‌ها به این صفحه اضافه شده است. در ده سال گذشته با وجود منتشر شدن به‌روزرسانی‌های مختلف برای سیستم عامل iOS، هیچ‌گاه شاهد رخ دادن تغییرات چشمگیری در طراحی صفحه‌ی هوم نبوده‌ایم.

بعد از صفحه‌ی هوم، خیلی از کاربران آیفون سال‌هاست که منتظر آمدن یکی ویژگی خاص به تلفن‌های همراه خود هستند. این قابلیت با وجود اینکه ساده به نظر می‌رسد اما بعد از گذشت سال‌ها بالاخره امسال به سیستم عامل iOS اضافه شد.

این قابلیت چیزی نیست جز عدم اشغال تمامی صفحه در هنگام کار با آیفون توسط تماس تلفنی گرفته شده. در iOS 14 اگر در حال کار کردن با آیفون خود باشید و شخصی با شما تماس بگیرد، به جای تمام صفحه تنها نوتیفیکیشنی کوچک در بالای صفحه ظاهر خواهد شد تا کاربران بتوانند در صورت عدم تمایل به پاسخ به تماس، به کارهای خود ادامه دهند.

درنسخه‌های قبلی از سیستم عامل iOS زمانی که می‌خواستید از دستیار صوتی اپل به نام سیری استفاده کنید، سیری بعد از فعال شدن تمامی صفحه را به خود اختصاص می‌داد و دیگر نمی‌توانستید که کارهای دیگر خود را در کنار استفاده از سیری انجام دهید.

در iOS 14 اپل با رفع این مشکل تغییر گسترده‌ی را در طراحی محیط کاربری این دستیار صوتی ایجاد کرده است.

با توجه به این ویژگی‌های iOS 14 شاید هم اکنون قصد داشته باشید تا این سیستم عامل جدید را بر روی آیفون خود نصب کنید. البته باید به شما بگوییم که قبل از انجام این کار باید از کارکرد صحیح این سیستم عامل اطمینان پیدا کنید.

اولین نکته‌ای که قبل از نصب iOS 14 بر روی آیفون خود باید در نظر بگیرید این است که آیا هم اکنون از اپ‌های خاصی به صورت مکرر و روزانه استفاده می‌کنید یا نه.

اگر پاسخ شما به این سوال مثبت است و کارکرد صحیح این اپ‌ها در سیستم عامل iOS 14 بسیار برای شما مهم است. قبل از نصب iOS 14 باید با رفتن به اپ استور و مراجعه به صفحه‌ی اپ مورد نظر ببینید که آیا توسعه دهنده‌ی آن نکته‌ای را در رابطه کارکرد آن اپ در iOS 14 منتشر کرده است یا نه.

اگر بعد از مراجعه به صفحه‌ی آن اپ با به‌روزرسانی برای آن و همچنین توضیحاتی در رابطه با iOS 14 مواجه شدید حتما به‌روزرسانی اپ را نصب کنید.

اما اگر بعد از مراجعه به صفحه‌ی آن اپ با توضیحی در رابطه با iOS 14 مواجه نشدید بهتر است که فعلا دست نگه دارید و iOS 14 را نصب نکنید.

اپل همیشه یک هفته زودتر به توسعه‌دهنده‌گان خود در رابطه با تاریخ عرضه‌ی نسخه‌ی نهایی سیستم عامل جدید خود آگاهی می‌داد تا این توسعه‌دهندگان بتوانند که در این فرصت باقی مانده در صورت لزوم به‌روزرسانی‌ را برای اپ خود منتشر کنند.

اما امسال اپل با منتشر کردن این خبر که نسخه‌ی نهایی سیستم عامل iOS 14 تنها یک روز بعد از رویداد آنلاین Time Flies منتشر خواهد کرد، تمامی توسعه‌دهندگان خودش را غافل‌گیر کرد.

با توجه به این موضوع، بسیاری از توسعه‌دهندگان هنوز نتوانسته‌اند که به‌روزرسانی‌های جدیدی برای اپ‌های خود منتشر کنند.

همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعضی از اپ‌ها بر روی سیستم عامل iOS 14 به درستی کار نخواهند کرد. به عنوان مثال اگر بازی Pokemon Go برای شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است، شما فعلا نباید که این سیستم عامل جدید را نصب کنید.

با وجود این که توسعه‌دهنده‌ی این بازی یعنی Niantic با منتشر کردن یک توییت اعلام کرده است که آن‌ها مشکل‌های این بازی را رفع کرده‌اند، اما بسیاری از کاربران هنوز با مشکلاتی در زمان اجرای این اپ بر روی iOS 14 مواجه هستند.

با وجود اینکه نسخه‌های بتای منتشر شده از سیستم عامل iOS 14 به طور نسبی پایدار بودند و باگ‌های کمی داشتند، اما بهتر است که برای اطمینان از کارکرد صحیح این سیستم عامل چند روز تا یک هفته صبر کنید.

در سال پیش، در زمان انتشار سیستم عامل iOS 13 اپل در فاصله‌ی ۸ روزه دو نسخه‌ی ۱۳.۱ و ۱۳.۱.۱ از این سیستم عامل را منتشر کرد تا بتواند به سرعت برخی باگ‌های موجود در این سیستم عامل مانند مصرف زیاد باتری را رفع کند.

به طور حتم این سیستم عامل جدید یکی از سیستم عامل‌های جذاب برای کاربران اپل خواهد بود. اما اگر شما نگرانی‌هایی را در رابطه با اپ‌های که هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنید دارید یا که دوست ندارید در زمان کار کردن با آیفون‌تان با مشکل خاصی مواجه شوید، پیشنهاد می‌کنیم که حداقل یک هفته صبر کنید و بعد از اطمینان از کارکرد صحیح سیستم عامل و اپ‌های مورد نیازتان، برای نصب iOS 14 اقدام کنید.

اما اگر از کاربرانی هستید که دوست دارید هر چه سریع‌تر این سیستم عامل و قابلیت‌های جدید آن را تجربه کنید و از اپ‌های خاصی به صورت روزانه استفاده نمی‌کنید و مواجه شدن با باگ‌های احتمالی شما را آزار نمی‌دهد؛ می‌توانید که هم‌اکنون این سیستم عامل را بر روی تلفن همراه خود نصب کنید، البته توصیه می‌کنیم که قبل از انجام این کار حتما از آیفون خود بک‌آپ تهیه کنید.

برای نصب این سیستم عامل شما می‌توانید با رفتن به قسمت «تنظیمات» (Settings) و سپس انتخاب گزینه «عمومی» (General) و سپس رفتن به «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) این به‌روزرسانی جدید را دانلود و سپس نصب کنید.

