طبق اعلام وزارت بازرگانی ایالات متحده آمریکا، از دو روز دیگر یعنی یکشنبه اپلیکیشن‌های تیک‌تاک و ویچت از تمام اپ استورهای آمریکا حذف می‌شوند. در ابتدا تیک‌تاک تحت تاثیر این ممنوعیت قرار نمی‌گیرد و کاربران آمریکایی که آن را نصب کرده‌اند، کماکان می‌توانند از این اپلیکیشن بهره ببرند ولی بعد از روز یکشنبه دیگر نمی‌توانند آن را در اپ استورها پیدا کنند و به‌روزرسانی دریافت نخواهند کرد.

در این میان، ویچت با محدودیت‌های شدیدتری مواجه می‌شود و استفاده از انواع سرویس‌ها و امکانات این اپلیکیشن در آمریکا به طور کامل ممنوع می‌شود که این ممنوعیت شامل انواع انتقال پول هم خواهد بود. همچنین تا تاریخ ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) اگر شرکت مالک تیک‌تاک یعنی ByteDance نتواند با یک شرکت آمریکایی برای فروش بخش مربوط به این کشور به توافق برسد، این ممنوعیت اپلیکیشن موردنظر را در بر می‌گیرد.

مدتی قبل گزارش شد که شرکت آمریکایی اوراکل توانسته مایکروسافت را در مذاکرات مربوط به فروش تیک‌تاک پشت سر بگذارد و با مالک این اپلیکیشن به توافق‌هایی رسیده است. اما به تازگی تلویزیون دولتی چین به نقل از ByteDance اعلام کرده که این شرکت قصد فروش تیک‌تاک به یک شرکت آمریکایی را ندارد. همچنین منابع آگاه درون کاخ سفید ادعا می‌کنند که دونالد ترامپ شرایط قرارداد بین اوراکل و ByteDance را رد کرده و می‌خواهد جلوی نهایی شدن آن را بگیرد.

توجه داشته باشید که این ممنوعیت‌ها تنها بر فعالیت‌های تیک‌تاک و ویچت در آمریکا تاثیر می‌گذارد و دیگر مناطق جهان برای استفاده از این دو اپلیکیشن با مشکل روبرو نمی‌شوند و حتی شرکت‌های آمریکایی می‌توانند به همکاری با این دو اپلیکیشن در خارج از آمریکا ادامه دهند.

در بخشی از بیانیه وزارت بازرگانی آمریکا آمده: «اقدامات امروز بار دیگر ثابت می‌کند که رییس جمهور آمریکا برای تضمین امنیت ملی ما و حفاظت از آمریکایی‌ها در برابر تهدیدهای حزب کمونیست چین، هر کاری در توان دارد انجام خواهد داد.»

چه آینده‌ای در انتظار تیک‌تاک است؟

