۱۰ ویژگی جدید watchOS 7

اکنون در حدود دو هفته از زمان انتشار نسخه‌ی نهایی watchOS 7 می‌گذرد. با وجود اینکه قابلیت‌های جدید این سیستم عامل همانند iOS 14 آنفدر هم چشمگیر نیستند، اما در این مقاله قصد داریم که نگاهی به ۱۰ تا از مهم‌ترین ویژگی‌های جدید سیستم عامل watchOS 7 داشته باشیم.

اپل در زمان رونمایی از این نسخه‌ی جدید در کنفرانس WWDC 2020 قابلیت‌هایی مانند تنظیمات مربوط به خانواده، به اشتراک گذاری واچ فیس‌ها، حالت جدید برای بررسی کیفیت خواب و قابلیت‌های جدید دیگر را به این سیستم عامل اضافه کرده است.

تمامی این قابلیت‌های بررسی شده در این مقاله بر روی اپل واچ سری ۶ آزمایش شده‌اند. اگر که قصد دارید تمامی این ویژگی‌های جدید را همین حالا امتحان کنید به اپل واچ سری ۴ یا بالاتر از آن احتیاج دارید.

تنظیمات مربوط به خانواده، Family Setup

در کنار معرفی از نسل ششم اپل واچ و اپل واچ مقرون به‌صرفه SE، اپل تنظیماتی را به سیستم عامل watchOS 7 اضافه کرده است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید تمامی اپل‌ واچ‌های را که اعضای خانواده‌ی شما در حال استفاده از آن‌ها هستند را به شکل بهتری مدیریت کنید، حتی اگر تمامی اعضای خانوادهتان ایفون نداشته باشند.

شما می‌توانید از این قابلیت جدید، Family Setup، که توسط اپل واچ‌های نسل ۴ و دارای ارتباط سلولار به بالا پشتیبانی می‌شود در زمان وصل کردن اپل واچ به آیفون استفاده کنید.

اپل در رابطه با قابلیت Family Setup می‌گوید که استفاده از آن برای کودکان و همچنین افراد مسنی که از اپل واچ استفاده می‌کنند، مفید خواهد بود. زمانی که شما اپل واچی را با استفاده از این قابلیت به آیفون وصل کنید، به این اپل واچ شماره تلفن خاصی اختصاص داده می‌شود که می‌توان با استفاده از این شماره تلفن برای فرستادن پیام یا برقراری تماس‌های تلفنی استفاده کرد.

همچنین می‌توانید که از آن برای استفاده از قابلیت‌های مختلف این ساعت هوشمند مانند پخش موزیک، Workout و رسیدن به هدف‌های ورزشی خود استفاده کنید.

استفاده از این قابلیت برای خانواده‌هایی که از افراد مسن مراقبت می‌کنند مفید خواهد بود. زیرا می‌توان از قابلیت‌های مربوط به تماس با اورژانس یا تشخیص سقوط در مواقع ضروری استفاده کرد. خانواده‌های که دارای بچه‌های خردسال هم هستند می‌توانند با استفاده از این قابلیت برای ارتباط و آگاهی از محلی که کودکانشان در آنجا قرار دارند، استفاده کنند.

استفاده از این قابلیت به شما اجازه می‌دهد که بدون اینکه مجبور باشید برای همه‌ی اعضای خانوادهتان آیفون یا سیم کارت تهیه کنید، با آن‌ها در ارتباط باشید.

بهبود‌های دستیار Siri

در سیستم عامل جدید watchOS 7 اپل برخی بهبود‌های مربوط به «سیری» (Siri) را به آن اضافه کرده است که کارایی این دستیار صوتی را افزایش می‌دهد. به عنوان نمونه اکنون می‌توانید که از این دستیار صوتی بپرسید که چگونه یک کلمه‌ی خاص را در زبان دیگری تلفظ کنید. مثلا می‌توانید بگویید که چگونه در زبان اسپانیای کلمه‌ی سیب را بگوییم یا که چگونه در زبان ژاپنی خداحافظی کنیم. در watchOS 7 سیری در اپل واچ می‌تواند که به راحتی کلمه‌های مورد نیازتان را برای شما ترجمه کند.

قابلیت‌ دیگری که در سیری شاهد استفاده از آن‌ها هستیم، تایپ کردن صحبت‌های شما حتی در حالت آفلاین است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی در حالت آفلاین هم این قابلیت می‌تواند به شکل درست و سریع این کار را برای شما انجام دهد.

اپ جدید Memoji

با وجود اینکه انتظار نداشتیم اپ «مموجی» (Memoji) به کاملی نسخه‌ی استفاده شده از آن در آیفون باشد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام قابلیت‌های نسخه‌ی آیفون این برنامه در نسخه‌ی اپل واچ آن هم وجود دارد.

با توجه به این موضوع، شما می‌توانید کاراکتر مموجی مورد نظر خود را در اپل واچ درست کنید یا که به ویرایش مموجی‌های خود بپردازید. کاربران اکنون می‌توانند که از مموجی‌های ساخته‌ شده در سفارشی سازی واچ فیس‌های این ساعت هوشمند هم استفاده کنند.

واچ فیس‌های جدید

همانند گذشته، اپل در این نسخه‌ی جدید watchOS هم چندین واچ فیس جدید را قرار داده است. علاوه‌بر واچ فیس جدید مموجی که از آن نام بردیم شما می‌توانید که واچ فیس‌های مختلفی را در این سیستم عامل جدید استفاده کنید. نام تمامی واچ فیس‌های جدید عبارتند از:

GMT

Count Up

Chronograph Pro

Artict

Typograph

Strips

هرکدام از این واچ فیس‌ها دارای ویژگی‌های مخصوص به خود هستند. به عنوان نمونه یکی از این واچ فیس‌ها که دارای نام GMT است بدین منظور ساخته شده است که کاربران بتوانند به‌راحتی به ساعت‌های نقاط مختلف جهان دسترسی داشته باشند. اگر شما به صورت مرتب به نقاط مختلف جهان سفر می‌کنید می‌توانید از این واچ فیس جدید برای اگاهی از ساعت کشور‌های مد نظرتان استفاده کنید.

یکی از واچ فیس‌های جدید که می‌توانید آن را با توجه به علایق خود به شکل کاملی شخصی سازی کنید، Stripes است. شما می‌توانید که در این واچ فیس از ۲ تا ۹ «نوار» (Strips) استفاده کنید. حتی می‌توانید که برخی تنظیمات، برای نمونه رنگ این نوار‌ها یا چرخش آن‌ها را، هم با توجه به علاقه‌ی خود تغییر دهید.

به اشتراک گذاری واچ فیس‌ها

با وجود اینکه در ابتدا تصور می‌شد که استفاده از این قابلیت در watchOS 7 زیاد کاربردی نباشد، اما به نظر می‌رسد که این قابلیت جدید یکی از ویژگی‌های جذاب این ساعت هوشمند باشد. با استفاده از این قابلیت جدید کاربران می‌توانند که واچ فیس‌های سفارشی سازی شده خود را با دوستان‌شان به اشتراک بگذارند.

علاوه‌بر این، قابلیت به اشتراک گذاری واچ فیس به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد که واچ‌ فیس‌های توسعه داده شده خود را به‌راحتی با بقیه کاربران به اشتراک بگذارند.

این قابلیت جدید ابزار قدرتمندی برای توسعه‌دهندگان سیستم عامل watchOS خواهد بود. به عنوان نمونه اپ مربوط به پیش‌بینی وضعیت آب و هوای Carrot واچ فیس‌هایی را در برای دانلود کاربران قرار داده است تا کاربران بتوانند به شکل بهتری از قابلیت‌های این اپ استفاده کنند. این ویژگی‌ جدید یکی از بهترین قابلیت‌هایی است که اپل در سیستم عامل watchOS 7 قرار داده است.

بهبود‌های صورت گرفته در Complication

اپل در این نسخه‌ی‌ جدید watchOS نه تنها که نمایش حالت‌های مختلف ماه، کنترل برای دوربین و «میان‌برها» (Shortcuts) در واچ فیس، به آن اضافه نکرده است، بلکه شما اکنون می‌توانید اطلاعات مختلفی از یک اپ را در واچ فیس اپل واچ مشاهده کنید.

به عنوان نمونه اگر از اپ Carrot که در قسمت قبل گفتیم برای پیش‌بینی وضع آب و هوا استفاده کنید، می‌توانید که تمامی اطلاعات مورد نیاز‌تان در این اپ را بر روی واچ فیس اپل واچ مشاهده کنید که به طور حتم تجربه‌ی کاربری شما را در زمان استفاده از اپل واچ را بهبود خواهد بخشید.

این ویژگی جدید یکی از قابلیت‌های جدیدیست که ارزش این را دارد که همین الان نسخه‌ی جدید watchOS 7 را بر روی اپل واچ‌تان نصب کنید.

۴ تمرین ورزشی جدید

حتی اگر زیاد از اپل واچ خود برای انجام حرکت‌های ورزشی استفاده نمی‌کنید، اپل تمرین‌های ورزشی جدیدی را برای کمک به حفظ سلامت کاربران در watchOS 7 قرار داده است. این چهار برنامه‌ی ورزشی جدید شامل رقص، تمرین‌های مربوط به افزایش قدرت، تمرین‌های مربوط به عضله‌های شکم و در نهایت برنامه‌های ورزشی است که پس از ورزش و برای سرد کردن بدن خود به آن‌ها احتیاج دارید.

سفارشی‌سازی هدف فعالیت‌های ورزشی

در سیستم عامل watchOS 7 شما می‌توانید که تمامی هدف‌های روزانه‌ی خود از انجام فعالیت‌های ورزشی را تغییر دهید. به عنوان نمونه می‌توانید در این سیستم عامل تعداد ساعت‌های از روز را که می‌خواهید به فعالیت‌های ایستاده اختصاص دهید را تغییر دهید. به طور حتم این قابلیت جدید یک از ویژگی‌هایست که می‌تواند حفظ سلامت بدنی کاربران را بهبود ببخشید.

با استفاده از این قابلیت می‌توانید که به شکل بهتری بدن خود را در انجام فعالیت‌های ورزشی به چالش بکشید یا که هدف‌‌های ورزشی خود را بهبود ببخشید.

قابلیت مربوط به شستشوی مرتب دست‌ها

با توجه به همه‌گیری بیماری کووید ۱۹ در جهان و توصیه به شست‌وشوی مداوم دست‌ها حداقل به مدت ۲۰ ثانیه، اپل ویژگی جدیدی را در این نسخه‌ی جدید در رابطه با این موضوع قرار داده است. در سیستم عامل watchOS 7 زمانی که شروع به دست شستن کنید، اپل واچ این کار را تشخیص داده و با اندازه‌گیری زمان شست‌وشوی دست‌های‌تان به شما به شکل بهتری در انجام دادن این کار کمک می‌کند تا حداقل به مدت ۲۰ ثانیه دست‌های خود را بشوید.

اپ Sleep

همان‌گونه که در ابتدا هم گفیتم یکی از ویژگی‌های جدید watchOS 7 قابلیت‌های آن در پایش کیفیت خواب کاربران در شب است. شما با استفاده از این قابلیت می‌توانید که ساعت به رختخواب رفتن، زمان بیدار شدن و روز‌هایی را که می‌خواهید سر ساعت مشخص شده بخوابید را در اپل واچ تنظیم کنید.

بعد از تنظیم این قابلیت، زمانی که به ساعت مشخص شده در شب برای خوابیدن نزدیک شوید، اپل واچ به صورت خودکار وارد حالت Do Not Disturb می‌شود تا نوتیفیکشن‌های این ساعت هوشمند مزاحم خواب شما نشوند. زمانی که به ساعت در نظر گرفته شده برای خواب برسید، اپل واچ با خاموش کردن قابلیت روشن شدن خودکار نمایشگر، وارد حالت خواب می‌شود.

شما در هنگام خواب می‌توانید که به صورت دستی اپل واچ خود را روشن کنید. در این حالت اپل واچ تنها زمان و ساعت بیدار شدن از خواب را با نور کم نمایشگر به شما نشان خواهد داد.

البته شما می‌توانید در صورت لزوم قفل اپل واچ خود را هم باز کنید. اپل واچ در هنگام خواب با استفاده از قابلیت‌هایی مانند شتاب‌سنج حرکت‌های بدن در هنگام نفس کشیدن در خواب را تشخیص می‌دهد و با توجه به این موضوع می‌تواند بین خواب یا بیدار بودن شخص تمایز قائل شود.

از این اطلاعات می‌توان برای بررسی الگو‌های خواب استفاده نمود. اپل این اپ را به شکل ویژه‌ای با سیستم عامل جدید iOS 14 هماهنگ کرده است تا کاربران بتواند با استفاده از اپ Health و مشاهده‌ی اطلاعات مرتبط به خوابشان به شکل بهتری کیفیت خوابشان در شب را بررسی کنند.

بعد از بیدار شدن، اپل واچ به شما اطلاعاتی را در رابطه با ساعت، میزان باتری و وضعیت آب و هوا نشان خواهد داد. این اپ جدید اکنون با فهمیدن بیدار شدن شما قبل از زمان در نظر گرفته شده برای بیدار شدن، از شما می‌خواهد که آلارم ساعت خود را خاموش کنید.

نتیجه‌گیری

نسخه‌ی هفتم از سیستم عامل watchOS دارای قابلیت‌های جدید بسیاری برای کاربران این ساعت هوشمند است. اگر که از نسل چهارم اپل واچ یا مدل‌های جدیدتر از آن استفاده می‌کنید، می‌توانید که بسیاری از قابلیت‌های جدید این سیستم عامل را هم اکنون امتحان کنید.

به طور حتم قابلیت‌های جدیدی مانند بهبود‌های صورت گرفته در Complications، اپ جدید Sleep و قابلیت به اشتراک گذاری واچ فیس‌ها از جمله‌ی جذاب‌ترین ویژگی‌های watchOS 7 هستند که ارزش دارد برای امتحان کردن آن‌ها این نسخه‌ی جدید را بر روی ساعت هوشمند خود نصب کنید.

