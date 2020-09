همانگونه که در اخبار مختلف خوانده‌اید، اپل در هفته‌‌ی گذشته نسخه‌ی نهایی سیستم‌ عامل iOS 14 را منتشر کرد. این سیستم عامل جدید دارای ویژگی‌های بسیار زیادی مانند استفاده از ویجت‌ها در صفحه‌ی «هوم» (Home)، قابلیت App Library برای مرتب شدن اپ‌ها و تغییر اپ پیش‌فرض مرورگر و ایمیل است.

یکی دیگر از ویژگی‌های جدید این سیستم عامل ظاهر شدن نقطه‌ای کوچک به رنگ نارنجی یا سبز در قسمت بالایی نمایشگر در آیفون است.

اگر این سیستم عامل جدید را بر روی آیفون خود نصب کرده‌اید، ممکن است که تاکنون ظاهر شدن این نقطه در قسمت بالای نمایشگر توجه شما را به خود جلب کرده باشد. با توجه به این موضوع، در این مقاله قصد داریم که به علت ظاهر شدن این نقطه‌ی رنگی در بالای نمایشگر آیفون بپردازیم.

ظاهر شدن نقطه‌ی نارنجی رنگ در iOS 14

نمایش دادن نقطه‌ی نارنجی رنگ در قسمت بالایی نمایشگر در هنگام کار کردن با آیفون، نشان دهنده‌ی این موضوع است که شما در حال استفاده از میکروفون آیفون خود به عنوان نمونه برای ضبط صدا هستید. به عنوان مثال، زمانی که شما از دستیار صوتی اپل به نام سیری استفاده کنید این نقطه‌ی نارنجی رنگ در قسمت بالایی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

ظاهر شدن این نقطه در حالی که از میکروفون آیفون استفاده نمی‌کنید، نشان دهنده‌ی این موضوع است که اپی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع شما در حال استفاده از میکروفون آیفون است.

در این حالت شما می‌توانید با رفتن به «مرکز کنترل» (Control Center) از اپی که در حال استفاده از میکروفون است مطلع شوید. در صورتی که یک اپ به صورت مکرر و بدون اجازه‌ی شما از میکروفون تلفن همراه استفاده می‌کند، می‌توانید که آن را از روی آیفون خود پاک کنید.

نمایش نقطه‌ی سبز رنگ

همانند ظاهر شدن نقطه نارنجی رنگ، نمایش نقطه‌ی سبز رنگ هم به شما اطلاع می‌دهد که شما در حال استفاده از دوربین‌ آیفون خود هستید. به‌ عنوان مثال، زمانی که از اپ‌های مانند واتساپ یا FaceTime برای انجام تماس‌های تصویری استفاده کنید یا قصد دارید که عکسی را بگیرید، این نقطه‌ی سبز رنگ در قسمت بالایی نمایشگر ظاهر خواهد شد.

علاوه بر دوربین جلویی، در زمان استفاده از دوربین پشتی دستگاه هم این نقطه در قسمت بالایی نمایشگر ظاهر خواهد شد، تا با استفاده از آن بتوانید کنترل بیشتری بر تمامی دوربین‌های آیفون داشته باشید.

ظاهر شدن این نقطه‌ی سبز رنگ در حالی که از هیچ یک از دوربین‌های آیفون خود استفاده نمی‌کنید، نشان دهنده‌ی این موضوع است که برخی از اپ‌‌ها به طور مخفیانه در حال استفاده از دوربین‌های آیفون شما هستند. شما می‌توانید با مراجعه به مرکز کنترل این اپ‌ها را شناسایی کنید.

اپل همواره بر حفظ حریم خصوصی کاربرانش تاکید بسیار زیادی را داشته‌ است. با رونمایی از iOS 14 شاهد این موضوع بودیم که اپل قصد دارد به شکل ویژه‌ای حریم خصوصی کاربران را در زمان استفاده از آیفون حفظ کند.

با توجه به این موضوع، اگر شما می‌خواهید که قبل از دانلود کردن یک اپ، متوجه شوید که برای استفاده از این اپ به دادن اجازه‌ی دسترسی به چه قسمت‌های از آیفون نیاز است، اکنون می‌توانید با مراجعه به اپ استور و صفحه‌ی اپ مورد نظر از این موضوع مطلع شوید.

در سیستم عامل iOS 14 تمام اطلاعات مربوط به حریم خصوصی کاربران مانند استفاده از میکروفون یا دوربین در صفحه‌ی اپ در اپ استور گذاشته شده است. شما می‌توانید که قبل از دانلود یک اپ با مراجعه به قسمت Privacy Policy به اطلاعات مورد نیازتان در رابطه با حفظ حریم خصوصی اپ‌ مورد نظر دست پیدا کنید.

