روز گذشته اکانت رسمی بخش موبایل نوکیا در توییتر تصویری حاوی جزییات زمان‌بندی ارائه‌ی اندروید ۱۱ برای گوشی‌های نوکیا را منتشر کرد که البته خیلی زود حذف شد. برخی می‌گویند احتمالا قرار نبوده حالا چنین اطلاعاتی ارائه شود ولی این احتمال هم وجود دارد که این زمان‌بندی چندان دقیق محسوب نمی‌شود و شاید HMD قصد دارد تغییراتی بر روی جزییات آن اعمال کند.

در هر صورت همانطور که احتمالا می‌دانید، همواره افرادی هستند که چنین تصاویری را ذخیره می‌کنند و به همین خاطر با وجود حذف شدن آن، می‌توانیم به محتویات این زمان‌بندی انتشار اندروید ۱۱ برای گوشی‌های نوکیا بپردازیم. طبق این تصویر که در ادامه می‌توانید آن را مشاهده کنید، در اواخر ۲۰۲۰ یا اوایل ۲۰۲۱ آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی‌های نوکیا ۸.۳، ۸.۱، ۵.۳ و ۲.۲ منتشر می‌شود.

در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۱ هم احتمالا گوشی‌های نوکیا ۱.۳، ۴.۲، ۲.۴، ۲.۳ و ۳.۴ اندروید ۱۱ را دریافت خواهند کرد. در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ هم ظاهرا این آپدیت برای گوشی‌های نوکیا ۳.۲، ۷.۲ و ۶.۲ عرضه می‌شود. در نهایت طبق این تصویر، کاربران گوشی‌های نوکیا ۱ پلاس و نوکیا ۹ طی سه‌ماهه دوم ۲۰۲۱ احتمالا جدیدترین نسخه اندروید را دریافت می‌کنند.

روی هم رفته به نظر می‌رسد گوشی‌های نوکیا با وجود اینکه عضو پروژه اندروید وان هستند، اما بسیاری از آن‌ها برخلاف چند سال گذشته دیرتر از حد انتظار نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت خواهند کرد.

