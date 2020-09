گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که در این هفته اپل قصد دارد زبان برنامه‌نویسی Swift را برای سیستم عامل ویندوز عرضه کند. هم اکنون هم توسعه‌دهندگان می‌توانند که ابزارهای این زبان برنامه‌نویسی با استفاده از پروژه‌های «متن باز» (Open Source) دانلود کنند.

این اطلاعات که در سایت Swift منتشر شده است خبر از این موضوع می‌دهد که کاربران می‌توانند با استفاده از نسخه‌ی ویندوز زبان برنامه‌نویسی Swift در سیستم عامل ویندوز کدهای خود را بنویسند، اجرا کنند و اشکال‌های آن‌ها را برطرف کنند.

ابزارهای منتشر شده برای این زبان برنامه‌نویسی شامل کتابخانه‌های اصلی، کتابخانه‌های استاندارد، «کامپایلر» (Compiler) و تمام ابزار‌هایی هستند که توسعه‌دهندگان برای ساختن اپ‌ها به آن‌ها احتیاج دارند.

«سلیم عبدالرسول» (Saleem Abdulrasool)، یکی از اعضای تیم توسعه‌دهنده‌ی زبان برنامه‌نویسی Swift و مهندس نرم افزار در گوگل Brain، در رابطه یا این موضوع می‌گوید: «شما می‌توانید با استفاده از کتابخانه‌های اصلی و همچنین قابلیت‌های این زبان برنامه‌نویسی جهت استفاده آن همراه با زبان برنامه‌نویسی C، اپلیکیشن‌های مورد نظر خود را در سیستم عامل ویندوز توسعه دهید.»

او در ادامه می‌گوید که توسعه‌دهندگان در زمان توسعه‌ی اپ‌های خود می‌توانند که از مزیت کتابخانه‌هایی که در این سیستم عامل وجود دارند، بهره‌مند شوند.

یک اپ ماشین حساب با استفاده از زبان‌ برنامه‌نویسی Swift و Visual Studio 2019 توسعه داده شده است تا قابلیت‌ها این زبان برنامه‌نویسی را در توسعه‌ی اپ‌ها نشان دهد. این اپ با استفاده از CMake ساخته شده است و بعد از آن شاهد منتشر شدن حرف‌های عبدالرسول در رابطه با منتشر شدن نسخه‌ی ویندوز این زبان برنامه‌نویسی بودیم.

هم اکنون هم برخی از توسعه‌دهندگان از زبان برنامه‌نویسی Swift بر روی ویندوز استفاده می‌کنند. یکی از این توسعه‌دهندگان که Readdle نام دارد و سابقه طولانی را در توسعه‌ی اپ‌های مختلف برای سیستم عامل‌های iOS و مک دارد، توانسته بود که با استفاده از اپ ایمیل Spark از این زبان برنامه‌نویسی در سیستم عامل ویندوز استفاده کند.

توسعه‌دهندگانی که علاقه‌مند به استفاده از این زبان برنامه‌نویسی در سیستم عامل ویندوز هستند می‌توانند که برای دانلود آن و همچنین گزارش اشکال‌های خود به سایت Swift Bug Tracker مراجعه کنند.

