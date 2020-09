گوگل بخشی از قوانین مربوط به توسعه‌دهندگان اندروید را تغییر داده و وعده داده که استفاده از اپ استورهای جایگزین پلی استور در اندروید ۱۲ آسان‌تر خواهد شد.

در حال حاضر کاربران می‌توانند انواع و اقسام اپ استورهای جایگزین پلی استور را در گوشی‌های اندرویدی خود نصب کنند. اما حالا گوگل می‌گوید که اندروید ۱۲ فرایند نصب و استفاده از این اپ استورها را بسیار ساده‌تر و آسان‌تر می‌کند و در عین حال آن‌ها مراقب هستند که با این کار امنیت اندروید به خطر نیفتد. در آینده‌ی نزدیک جزییات بیشتری در مورد این پروژه اعلام خواهد شد.

توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌ها برای بهره‌گیری از سیستم پرداخت گوگل تا ۸ مهر ۱۴۰۰ وقت دارند.

طی هفته‌های اخیر، سیستم پرداخت گوگل برای پرداخت‌های درون برنامه‌ای مورد بحث و جدل زیادی قرار گرفته است. اما گوگل اعلام کرده که به این رویه ادامه خواهد داد. در این بیانیه گوگل آمده که تمام توسعه‌دهندگانی که محصولات دیجیتال را از طریق اپلیکیشن‌ها به فروش می‌رسانند، باید از سیستم پرداخت پلی استور استفاده کنند. اپلیکیشن‌هایی که از این سیستم بهره نمی‌برند، تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (۸ مهر ۱۴۰۰) وقت دارند چنین کاری را انجام دهند.

احتمالا می‌دانید که شرکت Epic Games مدتی قبل برای بازی فورتنایت به جای سیستم پرداخت گوگل و اپل از سیستم اختصاصی خود استفاده کرد و به همین خاطر از گوگل پلی استور و اپ استور اپل حذف شده است. در حال حاضر کاربران گوشی‌های اندرویدی برای نصب بازی فورتنایت باید آن را از طریق سایت Epic Games یا دیگر مارکت‌های اندروید دانلود کنند. گوگل در بیانیه‌ی خود از فورتنایت به‌عنوان یک مثال استفاده کرده که حتی اگر توسعه‌دهنده و گوگل در مورد شرایط مالی توافق نظر نداشته باشند، توسعه‌هنده موردنظر کماکان می‌تواند اپلیکیشن خود را بر روی پلتفرم اندروید منتشر کند.

