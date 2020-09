برخی کاربران وب‌سایت ردیت از فعال شدن حالت تاریک (Dark Mode) گوگل مپ برای ظاهر کلی این اپلیکیشن در اندروید خبر داده‌اند.

طبق تصاویر منتشر شده توسط کاربران، در حال حاضر ارائه‌ی این ویژگی برای نسخه‌ی ۱۰.۵۱.۱ گوگل مپ است که در اندروید ۱۱ اجرا می‌شود؛ هرچند شماری از کاربران اندروید ۱۰ نیز از فعال شدن این ویژگی خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد که این تغییر به تدریج از سمت سرورهای گوگل در حال انجام است و برای دیدن گزینه‌ی مرتبط در تنظیمات این اپلیکیشن، نیازی به به‌روزرسانی نرم‌افزار نیست.

با فعال شدن این ویژگی گزینه‌ی تازه‌ای با عنوان Appearance به تنظیمات افزوده می‌شود. تنظیمات این ویژگی که احتمالاً طی هفته‌های آینده به تدریج در همه‌ی نسخه‌های اندروید دارای حالت تاریک فعال شود، به کاربران امکان می‌دهد تا ظاهر تاریک گوگل مپ (Google Maps) را به طور دلخواه انتخاب کنند و یا آن را با تنظیمات سراسری حالت تاریک در اندروید هماهنگ نمایند.

گوگل همچنین در هفته‌های گذشته، رنگ‌بندی سراسری نقشه را به‌روز کرده بود. اکنون در ظاهر تاریک اپلیکیشن، بستر اصلی نقشه به رنگ خاکستری تیره دیده می‌شود و نوار جست‌وجو و گزینه‌های دسترسی سریع با رنگ خاکستری اندکی روشن‌تر نمایش داده شده‌اند. هم‌چنین فعال بودن زبانه‌های این نرم‌افزار، مانند زبانه‌ی «کاوش» یا «ذخیره‌شده»، با آبی کم‌رنگ مشخص می‌شود.

تا کنون یک حالت تاریک خودکار در حالت رانندگی (Navigation) نقشه‌ی گوگل وجود داشت که با غروب خورشید یا زمانی که کاربر درون یک تونل حرکت می‌کرد فعال می‌شد اما به جز بخش ناوبری، امکان دیدن کل ظاهر نقشه و منوها در حالت تاریک وجود نداشت.

گوگل پیش از این ظاهر تاریک را برخی دیگر از اپلیکیشن‌های خود مانند کروم (Chrome) و جیمیل (Gmail) نیز فعال کرده بود و امید می‌رود که با فعال شدن سراسری این ویژگی گوگل مپ برای کاربران اندروید، به تدریج شاهد دردسترس قرار گرفتن آن برای سیستم عامل iOS نیز باشیم.

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

عکس کاور: نمایی از حالت تاریک گوگل مپ

Credit: Reddit/Google

منابع: GSM Arena, ۹to5Google

The post حالت تاریک گوگل مپ برای برخی از کاربران اندروید فعال شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala