اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

با انتشار رسمی iOS 14 و اندروید ۱۱ تصمیم گرفتیم به بررسی قابلیت‌های گوناگون این دو سیستم عامل بپردازیم تا ببینیم گوگل و اپل چه قابلیت‌هایی را برای گوشی‌های خود در نظر گرفته‌اند و در نهایت اینکه کدام یک از دو سیستم عامل پیشرفت بهتری به نسبت قبل داشته.

در حال حاضر، در بین تمام شرکت‌های فعال در حوزه‌ی فناوری، تنها مایکروسافت، اپل و گوگل هستند که در زمینه‌ی طراحی سیستم عامل با یکدیگر رقابت دارند. وقتی هم که به سیستم عامل موبایل می‌رسیم، گوگل و اپل هستند که حرف اول را می‌زنند. این دو شرکت سال‌های زیادی بر سر ارائه‌ی سیستم عاملی بالغ و غنی از قابلیت با یکدیگر مبارزه کردند و نتیجه‌ی زحمات هر دو شرکت نیز نقاط قوت و ضعف خود را داشته.

حاصل آخرین تلاش دو شرکت بزرگ آمریکایی، اندروید ۱۱ و iOS 14 بوده که هر کدام از قابلیت‌های فوق‌العاده متنوع و گوناگون بهره می‌برند. خوشبختانه کاربران گوشی‌های آیفون می‌توانند در این فصل (پاییز) گوشی‌های خود را به سیستم عامل جدید بروزرسانی کنند اما این فرایند برای گوشی‌های اندرویدی ممکن است چندین ماه به طول بینجامد و یا حتی در سال بعد صورت گیرد. همچنین این دو به‌تازگی معرفی شده و در مراحل اولیه به سر می‌برند و ممکن است کمی طول بکشد تا به پایداری برسند.

اما در این مطلب، هدف بررسی قابلیت‌های اضافه شده و پیشرفت به نسبت قبل است و نه تست آن‌ها در عمل. از آن جایی هم که خبرهای زیادی پیرامون قابلیت‌های دو سیستم عامل منتشر شده، به اندازه‌ی کافی اطلاعات برای این منظور در اختیار داریم.

نگاهی کوتاه به iOS 14 و اندروید ۱۱

iOS 14 حدودا ۱۰ روز پیش، با قابلیت‌های بسیار زیاد و کاربردی رونمایی شد. اپل در طراحی این نسخه تمام تلاش خود را بکار برد تا امکانات و قابلیت‌هایی را اضافه کند که مدت‌های زیادی کاربران منتظر دریافت آن‌ها بودند. شاید کمی طول بکشد تا همه‌ی دارندگان آیفون این بروزرسانی را دریافت کنند اما اگر شما هم جز این افراد هستید، مطمئن باشید این صبر کردن ارزشش را دارد چون قرار است با سیستم عامل جدیدی مواجه شوید.

در طرف مقابل اندروید ۱۱ را باید سیستم عامل بالغی دانست و از لحاظ قابلیت، شاید حتی بالغ‌تر از iOS. به همین خاطر اگر آن را نصب کنید، متوجه تغییر انقلابی به نسبت قبل نخواهید شد. شکل و شمایل تا حد زیادی مشابه اندروید ۱۰ است و رابط کاربری نیز دستخوش تغییرات خاصی نشده. اما گوگل به جای تمرکز بر زیباتر کردن سیستم عامل که معمولا شرکت‌های سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند با دستکاری اندروید خام این کار را انجام می‌دهند، سعی کرده سیستم اعلانات، پیام‌رسانی، دسترسی و مواردی از این دست را بهبود ببخشید.

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ قابلیت‌های جدید

اما بهتر است دقیق‌تر به تفاوت اندروید ۱۱ و iOS 14 بپردازیم. شما عزیزان می‌توانید در لیست زیر، خلاصه‌ای از مهم‌ترین قابلیت‌ها و تغییرات iOS 14 و اندروید ۱۱ را به نسبت قبل مشاهده کنید.

iOS 14

ویجت‌های جدید با امکان شخصی‌سازی

بازطراحی اپلیکیشن موسیقی اپل (Apple Music)

اضافه شدن پخش خودکار به اپلیکیشن موسیقی اپل

تصویر در تصویر

رابط کاربری Compact برای تماس

قابلیت App Library برای دسته‌بندی هوشمند برنامه‌ها

تنظیم برنامه‌ی شخص ثالث به عنوان برنامه‌ی پیش‌فرض

جست‌و‌جو بین برنامه‌ها

جست‌و‌جوی ایموجی‌

قفل نوردهی

اضافه شدن حالت Quick Take برای فیلم‌برداری سریع

کنترل سنتر جدید برای کنترل لوازم هوشمند اپل

امکان پین کردن پیام در اپلیکیشن Messages

و بسیاری از قابلیت‌های دیگر

اندروید ۱۱

حباب چت برای برنامه‌ی پیام‌رسان

جداسازی مکالمات از اعلان‌های دیگر و قرار دادن آن‌ها در ردیف اول

تغییر محل اپلیکیشن‌های پیشنهادی به صفحه‌ی اصلی

سیستم پرداخت و کنترل یکپارچه

دسترسی یک‌بار مصرف

ابزار داخلی ضبط صفحه‌

بهبود کنترل محتوای رسانه‌ای

بهبود پشتیبانی از گوشی‌های تاشو

و بسیاری از قابلیت‌های دیگر

حالا که تا حدودی با مهم‌ترین قابلیت‌های این دو سیستم عامل آشنا شدیم، به بررسی دقیق‌تر آن‌ها می‌پردازیم تا ببینیم هر یک از آن‌ها تا چه اندازه تجربه‌ی کاربری را بهبود بخشیده‌اند.

صفحه‌ی هوم (Home Screen)

صفحه‌ی هوم اندروید ۱۱ تغییر خاصی به نسبت قبل نداشته. جز اینکه حالا ردیفی به آن اضافه شده که برنامه‌های پیشنهادی را به نمایش می‌گذارد و می‌توانید بدون نیاز به جست‌و‌جو در منوی برنامه به آن‌ها دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است برنامه‌های پیشنهادی بر اساس استفاده‌ی شما برایتان به نمایش درمی‌آیند. از دلایل دیگر عدم تغییرات بزرگ در این نسخه، بهره‌مندی از قابلیت‌های خوب است. اندروید در این زمینه نیاز خاصی به تغییر ندارد و گوگل هم آگاه از این مسأله، مانور زیادی روی این قسمت نداده.

iOS 14 اما بزرگ‌ترین تغییر را در همین بخش می‌بیند. جایی که بارها و بارها به خاطر آن به اپل انتقادهای زیادی وارد شد و بالاخره کوپرتینویی‌ها تصمیم گرفتند فکری به حال آن کنند. اکنون در این صفحه شاهد قرارگیری دسته‌های مختلف ویجت هستیم که قابلیت شخصی‌سازی هم دارند. اپل تاکنون مانور زیادی روی ویجت‌ها نمی‌داد اما وقتی که این کار را انجام داده، حتی توانسته از اندروید که سال‌ها از ویجت پشتیبانی می‌کرده نیز عملکرد بهتری داشته باشد.

ویجت‌های iOS 14 اکنون در سه اندازه‌ی دلخواه روی صفحه قرار می‌گیرند و کاربر می‌تواند آن‌ها را متناسب با سلیقه‌ی خود در قسمت‌های مختلف قرار دهد. همچنین این ویجت‌ها با قابلیت Smart Stacks طوری دسته‌بندی می‌شوند که پراستفاده‌ترین آن‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. هرچند کاربر می‌تواند مانند تب مرورگر، با ورق زدن به دیگر ویجت‌ها نیز دسترسی داشته باشد.

مرکز کنترل (Control Center)

در این بخش سیستم عامل اپل تغییر بزرگی را به نسبت قبل در خود نمی‌بیند. اما در اندروید ۱۱ شاهد تغییر اعلان کنترل محتوای رسانه‌ای هستیم. در بخش مربوط به رسانه همچنین می‌توانید خروجی مربوط به صدا را نیز مشخص کنید. به صورت کلی، نمی‌توانیم تغییرات صورت گرفته در این بخش را در هر دو سیستم عامل انقلابی بدانیم.

تنظیمات

منوی تنظیمات شاید تنها بخشی باشد که می‌توان گفت اصلا دچار تغییر نشده و همه چیز همانند گذشته است. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که منوی تنظیمات دو سیستم عامل نیاز به تغییر هم نداشت چون همه چیز به بهترین شکل ممکن طراحی شده.

شاید بتوان تغییر محسوس را در رنگ تم، بعد از فعال کردن حالت تیره دانست. جایی که این دو، رنگ متفاوتی از خاکستری را روی صفحه اعمال می‌کنند. همچنین در iOS 14، در حالت تیره، شاهد تیره‌تر شدن یک سری تصاویر زمینه‌ی پیش‌فرض هستیم اما در اندروید چنین چیزی وجود ندارد.

منوی برنامه‌ها

iOS هیچوقت طرفدار منوی برنامه‌ها نبوده اما اکنون می‌توانیم بگوییم اپل موضع خود را نسبت به این موضوع تغییر داده. اکنون کاربران iOS 14 منوی برنامه‌ای در اختیار دارند که همه‌ی برنامه‌ها در آن جای گرفته. حتی برنامه‌هایی که شاید نخواهید آن‌ها را حذف کنید، اما ترجیح می‌دهید در صفحه‌ی هوم نباشند.

اندروید اما سال‌هاست از منوی برنامه‌ها بهره می‌برد و کاربر می‌تواند تغییرات زیادی هم روی آن اعمال کند. منوی برنامه‌های اندروید ۱۱ هیچ تغییری به نسبت قبل نداشته و همه چیز کاملا برای کاربران نسخه‌های قدیمی آشنا خواهد بود. البته این در صورتی است که شرکت سازنده‌ی گوشی‌های اندرویدی تغییر خاصی روی آن اعمال نکند. چون توضیحاتی که می‌خوانید در رابطه با نسخه‌ی خام اندروید است که برای پیکسل‌ها عرضه می‌شود.

رابط کاربری دوربین

در نهایت هم می‌رسیم به دوربین که در هیچ یک از دو سیستم عامل تغییر اساسی نداشته. در حال حاضر نقطه ضعفی را هم در رابط کاربری دوربین گوشی‌های اندرویدی یا iOS حس نمی‌کنیم و همه چیز به بهترین شکل ممکن در درست‌ترین جای ممکن قرار گرفته‌است.

به صورت کلی، بزرگ‌ترین تغییرات اندروید به نسبت قبل، حباب‌های شناور برنامه‌ی پیام‌رسان، جداسازی مکالمات از دیگر اعلانات و قرار دادن آن‌ها در اولویت، ابزار ضبط صفحه‌ی داخلی و کنترل محتوای رسانه‌ای است. از طرفی iOS هم قابلیت‌های گسترده‌ای نظیر ویجت‌ها، امکان پین کردن پیام در اپلیکیشن Messages، تصویر در تصویر و App Library را در اختیار دارد. به نظر می‌رسد پیشرفت اپل بیشتر بوده اما برخی از قابلیت‌های جدید آن از مدت‌ها قبل در گوشی‌های اندرویدی بوده.

با همه‌ی این تفاسیر، نظر شما در رابطه با دو سیستم عامل اندروید ۱۱ و iOS 14 چیست؟ فکر می‌کنید کدام یک از این دو می‌توانند به شکل بهتری نیاز کاربران را برطرف کنند؟

