یک هفته بعد از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی از سیستم عامل iOS 14، اپل با منتشر کردن نسخه‌ی iOS 14.0.1 برخی از باگ‌های این سیستم عامل را برطرف کرد.

از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در این سیستم عامل جدید می‌توانیم به برطرف شدن باگ‌های مربوط به ویجت‌ها و همچنین از بین رفتن تنظیمات پیش‌فرض اپ‌ها بعد از ریستارت آیفون اشاره کنیم.

علاوه‌بر منتشر شدن این به‌روزرسانی جدید برای iOS 14، اپل همچنین سیستم عامل‌های iPadOS 14.0.1، watchOS 7.0.1، macOS Catalina 10.15.7 و tvOS 14.0.1 را هم منتشر کرده است.

چند روز پس از منتشر شدن نسخه‌ی نهایی iOS 14 بود که بسیاری از کاربران و سایت‌های معتبر علم و تکنولوژی گزارش کردند که ریبوت کردن آیفون باعث از بین رفتن تنظیمات قرار داده شده برای اپ‌های پیش‌فرض به عنوان نمونه Mail و Safari، در آیفون و آیپد خواهد شد.

در آن زمان برخی احتمال می‌دادند که شاید با یک باگ در این سیستم عامل جدید روبه‌رو نیستند و افتادن این اتفاق پس از هر ریستارت، شاید جز ویژگی‌های iOS 14 باشد. با منتشر شدن این به‌روزرسانی جدید شاهد برطرف شدن این مشکل هستیم.

اپل در اطلاعاتی که در رابطه با این به‌روزرسانی جدید منتشر کرده است گفته است که در این به‌روزرسانی، آن‌ها باگی که در ویجت News وجود داشت و مانع از نمایش تصاویر در این ویجت می‌شد را هم، برطرف کرده‌اند.

در این به‌روزرسانی جدید همچنین می‌توان به برطرف شدن باگ‌های مربوط به عدم اتصال به شبکه‌ی اینترنتی Wi-Fi در بعضی آیفون‌ها و مشکل مربوط به عدم درست کار کردن برخی اپ‌های ایمیل اشاره کرد. در این به‌روزرسانی جدید اپل در نهایت باگ مربوط به عدم پیش نمایش عکس‌های گرفته شده با دوربین آیفون ۷ و آیفون ۷ پلاس را برطرف کرده است.

هنگامی که برای نصب این به‌روزرسانی جدید به بخش «به‌روزرسانی نرم افزاری» (Software Update) در قسمت «تنظیمات» (Settings) مراجعه کنید با این توضیحات اپل در رابطه با این نسخه‌ی جدید یعنی iOS 14.0.1 رو‌به‌رو خواهید شد.

برطرف شدن مشکلی که باعث می‌شد تنظیمات قرار داده شده برای اپ‌های پیش‌فرض بعد از ریستارت کردن آیفون از بین بروند.

برطرف کردن مشکلی که باعث می‌شد شما نتوانید پیش نمایش عکس‌های گرفته شده با آیفون ۷ و ۷ پلاس را به درستی ببینید.

رفع کردن مشکلی که باعث می‌شد برخی از کاربران نتوانند به شبکه‌های اینترنتی Wi-Fi متصل شوند.

برطرف کردن مشکلی که باعث می‌شد شما نتوانید با استفاده از بعضی از ا‌پ‌های ایمیل، به فرستادن ایمیل بپردازید.

برطرف کردن مشکلی که مانع از نمایش تصاویر در ویجت News می‌شد.

اپل همچنین در رابطه با به‌روزرسانی منتشر شده برای watchOS 7.0.1 گفته است که، آن‌ها مشکلی که باعث غیر فعال شدن برخی کارت‌های بانکی در اپ Wallet می‌شد را، برطرف کرده‌اند.

شما هم اکنون می‌توانید که با رفتن به قسمت تنظیمات آیفون خود این به‌روزرسانی جدید را بر روی تلفن همراه خود خود نصب کنید. اگر هم اکنون سیستم عامل جدید iOS یعنی iOS 14 را بر روی آیفون خود نصب کرده‌اید، توصیه می‌کنیم که همین حالا به بخش تنظیمات رفته و این به‌روزرسانی جدید را نصب کنید.

