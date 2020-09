یکی از قابلیت‌های جدید سیستم عامل ‏iOS 14 برای حفظ حریم خصوصی کاربران، نمایش دادن نقطه‌ی کوچک سبز رنگی در قسمت بالایی نمایشگر در زمان استفاده از دوربین آیفون است.

اگر شما هم اکنون از تلفن‌های همراه اندرویدی استفاده می‌کنید و دوست دارید که از این قابلیت جدید iOS 14 در تلفن همراه خود برای حفظ حریم خصوصی‌تان استفاده کنید، خبر خوشی را برای شما داریم.

یک اپ اندرویدی به نام Access Dots که توسط توسعه‌دهنده‌‌ای به نام Jagan2 ساخته شده است، این قابلیت جدید حفظ حریم خصوصی در iOS 14 با نمایش نقاط رنگی را، به تلفن‌های همراه اندرویدی آورده‌ است.

همانند سیستم عامل iOS 14 بعد از نصب این اپ بر روی تلفن همراه اندرویدی، این اپ در زمان استفاده‌ی اپ‌ها از میکروفون یا دوربین تلفن همراه، این کار را با نشان دادن نقطه‌ی کوچک نارنجی یا سبز رنگ در بالای نمایشگر به کاربر اطلاع می‌دهد.

در اندروید ۹ زمانی که اپی در پس زمینه‌ی سیستم عامل و به صورت مخفیانه از دوربین یا میکروفون استفاده کند، این سیستم عامل به شما نوتیفیکیشنی را در رابطه با این موضوع نشان خواهد داد. اما بسیاری از کاربران این نوع نوتیفیکیشن‌ها را نادیده می‌گیرند و بعضی حتی نمایش این نوتیفیکیشن‌ها توسط سیستم عامل را به کلی خاموش می‌کنند.

به طور حتم نمایش نقطه‌ی سبز رنگ و در جلوی چشم شما زمانی که در حال استفاده از تلفن همراه خود هستید، به شکل بهتری می‌تواند توجه شما را به این موضوع جلب کند که اپی به صورت مخفیانه در حال استفاده از دوربین تلفن همراه شماست.

با وجود این مزیت‌ها، عیب اصلی این اپ این است که بر خلاف iOS 14، این اپ توسط توسعه‌دهندگان دیگری برای سیستم عامل اندروید ساخته شده است. با توجه به این موضوع، اگر بخواهید که از قابلیت‌ها این اپ استفاده کنید مجبور هستید که به آن اجازه دسترسی به قسمت‌های از تلفن همراه خود را بدهید.

البته توسعه این اپ توسط توسعه‌دهندگان دیگر باعث شده است که شما بتوانید برخی از ویژگی‌های این اپ را با توجه به علایق خود تغییر دهید.

شما در نسخه‌ی رایگان این اپ می‌توانید که رنگ نقطه‌های نمایش داده شده در زمان استفاده از دوربین یا میکروفون را تغییر دهید. اگر که با استفاده از پرداخت درون‌ برنامه‌ای از سازنده این اپ حمایت مالی کرده باشید، می‌توانید که کنترل بیشتری را بر روی تنظیمات این اپ داشته باشید.

۹ اپلیکیشن که از امنیت موبایل و حریم شخصی شما محافظت می‌کنند

به عنوان نمونه می‌توانید که اندازه‌ی نقطه‌ی نمایش داده شده و حتی محل نمایش آن در نمایشگر را تغییر دهید. در نسخه‌ی آخر این اپ، سازنده‌ی آن ویژگی‌ را به Access Dots اضافه کرده است که به شما گزارشی را در رابطه با‌ استفاده‌ی اپ‌ها از میکروفون یا دوربین و زمان دسترسی آن‌ها را، نشان می‌دهد. شما با نگاه کردن به این گزارش می‌توانید از نام این اپ‌ها مطلع شوید.

یکی از کارهایی که می‌توانید برای استفاده از این اپ انجام دهید این است که تنها آن را به صورت موقت و برای چند روز بر روی تلفن همراه خود نصب کنید تا بتوانید در این مدت از اپ‌های که به صورت مخفیانه و بدون اطلاع شما از دوربین یا میکروفون تلفن همراه استفاده می‌کنند، مطلع شوید.

بعد از مطلع شدن از نام اپ‌هایی که حریم خصوصی شما را نقض می‌کنند می‌توانید تصمیم بگیرید که این اپ را پاک کنید یا آن را بر روی تلفن همراه‌تان نگهدارید.

به طور حتم استفاده از این اپ یکی از روش‌های است که با استفاده از آن، می‌توانید اطمینان پیدا کنید که اپی حریم خصوصی شما را با دسترسی به دوربین تلفن همراه‌تان نقض نمی‌کند.

شما می توانید برای دانلود این اپ به صفحه آن در گوگل پلی استور مراجعه کنید.

چگونه دوربین‌های مخفی را با گوشی پیدا کنیم؟

منبع: PetaPixel

The post چگونه در اندروید اپ‌های را که بدون اجازه از دوربین استفاده می‌کنند شناسایی کنیم؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala