دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با منتشر کردن توییتی در شبکه‌ی اجتماعی توییتر اعلام کرد که نتیجه‌ی آزمایش بیماری کویید ۱۹ او و همسرش مثبت شده است.

با وجود اینکه بعد از منتشر شدن این خبر بسیاری از کاربران در شبکه‌ی اجتماعی توییتر برای ایشان آرزوی سلامتی کردند. اما کاربرانی هم بودند که بعد از مطلع شدن از این موضوع با منتشر کردن توییت‌های مختلف آرزوی مرگ ترامپ را داشتند.

همان‌گونه که می‌دانید استفاده از عبارت‌های که باعث نفرت پراکنی علیه اشخاص یا گروه‌های مختلف شوند، مخالف قوانین این شبکه‌ی اجتماعی است.

با توجه به این موضوع، توییتر قصد دارد که با کاربرانی که با آرزوی مرگ برای ترامپ در توییت‌های‌شان قوانین این شبکه‌ی اجتماعی را نقض می‌کنند، برخورد کند و آن‌ها را مجبور به رعایت قوانین حاکم بر این شبکه‌ی اجتماعی کند.

به عبارت‌ دیگر، شما نمی‌توانید که توییتی را با آرزوی مرگ برای ترامپ به خاطر بیماری کووید ۱۹ در توییتر منتشر کنید. توییتر در رابطه با این موضوع اعلام کرده است که آن‌ها حساب کاربری افرادی را که با منتشر کردن این نوع توییت‌ها قوانین این شبکه‌ی اجتماعی را نقض کنند، تعلیق خواهد کرد. البته هنوز مشخص نیست که توییتر این کار را در چه زمان‌هایی انجام خواهد داد.

توییتر در رابطه با این موضوع در ادامه می‌گوید که این کار بر روی تک تک توییت‌های منتشر شده در توییتر انجام نخواهد شد. آن‌ها می‌گویند: «حذف کردن محتوای برای ما اولیت خواهد داشت که شامل فراخوان‌هایی برای انجام دادن کار‌های باشند که می‌توانند به صورت بالقوه آسیب‌های را در دنیای واقعی ایجاد کنند.»

توییتر با منتشر کردن توییتی اضافه کرد که اجرا کردن این قوانین به معنای تعلیق خودکار حساب‌های کاربری افراد نخواهد بود. آن‌ها در این توییت گفتند که «توییت‌های که در آن‌ها از عبارت‌های مانند آرزو برای مرگ، آسیب‌های شدید جسمی یا بیماری‌های کشنده علیه هر شخصی استفاده شود، مخالف قوانین است و باید حذف شوند. این به معنای تعلیق شدن خودکار حساب‌های کاربری نخواهد بود.»

ترامپ هم اکنون برای انجام برخی آزمایش‌ها و بهره‌مندی از خدمات پزشکی به مرکز درمانی Walter Reed منتقل شده است. طبق اطلاعیه منتشر شده توسط کاخ سفید، وضعیت جسمی ترامپ مثبت بوده و او فعالیت‌های خود را از بیمارستان ادامه خواهد داد.

به‌روزرسانی: توییتر با منتشر کردن توضیحاتی اعلام کرد که منتشر کردن این توییت‌ها منجر به تعلیق خودکار حساب‌های کاربری نخواهد شد.

