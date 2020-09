گوگل که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان است، امروز ۲۲ ساله می‌شود و لوگوی مناسبتی خود را با توجه به این تولد و دوران کرونا تغییر داده است.

موتور جست‌وجوی گوگل در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۸ (۵ مهر ۱۳۷۷) به طور رسمی متولد شد. «لری پیج» (Larry Page) و «سرگی برین» (Sergey Brin) دو دانشجوی دکتری دانشگاه استنفورد در این روز مقاله‌ای در مورد راه‌اندازی نمونه‌ی اولیه‌ی یک «موتور جست‌وجوی بزرگ‌مقیاس» منتشر کردند.

این دو دانشجو، نوشته بودند: «ما نام سیستم خود را گوگل گذاشتیم، زیرا شیوه‌ی بیان رایج برای واژه‌ی گوگُل (Googol) است که به معنای عدد ۱۰ به توان ۱۰۰ است و با هدف ما برای ساخت یک موتور جست‌وجوی بزرگ‌مقیاس متناسب است.»

گوگل به مناسبت بیست و دومین زادروز خود، لوگوی مناسبتی (Doodle) تازه‌ای طراحی کرده که به فاصله‌ی اجتماعی و تماس با اطرافیان از راه دور اشاره دارد.

اگرچه موتور جست‌وجوی گوگل در ابتدا تحت تأثیر موتورهای جست‌وجویی مانند «اسک» (Ask Jeeves) و «یاهو» (Yahoo) قرار گرفت اما اکنون با ۶۳ هزار جست‌وجو در هر ثانیه پربازدیدترین و محبوب‌ترین وب‌سایت جهان است.

اکنون که گوگل در جایگاه یک شرکت چند میلیارد دلاری ایستاده است، مرور برخی حقایق جالب درباره‌ی این غول فناوری می‌تواند جالب باشد.

نام اولیه‌ی پروژه‌ی گوگل

زمانی که برین و پیج برای نخستین بار الگوریتم جست‌وجوی شبکه را توسعه دادند آن را «بک‌راب» (BackRub) نامیدند. چیزی که بعدها تحت عنوان Page Rank برای اندازه‌گیری ارزش صفحات وب بر اساس پیوندهای ورودی استفاده شد.

صفحات وب‌سایت موتور جست‌وجوی گوگل

اگر بخواهید ۵۰ میلیارد صفحه‌ی وب را که گوگل تا به امروز میزبانی می‌کند مرور کنید، ۱۹ سال طول خواهد کشید.

دامنه‌ی Google.com

هنگامی که لری پیج و سرگی برین می‌خواستند دامنه‌ی Googol.com را ثبت کنند، متوجه شدند که موجود نیست بنابراین تصمیم به انتخاب دامنه‌ی Google که تلفظ رایج‌تری بود گرفتند.

لوگوهای گوگل

لوگوی گوگل ساختار ساده‌ای دارد؛ ترکیب حروف Google که با رنگ‌های آبی، سبز، قرمز و زرد کنار هم قرار گرفته‌اند. اما همین ساختار ساده در طول سال‌های فعالیت این شرکت چندین بار تغییر کرده است. لوگوی فعلی گوگل در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی) معرفی شد و ظاهر مدرن آن بر سادگی و فراگیر بودن تأکید دارد.

نخستین کامپیوتر گوگل از لگو ساخته شده بود

با توجه به اینکه گوگل یک پروژه‌ی دانشجویی بود و هزینه‌ی کافی برای پشتیبانی از آن وجود نداشت، لری پیج و سرگی برین نخستین جایگاه (Rack) رایانه‌ای را که به عنوان سرور استفاده می‌شد، از لِگو (LEGO) درست کردند. شاید این ایده‌ای برای شکل‌گیری لوگوی رنگی گوگل هم بوده باشد.

نخستین لوگوی مناسبتی (Doodle) گوگل

نخستین دودل گوگل حتی پیش از تأسیس رسمی آن و در ۳۰ آگوست منتشر شد که «برنینگ من» را نشان می‌داد تا مخاطبان گوگل بدانند که آن‌ها به جشنواره‌ی سالانه‌ی «برنینگ من» که در بیابان بلک راک برگزار می‌شود، خواهند رفت.

جیمیل در روز دروغ آوریل آغاز به کار کرد

گوگل، سرویس پست الکترونیک خود با نام جیمیل را در روز ۱ آوریل ۲۰۰۴ (۱۳ فروردین ۱۳۸۳) راه‌اندازی کرد که با توجه به هم‌زمانی با روز دروغ اول آوریل (دروغ سیزده) باعث شد مردم در ابتدا فکر کنند، یک شوخی است.

گوگل فعالیت خود را از فروشگاه استارباکس آغاز کرد

در سال ۲۰۰ گوگل به طور رسمی دفتر خود در نیویورک را راه‌اندازی کرد که یک فروشگاه استارباکس در خیابان ۸۶ بود.

گوگل بزرگ‌ترین فهرست وب‌سایت‌های جهان را دارد

گوگل بیش از ۳ میلیارد وب‌سایت را فهرست کرده است که این تعداد مرتب افزایش می‌یابد. اگر بخواهید این فهرست را چاپ کنید، بیش از ۲۰۰ کیلومتر خواهد شد.

خدمات به کارکنان

گوگل خدمات متنوعی به کارکنان خود ارائه می‌دهد و یکی از بهترین محیط‌های کاری جهان شناخته می‌شود. از خدمات ماساژ گرفته تا بازی‌های گوناگون و دسترسی به غذا. برای نمونه گوگل تلاش می‌کند که در دفاتر خود کارمندان همیشه کم‌تر از ۵۰ متر با غذا فاصله داشته باشند.

فروش نرفتن استارت‌آپ

گوگل قرار بود در سال ۱۹۹۹ با قیمت ۱ میلیون دلار به شرکت «اگزایت» (Excite) فروخته شود اما مدیرعامل این شرکت با این فروش موافقت نکرد. اکنون گوگل ۳۰۰ میلیارد دلار ارزش دارد.

محصولات گوگل

امروز گوگل در زمینه‌های گسترده‌ای فعالیت دارد و محصولات متنوعی ارائه می‌کند. از خدمات نرم‌افزاری مانند موتور جست‌وجو، سیستم عامل اندروید، نقشه، سرویس ایمیل، سیستم عامل و مرورگر کروم گرفته تا محصولات سخت‌افزاری مانند کروم بوک، گوگل هوم و گوشی پیکسل تنها بخشی از فناوری‌های گوگل است.

شرکت مادر گوگل

در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴ خورشیدی) مؤسسان گوگل تصمیم گرفتند در زمینه‌های دیگر فناوری هم وارد شوند و به همین دلیل شرکت آلفابت (Alphabet) را تأسیس کردند و در نتیجه شرکت گوگل زیرمجموعه‌ی شرکت آلفابت قرار گرفت.

فعالیت‌های عام‌المنفعه

گوگل علاوه بر خدمات تجاری خود فعالیت‌های زیادی در جهت منافع عمومی دارد که از جمله‌ی آن می‌توان به پروژه‌های مشترک با ویکی‌پدیا، برنامه‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها و هزینه در جهت آموزش عمومی و مقابله با بحران‌ها اشاره کرد. از جمله در زمان کرونا به جز ایجاد وب‌سایت و نقشه‌ی مخصوص، ۱۰۰ میلیون دلار در جهت مبارزه‌ی مستقیم با همه‌گیری کووید-۱۹ اختصاص داده است.

گوگل سبز

گوگل نیز به عنوان یکی از شرکت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کند در زمینه‌ی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و توسعه‌ی پایدار گام بردارد و به همین منظور تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۰ کربن-خنثی شود.

