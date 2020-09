رابط کاربری OxygenOS 11 بعد از عرضه عمومی اندروید ۱۱ در حال راهیابی به گوشی‌های وان‌پلاس است. این رابط کاربری جدید ویژگی‌های اندروید را همراه با تغییرات اعمال شده توسط وان‌پلاس ارائه می‌دهد. با این حال، این شرکت همواره کنترل گسترده‌ای بر کیفیت و سرعت نرم‌افزار گوشی‌های خود نداشته است. در حقیقت، در سال ۲۰۱۴ نرم‌افزار گوشی‌های وان‌پلاس ارتباط نزدیکی با عرصه‌ی کاستوم رام‌ها داشت.

اگر به تاریخچه نرم‌افزار گوشی‌های وان‌پلاس علاقه دارید یا می‌خواهید ببینید این شرکت در این حوزه تا چه حد پیشرفت کرده، در ادامه همراه ما باشید.

جدایی وان‌پلاس از سیانوژن

وان‌پلاس وان همراه با CyanogenOS عرضه شد که یک نسخه تجاری CyanogenMod بود. در دوران اوج نسخه‌های فرعی اندروید، CyanogenMod مشهورترین کاستوم رام محسوب می‌شد. تجاری‌سازی پروژه به‌عنوان سیستم‌عامل سیانوژن یا CyanogenOS باعث ایجاد مناقشه‌هایی در بین جامعه کاربران و توسعه‌دهندگان این کاستوم رام شد. اما چنین کاری احتمالا برای تضمین پشتیبانی گسترده گوشی‌های وان‌پلاس ضروری محسوب می‌شد.

بنابراین اصلا چرا وان‌پلاس در وهله‌ی اول از سیانوژن استفاده کرد؟ این کاستوم رام از یک طرف تجربه مشابه اندروید خام را ارائه می‌داد، از طرف دیگر عملکرد خیلی خوبی داشت، از گزینه‌های ناوبری متنوعی پشتیبانی می‌کرد و در کل از ویژگی‌های گوناگون بهره می‌برد. در آن زمان سامسونگ و دیگر تولیدکنندگان، گوشی‌های خود را با رابط‌های کاربری سنگینی عرضه می‌کردند. اما در میان آن‌ها، وان‌پلاس وان هوای تازه‌ای را به ارمغان می‌آورد.

باید خاطرنشان کنیم CyanogenOS در حقیقت همراه با تعدادی از گوشی‌های دیگر مانند Wileyfox Swift و لنوو ZUK Z1 عرضه شد. همچنین طبق گزارش‌ها، مایکروسافت هم در این شرکت سرمایه‌گذاری کرد. البته احتمالا نام این گوشی‌ها را هیچ‌وقت نشنیده‌اید و همین موضوع احتمالا تاثیر زیادی در سرنوشت پروژه سیانوژن داشت. شرکت سیانوژن در نهایت در سال ۲۰۱۶ تعطیل شد.

در همان دوران، شرکت هندی میکرومکس موفق شد حق انحصاری استفاده از CyanogenOS را در هند از آن خود کند که این موضوع دردسرهای زیادی برای وان‌پلاس به همراه داشت. در نهایت وان‌پلاس تصمیم گرفت نرم‌افزار اختصاصی خود را توسعه دهد که سر انجام به‌عنوان OxygenOS شناخته شد. اما قبل از اینکه به این رابط کاربری بپردازیم، باید به تلاش‌های وان‌پلاس برای نرم‌افزار مختص کاربران چینی اشاره کنیم.

بهره‌گیری از ColorOS و HydrogenOS برای کاربران چینی

اگرچه وان‌پلاس وان در بیشتر مناطق دنیا با CyanogenOS عرضه شد، اما کاربران چینی این گوشی را همراه با رابط کاربری ColorOS دریافت کردند که مربوط به گوشی‌های اوپو بود. وان‌پلاس و اوپو زیرمجموعه هلدینگ BBK Electronics محسوب می‌شوند اما وان‌پلاس می‌خواست هویت اختصاصی خود را به دست آورد و برای این کار به یک رابط کاربری جداگانه نیاز داشت.

در نتیجه، متخصصین وان‌پلاس کار خود را آغاز کردند و برای کاربران چینی رابط کاربری HydrogenOS آماده شد. اولین نسخه این رابط کاربری بسیار بحث‌برانگیز شد زیرا مثلا از app drawer جداگانه بهره نمی‌برد. برای دسترسی به بخش تنظیمات سریع، کاربران باید از پایین نمایشگر به سمت بالا سوایپ می‌کردند و جای خالی بسیاری از ویژگی‌های محبوب نسخه‌ی جهانی در HydrogenOS احساس می‌شد. روی هم رفته می‌توانیم بگوییم که این یک پروژه آزمایشی بود و هنوز برای استفاده گسترده آمادگی نداشت.

در نهایت برای چند سال گوشی‌های وان‌پلاس در چین همراه با HydrogenOS به دست کاربران می‌رسیدند اما در سال ۲۰۱۶ وان‌پلاس برای تسریع فرایند آپدیت‌های نرم‌افزاری تصمیم گرفت HydrogenOS و OxygenOS را ادغام کند.

ورود نسخه‌ی اول و دوم OxygenOS

نسخه‌ی اول OxygenOS در آوریل ۲۰۱۵ برای وان‌پلاس وان عرضه شد. اما کاربران این گوشی برای نصب رابط کاربری موردنظر باید آن را به صورت دستی فلش می‌کردند که بسیاری از کاربران معمولی نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند. این رابط کاربری تا حد زیادی از ویژگی‌های ColorOS و CyanogenOS بهره می‌برد و ظاهر آن هم یادآور اندروید خام بود.

در نهایت گوشی وان‌پلاس ۲ همراه با OxygenOS راهی بازار شد. نسخه جهانی این گوشی از همین رابط کاربری بهره می‌برد و نسخه چینی مبتنی بر HydrogenOS بود. زمان محدود برای توسعه این رابط کاربری باعث شد نسخه‌های اولیه OxygenOS که مبتنی بر اندروید آب‌نبات چوبی بودند، مشکلات زیادی داشته باشند.

البته در عین حال نباید مزایای این رابط کاربری را هم از قلم بیندازیم که به لطف داشتن حالت تاریک اختصاصی و سیستم مجوزهای مربوط به اپلیکیشن‌ها علی‌رغم بهره‌گیری از نسخه آب‌نبات چوبی اندروید، چندین گام جلوتر از دیگر رقبای خود بود. وان‌پلاس قطعا می‌خواست تعدادی از ویژگی‌های مهم سیانوژن را به این رابط کاربری منتقل کند ولی در تجربه‌های نخست نتوانست این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.

نسخه سوم OxygenOS؛ اصلاح مشکلات اساسی

خوشبختانه متخصصین شرکت وان‌پلاس خیلی زود دست به کار شدند و نسخه سوم OxygenOS که همراه با وان‌پلاس ۳ به دست کاربران رسید، وضعیت بسیار بهتری پیدا کرد. همچنین بهره‌گیری این رابط کاربری از اندروید مارشمالو در بهبود وضعیت آن تاثیر زیادی داشت. اگرچه ویژگی‌های کلیدی تغییر گسترده‌ای نکردند، اما این شرکت نشان داد که شخصی‌سازی رابط کاربری اهمیت زیادی برای آن‌ها دارد.

پیدا کردن هویت با نسخه چهارم و پنجم OxygenOS

۳ نسل اول OxygenOS بیشتر وظیفه‌ی پر کردن شکاف ایجاد شده توسط CyanogenOS را بر عهده داشتند. اما نسخه چهارم موفق شد هویت مستقل خود را به دست آورد و نسخه پنجم هم این موضوع را بهبود بخشید.

به‌عنوان مثال، باگ‌ها و هنگ کردن‌ها در این نسخه برطرف شدند. برای این نسخه همچنین می‌توانیم به حالت مطالعه، فیلتر نور آبی، قابلیت do not disturb و چندین تغییر ظاهری دیگر اشاره کنیم. وان‌پلاس اگرچه سبک کلی اندروید خام را حفظ کرد، اما همین تغییرات کوچک منجر به جذاب‌تر شدن رابط کاربری موردنظر شد.

نسخه پنجم OxygenOS که مبتنی بر اندروید اوریو بود همین رویکرد را ادامه داد و از بین ویژگی‌های جدید آن می‌توانیم به سیستم ناوبری مشابه آیفون، بهبود حالت گیمینگ، اپلیکیشن‌های موازی، تشخیص چهره و برخی تغییرات ظاهری اشاره کنیم. همچنین نباید تغییرات اعمال شده بر اپلیکیشن دوربین و معرفی قابلیت‌های جدید مربوط به ویرایش ویدیو را از قلم بیندازیم. وان‌پلاس به لطف همین تغییرات کوچک موفق شد این رابط کاربری را به یکی از بهترین‌ها در حوزه موبایل تبدیل کند.

ادامه‌ی مسیر

با معرفی وان‌پلاس ۶T، این شرکت تصمیم گرفت به جای ­ OxygenOS 6 آن را به‌عنوان نسخه نهم رونمایی کند تا با نسخه‌ی اندروید موردنظر مطابقت پیدا کند. ظاهر این رابط کاربری برای مطابقت با اندروید پای تا حدی تغییر پیدا کرد و در کنار آن ویژگی‌هایی مانند بهبود مصرف باتری، سیستم ناوبری جدید، امکان تغییر تنظیمات حالت Do Not Disturb و نسخه سوم حالت گیمینگ معرفی شدند. روی هم رفته طی چند سال گذشته وان‌پلاس توجه زیادی به قابلیت‌های شخصی‌سازی این رابط کاربری نشان داده که مورد استقبال کاربران طرفدار این مشخصه قرار گرفته است.

در نسخه دهم هم شاهد برخی تغییرات ظاهری بودیم، مجوزهای مربوط به موقعیت مکانی بهبود پیدا کرد و کاربران برای شخصی‌سازی منوی تنظیمات سریع به امکانات بیشتری دست پیدا کردند. همان‌طور که می‌بینید، وان‌پلاس آهسته و پیوسته یک رابط کاربری جذاب را توسعه داد که دیگر چندان قابل مقایسه با سیانوژن و حتی روزهای اولیه OxygenOS نیست.

OxygenOS 11 و آینده‌ی پیش رو

با معرفی اندروید ۱۱، وان‌پلاس هم از نسخه یازدهم OxygenOS رونمایی کرد. در این نسخه شاهد طراحی جدید برای نمایشگر همیشه روشن هستیم، تغییراتی بر روی حالت تاریک اعمال شده و همچنین باید به بهبود رابط کاربری برای استفاده یک دستی از گوشی هم اشاره کنیم. در این نسخه جدید OxygenOS بار دیگر شاهد عملی شدن رویکرد جذاب وان‌پلاس در قبال رابط کاربری گوشی‌های این شرکت هستیم.

اگرچه طی این سال‌ها وان‌پلاس همواره به هویت نرم‌افزاری خود پایبند بوده، اما OxygenOS در نهایت به‌عنوان یک رابط کاربری هم‌راستا با اندروید خام شهرت پیدا کرده ولی به نظر می‌رسد این شرکت می‌خواهد از این رویکرد فاصله بگیرد.

گوشی‌های وان‌پلاس و نرم‌افزار آن‌ها یک مسیر پر پیچ و خم را طی کرده‌اند. بهره‌گیری از یک کاستوم رام و توسعه HydrogenOS در نهایت منجر به توسعه یک رابط کاربری جذاب و سرشار از ویژگی‌های متنوع شده که در چند سال اخیر طرفداران زیادی پیدا کرده است. اگرچه وان‌پلاس هیچ‌وقت تجربه کاربری کاملا مشابه اندروید خام را ارائه نکرده، اما با توجه به چند نسل اخیر OxygenOS می‌توانیم بگوییم که وان‌پلاس می‌خواهد بیش از پیش توجه کاربران معمولی را جلب کند. باید ببینیم این رویکرد جدید وان‌پلاس در قبال نرم‌افزار گوشی‌های خود با موفقیت روبرو می‌شود یا نه.

منبع: Android Authority

منبع متن: digikala