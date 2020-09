iOS 14 با استقبال گسترده کاربران روبرو شده است

چند روز قبل سیستم‌عامل iOS 14 برای تمام کاربران منتشر شد و به نظر می‌رسد ویژگی‌های جدید این سیستم‌عامل باعث شده که کاربران زیادی زودتر از حد انتظار آن را دانلود و نصب کنند. طبق یک آمار منتشر شده از طرف شرکت Mixpanel که در این زمینه ید طولایی دارد، در عرض فقط ۵ روز ۳۰ درصد از آیفون‌های واجد شرایط این نسخه را دانلود و نصب کرده‌اند. برای مقایسه باید بگوییم که سال گذشته درصد نصب iOS 13 در عرض ۷ روز به ۲۰ درصد رسید.

مهم‌ترین تغییر ظاهری iOS 14 تعبیه ویجت‌ها در هوم اسکرین است که نسبت به گذشته از نظر شخصی‌سازی حرف زیادی برای گفتن دارد. از دیگر قابلیت‌های پرطرفدار هم می‌توانیم به مشخصه تصویر در تصویر و امکان تغییر اپلیکیشن پیش‌فرض مرورگر و ایمیل اشاره کنیم.

اپل معمولا در ماه اکتبر آمار رسمی مربوط به نصب iOS را اعلام می‌کند که معمولا در این ماه آمار مربوطه از ۵۰ درصد عبور می‌کند. به‌عنوان مثال در سال گذشته برای iOS 13 این آمار در تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۵ مهر) منتشر شد. البته اگر این روند رشد نصب iOS 14 ادامه‌دار باشد، به احتمال زیاد زودتر از سال گذشته آمار نصب از ۵۰ درصد عبور می‌کند.

چگونه از ویژگی‌های جدید iOS 14 استفاده کنیم؟

