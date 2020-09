با یک لایه‌ی جدید، اکنون کاربران می‌توانند در اپلیکیشن نقشه‌ی گوگل اطلاعات به‌روز مربوط به همه‌گیری کرونا را در هر منطقه مشاهده کنند.

طبق اعلام گوگل، بیش از یک میلیارد نفر برای کسب اطلاعات ضروری درباره‌ی رفت‌وآمد از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر، به ویژه در زمان همه‌گیری ویروس کرونا از گوگل مپ استفاده می‌کنند.

ویژگی‌های مانند ساعت‌های پرطرفدار مکان‌ها و وضعیت لحظه‌ای شلوغی، هشدارهای کووید-۱۹ در حمل‌ونقل و اطلاعات فعالیت کسب‌وکارها در دوران کرونا، از جمله مواردی است که گوگل پیش از این برای کمک به پیشگیری از بیماری در نقشه گنجانده بود.

پس از اطلاعاتی که هفته‌های گذشته درباره‌ی لایه‌ی مرتبط با کرونا بر روی گوگل مپ منتشر شده بود، اکنون گوگل این لایه‌ی جدید را از حالت آزمایشی خارج کرده است که اطلاعات مهم کووید-۱۹ را در یک منطقه نشان می‌دهد تا به مردم در تصمیم‌گیری بهتر برای مسافرت‌ها کمک کند.

روش کار

زمانی که اپلیکیشن گوگل مپ را باز می‌کنید، با استفاده از دکمه‌ی «لایه‌ها» در بالای آن می‌توانید لایه‌ی مربوط به «اطلاعات کووید۱۹» را مشاهده کنید. در این لایه، اطلاعات موارد تازه‌ی ابتلا به کووید-۱۹ در هر منطقه به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر نمایش داده می‌شود و توضیحاتی نوشته شده که کاهش، افزایش یا ثابت ماندن وضعیت شیوع بیماری را نشان می‌دهد.

همچنین رنگ‌های به‌کار رفته در این لایه به کاربران کمک می‌کند تا تراکم موارد جدید ابتلا به بیماری کووید-۱۹ را در هر منطقه آسان‌تر تشخیص دهند. این داده‌ها هم‌اکنون برای ۲۲۰ کشور و منطقه‌ای که گوگل مپ پشتیبانی می‌کند، دردسترس است.

رنگ‌های تازه در گوگل مپ اطلاعات دقیق‌تری از زمین ارائه می‌دهد

در جاهایی که اطلاعات کافی وجود داشته علاوه بر کشور، تقسیم‌بندی وضعیت بیماری کووید-۱۹ در سطح استان، شهرستان و شهر نیز روی گوگل مپ قابل مشاهده است. برای نمونه در ایران، وضعیت شیوع کلی بیماری در زوم دور دیده می‌شود و وضعیت بیماری در هر استان نیز با زوم بیشتر مشخص است.

فعال‌سازی این لایه درحالی انجام می‌شود که گوگل از آغاز همه‌گیری کرونا وب‌سایتی مخصوص را نیز راه‌اندازی کرده است که نقشه‌ی وضعیت شیوع کرونا نیز در آن قرار دارد. همچنین با جست‌وجوی عبارات مرتبط مانند «کرونا در ایران» در موتور جست‌وجوی گوگل، جدول داده‌های رسمی و نقشه‌ی وضعیت شیوع کرونا نشان داده می‌شود.

منبع داده‌ها

داده‌های مورد نیاز برای به‌روزرسانی این لایه از منابع معتبری مانند دانشگاه جان هاپکینز، نیویورک تایمز و ویکی‌پدیا دریافت می‌شود. این منابع نیز داده‌ها را از نهادهای رسمی بهداشت عمومی مانند سازمان بهداشت جهانی، وزارتخانه‌های بهداشت هر کشور، آژانس‌های بهداشتی منطقه‌ای و بیمارستان‌ها به دقت دریافت و به‌روزرسانی می‌کنند.

گوگل امیدوار است این لایه‌ی جدید که طی هفته‌ی جاری به تدریج برای ‌همه‌ی کاربران اندروید و iOS در سراسر جهان فعال می‌شود، به کاربران کمک کند تا با ایمنی بیشتری رفت‌وآمد داشته باشند.

عکس کاور: نمایی از لایه‌ی کووید-۱۹ در گوگل مپ در سطحی از زوم که استان‌ها نیز مشخص است.

Credit: Digikala Mag/Google

