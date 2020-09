طبق گزارش خبرگزاری بلومبرگ، لابی‌گرهای تیک‌تاک به کازار انتخاباتی دونالد ترامپ اعلام کرده‌اند که ممنوعیت کامل فعالیت این اپلیکیشن در آمریکا می‌تواند منجر به کاهش میلیونی رای دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آبان ماه شود. طبق این گزارش، افراد موردنظر نحوه‌ی کارکرد تیک‌تاک را به طور مفصل به مقام‌های کارزار ترامپ توضیح داده‌اند و به آن‌ها اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ میلیون آمریکایی از این اپلیکیشن استفاده می‌کنند که تعداد قابل توجهی از این افراد در سن رای دادن محسوب می‌شوند.

بر اساس این گزارش، لابی‌گرها به مقامات کارزار ترامپ گفته‌اند که بسیاری از هوادران رییس جمهور آمریکا در این اپلیکیشن بسیار فعال هستند و ویدیوهای دارای هشتگ #Trump2020 حدود ۱۰ میلیارد بار دیده شده‌اند که پنج برابر بیشتر از ویدیوهای دارای هشتگ #Biden2020 است.

ماه گذشته بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد می‌خواهد فعالیت تیک‌تاک در آمریکا را ممنوع کند، این اپلیکیشن پر از ویدیوهایی شد که در آن‌ها کاربران گریه می‌کردند و به دوستان خود می‌گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری به جو بایدن رای بدهند. در این گزارش آمده معلوم نیست آیا این اطلاعات و نظرها به مقامات کاخ سفید یا خود دونالد ترامپ منتقل شده یا نه.

سخنگوی کارزار انتخاباتی ترامپ در این رابطه گفته: «وظیفه‌ی آقای ترامپ حفاظت از آمریکایی و ایستادگی در برابر چین است زیرا آن‌ها تلاش می‌کنند اطلاعات کاربران را بدزدند و تبلیغات سیاسی را منتشر کنند؛ آقای ترامپ به خاطر انتخابات از این مسئولیت شانه خالی نخواهد کرد.»

همانطور که احتمالا می‌دانید، روز گذشته اعلام شد از فردا یعنی ۲۰ سپتامبر تیک‌تاک از اپ استورهای آمریکا حذف می‌شود و از ماه نوامبر اگر نتواند نگرانی‌های دولت آمریکا در مورد نقض امنیت ملی را برطرف کند، به طور کامل فعالیت آن در این کشور متوقف خواهد شد. دونالد ترامپ گفته بود برای رهایی از این ممنوعیت، تیک‌تاک باید بخش آمریکا خود را به یک شرکت آمریکایی بفروشد که ظاهرا علی‌رغم توافق‌های اولیه به دست آمده با شرکت اوراکل، چنین توافقی نتوانسته نظر ترامپ را جلب کند.

منبع: Android Central

