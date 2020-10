اینطور که به نظر می‌رسد، گوگل فعلا تصمیم گرفته قابلیت تصویر در تصویر یوتیوب را به مرورگر سافاری اضافه کند. قابلیتی که در ابتدا نیز در دسترس قرار داشت اما گوگل به دلایلی نامشخص آن را حذف کرد.

با انتشار iOS 14، کاربران اپل بالاخره به قابلیت تصویر در تصویر دسترسی پیدا کردند. بدین ترتیب که اکنون می‌توانند ویدیویی‌ را مشاهده کرده و در همان لحظه به برنامه‌ی دیگری دسترسی داشته باشند. در یوتیوب اما این قابلیت فقط برای کاربران سرویس پریمیوم در دسترس بود که گوگل بعدا آن را برای نسخه‌ی رایگان نیز عرضه کرد.

اما اخیرا این شرکت به دلایلی نامشخص، این قابلیت را روی iOS 14 و در نسخه‌ی رایگان برنامه‌ی یوتیوب غیرفعال کرد و تنها کاربران نسخه‌ی پریمیوم می‌توانستند از آن بهره‌مند شوند. برای استفاده از آن، کاربران نسخه‌ی رایگان یوتیوب به مرورگر سافاری متوسل شدند که از تصویر در تصویر پشتیبانی می‌کرد منتها خیلی زود این روش از دسترس خارج شد و یوتیوب اجازه‌ی چنین کاری را به سافاری نداد.

معرفی بهترین اپلیکیشن‌های دانلود ویدئو از یوتیوب برای اندرویدَ

اما به گزارش اپل‌اینسایدر، به نظر می‌رسد یوتیوب این امکان را مجددا فراهم کرده که کاربران از طریق سافاری، بتوانند از تصویر در تصویر استفاده کنند. البته هنوز مشخص نیست آیا این اتفاق دائمی است یا باز هم گوگل نظر خود را تغییر داده و تنها به کاربران نسخه‌ی پریمیوم اجازه‌ی استفاده از آن را می‌دهد.

در iOS 14 قابلیت تصویر در تصویر برای پخش‌کننده‌های ویدیو در دسترس قرار گرفت تا بدین ترتیب کاربران آیفون به یکی از مورد انتظارترین قابلیت‌هایی که اندروید مدت‌ها در اختیار داشت دسترسی پیدا کنند. اما یوتیوب ظاهرا در این بین کمی با مشکل مواجه شده که البته فعلا به نظر می‌رسد همه چیز به خوبی پیش می‌رود. همانطور که اشاره شد، مشخص نیست آیا این تصمیم دائمی است یا خیر. برای اطلاع از این موضوع هم فعلا باید منتظر بمانیم.

آیا این امکان برای شما هم فراهم است که از طریق مرورگر سافاری از قابلیت تصویر در تصویر یوتیوب استفاده کنید؟

اندروید ۱۱ در مقابل iOS 14؛ سیستم عامل موبایل برتر ۲۰۲۰ کدام است؟

منبع: PhoneArena

The post قابلیت تصویر در تصویر یوتیوب به مرورگر سافاری iOS 14 بازگشت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala