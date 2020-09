مایکروسافت برای سیستم عامل ویندوز XP «تم» (Theme) مخفیانه‌ا‌ی را توسعه داده بود که باعث می‌شد رابط کاربری این سیستم عامل به سیستم عامل رقیبش یعنی مک شبیه شود.

اطلاعات بدست آمده بعد از افشا شدن کد اصلی سیستم عامل ویندوز XP، نشان ‌می‌دهند که شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۰۰ و در زمان توسعه‌ی ویندوز XP، تم‌های را برای این سیستم عامل توسعه داده بود که هیچ‌ گاه منتشر نشده‌اند.

یکی از این تم‌ها به نام «آب نبات» (Candy)، که به تازگی منتشر شده است دارای المان‌هایست که بسیار شبیه به المان‌های استفاده شده در رابط کاربری توسعه داده شده توسط اپل به نام Aqua هستند. اپل در سال ۲۰۰۰ با برگزار کردن کنفرانس Macworld و Expo از رابط کاربری Aqua رونمایی کرده بود.

با وجود اینکه به نظر می‌رسد این تم کامل نباشد، اما بسیاری از المان‌های آن مانند دکمه‌ی Start، دیگر دکمه‌های استفاده شده در محیط ویندوز و در نهایت رابط کاربری آن بسیار شبیه به رابط کاربری Aqua اپل است.

با این وجود، مایکروسافت هیچگاه این تم را منتشر نکرد و تنها از آن در زمان توسعه‌ی نسخه‌های اولیه‌ی این سیستم عامل استفاده کرد. به نظر می‌رسد که توسعه دهندگان می‌توانستند از این تم به عنوان ابزاری جهت تم‌سازی، برای توسعه‌ی تم‌های خود برای ویندوز XP استفاده کنند.

در توضیحات مربوط به این تم از عبارت‌های «Whistler skin with eye candy» و تنهای برای استفاده‌ی داخلی، استفاده شده است. برای اطلاع شما باید بگوییم که لغت Whistler نام رمز ویندوز XP در زمان توسعه بود و با توجه به این موضوع، عبارت استفاده شده به معنای پوسته‌ی برای ویندوز XP با چشمانی آب نبات مانند است.

در نهایت مایکروسافت تصمیم گرفت که در سال ۲۰۰۱ ویندوز XP را با تمی به نام Luna که دارای رنگ‌های اصلی سبز و آبی بود عرضه کند. به طور حتم یکی از ویژگی‌های مهم ویندوز XP استفاده از ابزاری برای توسعه تم در آن بود که باعث می‌شد توسعه‌دهند‌گان بتوانند تم‌های متنوعی را برای این سیستم عامل توسعه دهند.

دوران توسعه‌ی ویندوز XP درست زمانی بود که مایکروسافت و اپل در رقابت تنگاتنگی برای ارائه‌ی سیستم عامل دسکتاپ بودند. در سال ۲۰۰۰ اپل با کنایه به مایکروسافت در پوستر کنفرانس سالانه‌ی توسعه‌دهندگان خودش از عبارت «Redmond, start your photocopiers» استفاده کرد که نشان دهنده‌ی کپی کردن مایکروسافت از ایده‌های اپل در آن دوران بود.

بعد از این موضوع، اپل همچنین کمپین تبلیغاتی را برگزار کرد که تمرکز اصلی آن بر روی نشان دادن عیب‌های سیستم عامل ویندوز، به ویژه ویندوز Vista بود.

در دهه‌ی ۹۰ و ۲۰۰۰، مایکروسافت در زمان توسعه‌ی سیستم عامل ویندوز به شدت از سیستم عامل Mac OS که بعد‌ها به OS X تغییر نام داد، الهام گرفته بود. اپل هم همچنین از برخی قابلیت‌های ویندوز در سیستم عامل خودش استفاده کرده بود.

افشا شدن این اطلاعات جدید، می‌تواند ما را با طرز فکر مایکروسافت در زمان توسعه‌ی ویندوز XP که بعد‌ها توسط میلیون‌ها کاربر استفاده شد، آشنا کند. سایت‌های معتبر علم و تکنولوزی منتظر نظر مایکروسافت در رابطه با این تم افشا شده از ویندوز XP هستند.

