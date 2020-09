همانطور که وعده داده شده بود، اکنون کاربران iOS 14 در آیفون و آیپد می‌توانند جیمیل (Gmail) را به عنوان اپلیکیشن پیش‌فرض برای ایمیل تنظیم کنند.

این به‌روزرسانی به دنبال شماری از به‌روزرسانی‌های اخیر گوگل برای پشتیبانی از آخرین نسخه‌ی سیستم عامل همراه اپل iOS 14 انجام می‌شود که با استقبال گسترده‌ی کاربران روبه‌رو شده است.

نسخه‌ی ۶.۰.۲۰۰۸۲۵ جیمیل، برای کاربران iOS اکنون از طریق اپ استور دردسترس است. برای تنظیم این اپ به عنوان برنامه‌ی پیش‌فرض ایمیل، یک درخواست درون‌برنامه‌ای وجود دارد و همچنین کاربران می‌توانند به صورت دستی از بخش تنظیمات به Gmail مراجعه کنند.

اگر کاربران برنامه‌ی پیش‌فرض iOS Mail را حذف کرده باشند، حیمیل یا هر برنامه‌ی خدمات‌دهنده‌ی ایمیل دیگری که نصب باشد، به صورت خودکار به عنوان اپلیکیشن پیش‌فرض ایمیل استفاده خواهد شد. گفتنی است مایکروسافت نیز هفته‌ی گذشته یک به‌روزرسانی برای اپلیکیشن Outlook خود برای iOS ارائه داده بود.

کاربران همچنین می‌توانند کروم (Chrome) را به عنوان مرورگر پیش‌فرض تنظیم کنند. اما در حال حاضر با تنظیم مجدد دستگاه، برنامه‌های پیش‌فرض نیز پاک خواهد شد. معلوم نیست این یک ویژگی درنظر گرفته شده توسط اپل است و یا چیزی که در به‌روزرسانی‌های آینده رفع خواهد شد.

در میان سایر برنامه‌های گوگل نیز، دستیار صوتی به‌روزرسانی شده تا مشکل هماهنگی با iOS 14 را که با فشار دادن میکروفن ورودی صوتی انجام نمی‌شد، برطرف کند. همچنین یک به‌روزرسانی برای گوگل فوتوز (Google Photos) ارائه شده است که مشکل خراب شدن ناگهانی در گالری را برطرف می‌کند.

