اپل به کاربرانی که هم اکنون این باگ iOS 14 موجب مصرف زیاد باتری دستگاه‌های آن‌ها شده است، توصیه می‌کند که دستگا‌های‌شان را به طور کامل ریست کنند.

معمولا سیستم عامل‌های جدید دارای باگ‌های هستند که نارضایتی کاربران را به دنبال دارند. به نظر می‌رسد که دو سیستم عامل جدید iOS 14 و watchOS 7 که به تازگی منتشر شده‌اند هم از این قاعده مستثنی نیستند.

در چند روز گذشته کاربران در شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که بعد از به‌روز‌رسانی دستگاه‌های خود به نسخه‌ی جدید این سیستم عامل‌ها، با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو شده‌اند.

این کاربران گفته‌اند که به جای افزایش بازدهی دستگاه، آن‌ها در این مدت مشکلات مختلفی مانند از بین رفتن اطلاعات مربوط به اپ تناسب اندام، عدم باز شدن اپ‌های مربوط به سلامتی کاربر، گزارش‌های نادرست در رابطه با اطلاعات ذخیره شده در دستگاه و از همه بدتر مصرف بیش از حد باتری را در آیفون و اپل واچ تجربه کرده‌اند.

با وجود اینکه اپل در رابطه با حل بعضی از این مشکل‌ها دستورالعمل‌هایی را منتشر کرده است، اما انجام دادن تمامی کار‌های گفته شده توسط اپل، برای کاربران آسان نیست.

نگاهی به شبکه‌ی اجتماعی توییتر نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران از مصرف بیش از حد باتری و خالی شدن زود هنگام آن در آیفون‌شان ابزار ناراحتی کرده‌اند. بعضی از این کاربران گفته‌اند که این باگ iOS 14 باعث شده است که میزان شارژ باتری آیفون‌شان در مدت یک ساعت از %۹۰ به %۳ برسد.

با وجود اینکه مشکل باتری بسیاری از کاربران به وخیمی مورد گفته شده نیست، اما این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که کاربران زیادی خالی شدن زود هنگام باتری در iOS 14 را تجربه ‌کرده‌اند.

با وجود اینکه اپل در چند روز گذشته با منتشر کردن نسخه‌ی ۱۴.۰.۱ از سیستم عامل iOS برخی باگ‌های این سیستم عامل را رفع کرد، اما باگ‌های گزارش شده در این مقاله هنوز در این نسخه‌ی جدید رفع نشده‌اند.

اپل به کاربران توصیه کرده است که اگر در زمان کار با دستگا‌ه‌های‌شان با ۲ مورد یا بیشتر از این باگ‌ها برخورد کردند، ابتدا اپل واچ و آیفون را از یکدیگر جدا کنند و بعد از گرفتن بک‌آپ و پاک کردن تمامی اطلاعات موجود در آن‌ها، آیفون و اپل واچ‌شان را با استفاده از بک‌آپ گرفته شده «ریستور» (Restore) کنند.

با این وجود به نظر می‌رسد که متاسفانه هیچ راهی برای بازگرداند اطلاعاتی مانند مسیر ثبت شده در هنگام ورزش، میزان صدای محیط اطراف یا اطلاعات دیگر که بعد از نصب نسخه‌‌های جدید iOS 14 و watchOS 7 از بین رفته‌اند، نیست. اپل به کاربران توصیه کرده است که با انجام دستور‌العمل‌ها، از پاک شدن اطلاعات بعدی جلوگیری کنند.

اگر هنوز این نسخه‌های جدید را بر روی آیفون و اپل واچ‌تان نصب نکرده‌اید، به شما توصیه می‌کنیم که تا زمان از بین رفتن تمامی‌ این باگ‌ها از انجام این کار خودداری کنید تا دچار مشکلات غیر منتظره‌ای نشوید.

