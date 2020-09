بسیاری از کاربرانی که نسخه‌ی جدید از سیستم عامل iOS یعنی iOS 14 را بر روی آیفون خود نصب کرده‌اند، صفحه‌ی «هوم» (Home) آیفون خود را به طور کامل و با توجه به سلیقه‌ی خود با استفاده از ویجت‌ها، عکس‌ها و ایکون‌های جدید برای اپ‌ها، تزیین کرده‌اند.

تصاویر منتشر شده از این صفحه‌های هوم نشان می‌دهند که بسیاری از تغییرات صورت گرفته با صفحه‌ی هوم آیفون که در ده سال گذشته دارای استانداردهای خاصی در نمایش اپ‌ها و محل قرار‌گیری آن‌ها بود، به شکل عجیبی متفاوت است.

در آخر هفته‌ی گذشته، تصاویر منتشر شده در اینترنت در رابطه با تزیین صفحه‌ی هوم با استفاده از ویجت‌ها و آیکون‌های خاص برای اپ‌ها، به سرعت توجه بسیاری را به سمت خود جلب کردند. یکی از فیلم‌های که با عنوان چگونه صفحه‌ی هوم را به شکل هنرمندانه‌ی تغییر دهیم در اپ تیک‌تاک منتشر شد توانست که ۲۴ میلیون بار در این اپ دیده شود.

اپل با منتشر نسخه‌ی نهایی iOS 14، به کاربرانش اجازه داد که بتوانند با استفاده از ویجت‌ها و رنگ‌های جدید، ظاهری خاص و جدید را در صفحه‌ی هوم آیفون ایجاد کنند.

اضافه شدن این قابلیت‌ها به سیستم عامل iOS باعث شده است که همانند سیستم عامل اندروید کاربران بتوانند که کنترل بیشتری بر روی ظاهر صفحه‌ی هوم آیفون داشته باشند. تا قبل از منتشر شدن این سیستم عامل جدید، کاربران مجبور بودند که از ظاهر استاندارد این سیستم عامل همراه با اپ‌های با ظاهر مشخص و در جاهایی ثابت استفاده کنند.

با آمدن نسخه‌ی نهایی از iOS 14 و همراه شدن این قابلیت‌های سفارشی‌سازی با ذوق و سلیقه‌ی کاربران، باعث شد که برخی از کاربران صفحه‌ی هوم آیفون را به شکل کاملی دگرگون کنند.

این کاربران برای انجام این کار از ویجت‌ها و همچنین تغییر آیکون ظاهری اپ‌ها با استفاده از اپ Shortcuts استفاده کرده‌اند.

یکی منتشرکنندگان ویدیو‌های در رابطه با تغییر ظاهر صفحه‌ی هوم، Katarina Mogus، در رابطه با این نسخه‌‌ی جدید iOS می‌گوید: «بعد از منتشر شدن نسخه نهایی از iOS 14 به سرعت می‌خواستم که آن را بر روی آیفون خود نصب کنم تا از قابلیت‌های جدید آن استفاده کنم.»

او که مدیریتی سایتی در رابطه با کمک به برند‌ها برای دیده شدن در شبکه‌های اجتماعی را برعهده دارد، ادامه می‌دهد زمانی که با استفاده از ویژگی‌های جدید این نسخه‌ی جدید، صفحه‌‌ی هوم آیفون را به شکلی هنری تزیین کردم، تصمیم گرفتم که این موضوع و نحوه‌ی انجام این کار را، با دیگر کاربران به اشتراک بگذارم.

ویدیو منتشر شده توسط این شخص با عنوان چگونه صفحه‌ی هوم آیفون را به شکل هنرمندانه‌ی تغییر دهیم، تاکنون ۲۴ میلیون بار در شبکه‌ی اجتماعی تیک‌تاک دیده شده است.

مهم‌ترین ویژگی‌های iOS 14

او در ادامه می‌گوید می‌دانستم به دلیل علاقه‌ی طرفدارانم به تزیین کردن چیزها، آن‌ها از این ویدیو‌ی جدید استقبال خواهند کرد. ویدیو‌های که او در رابطه با این موضوع تاکنون منتشر کرده است، مورد استقبال میلیون‌ها نفر قرار گرفته‌اند.

تمایل به سفارشی‌سازی صفحه‌ی هوم توسط کاربران باعث شده است که اپی که Mogus از آن برای تزیین صفحه‌ی هوم استفاده کرده است هم، به اپی پرطرفداری تبدیل شود. این اپ که Widgetsmith نام دارد توانسته است که رتبه‌ی نخست بیشترین اپ‌های رایگان دانلود شده در اپ استور آمریکا را بدست بیاورد.

توسعه‌دهنده‌ی این اپ، David Smith، با منتشر کردن تویتی در رابطه با این موضوع می‌گوید: «در ابتدا که شنیدم اپ Widgetsmith در تیک‌تاک به اپ پرطرفدارای تبدیل شده است نمی‌دانستم که اتفاق افتادن این موضوع به چه معنایی خواهد بود، اما اکنون در حال دیدن تاثیر این اتفاق در زندگی‌ام هستم.»

کاربران می‌توانند که این اپ رایگان با پرداخت درون برنامه‌ای را با رفتن به اپ استور دانلود کنند. اگر قصد داشته باشید که اشتراک ماهانه‌ی این اپ را تهیه کنید باید که هر ماه ۲ دلار برای استفاده از قابلیت‌های بیشتر این اپ بپردازید. البته هزینه‌ی خرید اشتراک سالانه آن ۲۰ دلار خواهد بود.

علاوه‌بر این اپ، اپ دیگری به نام Photo Widget هم توجه بسیاری از کاربران را به خود جلب کرده است. کاربران بعد از خرید این اپ به قیمت ۰.۹۹ دلار می‌توانند از عکس‌هایی که دوست دارند به عنوان ویجت در صفحه‌ی هوم استفاده کنند.

با وجود اینکه اپ Widgetsmith همراه با منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14 در ۱۶ سپتامبر (۲۶ شهریور ماه) منتشر شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که تاکنون ۲ میلیون بار دانلود شده است.

چه زمانی iOS 14 را نصب کنیم؟

اطلاعات منتشر شده در رابطه با سه اپ پرطرفدار برای تزیین صفحه‌ی هوم یعنی Widgetsmith، Color Widgets و Photo Widget نشان می‌دهند که این اپ‌ها در مجموع ۵ میلیون بار دانلود شده‌اند. به طور حتم استقبال گسترده از این اپ‌ها باعث سود بسیار زیاد توسعه‌دهندگان آن‌ها خواهد شد.

Mogus که ویدیو‌های را در رابطه با استفاده از این‌ اپ‌ها برای سفارشی‌سازی صفحه‌ی هوم منتشر کرده بود هیچ ارتباطی کاری را با توسعه‌دهندگان این اپ‌ها ندارد و خودش تصاویر پس زمینه‌ی دیجیتال را با همکاری سایت‌های دیگر به فروش می‌رساند.

علت این توجه شگفت‌انگیز به شخصی سازی صفحه هوم آیفون چیست؟

به احتمال زیاد دو دلیل در رابطه با توجه بیش از پیش کاربران به شخصی سازی صفحه‌ی هوم وجود دارد.

به طور حتم، اولین دلیل اضافه شدن ویجت‌ها توسط اپل به iOS 14 است که به کاربران اجازه می‌داد از این ویژگی‌ جدید در اندازه‌های مختلف برای دسترسی به اطلاعات‌ خاصی استفاده کنند.

اما کاربرانی هم وجود داشتند که ترکیب شدن این ویژگی جدید با سلیقه و خلافیت‌شان، باعث شد که از این ویژگی برای تزیین صفحه‌ی هوم به شکل زیباتری استفاده کنند. این کاربران با استفاده از اپ‌های توسعه داده توانستند که با اضافه کردن عکس‌ها، متن‌ها و رنگ‌های جدید به صفحه‌ی هوم آن را به یک اثر هنری تبدیل کنند.

به احتمال زیاد دلیل دوم توجه دوباره کاربران به قابلیت قرار داده شده در اپ Shortcuts است. در حدود ۲ سال از منتشر شدن این اپ توسط اپل می‌گذرد. کاربران با استفاده از این اپ می‌توانند که برای آیفون‌ خود تعریف کنند که کارهایی را به صورت خودکار انجام دهد. به عنوان نمونه، کاربران می‌توانستند برای آیفون تعریف کنند که در ساعتی مشخص به پخش آهنگ و روشن کردن چراغ‌ها بپردازد.

iOS 14 با استقبال گسترده کاربران روبرو شده است

اما اکنون کاربران از این اپ برای تغییر ایکون اپ‌هایشان استفاده می‌کنند تا از این اپ‌ها با شکل متفاوت‌تری استفاده کنند. کاربران با استفاده از این اپ می‌توانند که ایکون تمامی اپ‌هایی را که بر روی آیفون‌شان دارند را تغییر دهند تا با استفاده از این کار صقحه‌ی هوم خود را به شکل بهتری تزیین کنند.

استفاده از تغییر آیکون اپ‌ها در کنار ویجت‌ها باعث خواهد شد که صفحه‌ی هوم آیفون با فاصله گرفتن از استاندارد‌های خود به شکل چشم‌گیری تغییر کند.

نمونه‌های از صفحه‌ی هوم با طراحی جدید در iOS 14

با وجود اینکه فیلم‌های منتشر شده توسط Mogus برای تزیین صفحه‌ی هوم آیفون بیشتر شکلی فانتزی و دخترانه‌ای را به این صفحه می‌دهند، اما او در این‌باره می‌گوید بسیاری از افراد پیام‌های در رابطه با آموزش طراحی صفحه‌ی هوم به شکل‌های دیگر، را برای او فرستاده‌اند.

بسیاری از کاربران هم توانسته‌اند که طرح‌های جالبی را در صفحه‌ی هوم ایجاد کنند. به عنوان نمونه برخی از کاربران صفحه‌ی هوم را به شکل ویندوز ۹۵ در آورده‌اند و برخی دیگر از اپ‌ها با آیکون‌های که انگار با نرم افزار نقاشی ویندوز به نام Paint کشیده شده‌اند، در این صفحه استفاده کرده‌اند.

در اینجا می‌توانید نمونه‌های از این صفحه‌های هوم را ببینید.

اگر قصد دارید که صفحه‌ی هوم خود با توجه به سلیقه‌ی خود تزیین کنید، در ابتدا باید سیستم عامل iOS 14 را بر روی آیفون خود نصب کنید و سپس با استفاده از ویجت‌ها، اپ‌های گفته شده و تغییر ایکون اپ‌ها در اپ Shortcuts، صفحه‌ی هوم را به شکلی که می‌خواهید در بیاورید.

چگونه از ویژگی‌های جدید iOS 14 استفاده کنیم؟

منبع: CNBC

منبع متن: digikala