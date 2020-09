مایکروسافت اعلام کرد اپلیکیشن Outlook ویندوز، اندروید و iOS به‌زودی با قابلیت‌های بسیار جالبی بروزرسانی می‌شوند. از آسان‌تر شدن فرایند راه‌اندازی ایمیل گرفته تا اضافه شدن دستیار صوتی، تغییراتی هستند که قرار است به این اپلیکیشن راه پیدا کنند.

اپلیکیشن Outlook مایکروسافت مانند جیمیل، یک برنامه‌ی مدیریت ایمیل است که قابلیت‌های متنوعی دارد. اما مایکروسافت در راستای بهبود تجربه‌ی کاربری، روز گذشته اعلام کرد امکانات جالبی قرار است به آن اضافه شود. برای مثال اکنون فرایند اضافه کردن ایمیل از کامپیوتر به گوشی بسیار آسان‌تر شده. بدین صورت که کاربر تنها با اسکن یک کد QR در کامپیوتر، می‌تواند تمام اطلاعات آن را روی گوشی نیز داشته باشد.

قابلیت جدید دیگر، پاسخ‌های پیشنهادی بر اساس متن ایمیل است. برای مثال اگر در یکی از ایمیل‌ها، شخصی در رابطه با زمان ملاقات سوالی بپرسد، Outlook پیشنهاد می‌کند از طریق تقویم، زمان و تاریخ ملاقات را برای مخاطب خود ارسال کنید.

در نسخه‌ی اندروید، کاربر حتی می‌تواند تعیین کند بعد از دریافت یک ایمیل و نمایش آن در نوار اعلانات، چه اقداماتی انجام شود. اقداماتی نظیر آرشیو کردن ایمیل، حذف کردن آن، نشانه‌گذاری به عنوان پیام خوانده شده و مواردی از این دست.

برای سهولت کار با اپلیکیشن و ناوبری ساده‌تر، مایکروسافت دستیار صوتی را نیز به آن اضافه کرد تا بدین ترتیب کاربران بتوانند به کمک آن متن ایمیل بنویسند، رویدادی را زمان‌بندی کنند، از طریق اپلیکیشن تیم با مخاطبین تماس بگیرند و به دنبال فایل‌ها بگردند. این قابلیت تقریبا یک ماه دیگر در دسترس کاربران قرار می‌گیرد.

علاوه بر این‌ها، تقویم Outlook نیز با قابلیت پیش‌بینی آب و هوا بروزرسانی شد تا بدین ترتیب کاربران بتوانند با اطلاعات بیشتر، روز و زمان ملاقات خود را تنظیم کنند.

قابلیت‌هایی نظیر ویرایش متن، خواندن متن و همچنین حدس کلمات نیز قرار است به Outlook نسخه‌ی ویندوز اضافه شوند. حدس کلمات قابلیتی است که مدت‌ها در برنامه‌ی جیمیل در دسترس بوده و کاربرد آن نیز به این صورت است که با نوشتن بخشی از متن، برنامه بخشی دیگر را حدس زده و به صورت کم‌رنگ به نمایش در می‌آورد.

ماه آینده کاربران می‌توانند قابلیت‌های یاد شده را در کنار دیگر قابلیت‌ها برای اپلیکیشن Outlook دریافت کنند.

منبع: GSMArena

