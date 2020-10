اجباری شدن پرداخت کارمزد ۳۰ درصدی گوگل پلی استور در هند به تعویق افتاد

گوگل اجرای طرح بحث‌برانگیز اجباری شدن پرداخت کارمزد ۳۰ درصدی پلی استور در هند را به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۲ (۲ فروردین ۱۴۰۱) موکول کرده است. این قوانین جدید برنامه‌ها را از دور زدن سیستم پرداخت گوگل باز می‌دارد و قرار است از تاریخ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱ (۸ مهر ۱۴۰۰) در سطح جهانی آغاز شود. با این کار، توسعه‌دهندگان باید برای تمام اپلیکیشن‌های پولی و پرداخت‌های درون برنامه‌ای، کارمزد ۳۰ درصدی به گوگل بپردازند.

گوگل با انتشار یک پست اعلام کرده که برای کشور هند در حال راه‌اندازی جلساتی با حضور مدیران استارت‌آپ‌های هندی است. همچنین گوگل اعلام کرده که توسعه‌دهندگان با بهره‌گیری از این زمان به دست آمده می‌توانند پشتیبانی از سیستم UPI را عملی کنند. UPI یک سیستم پرداخت یکپارچه در هند است که انتقال پول از حساب بانک‌های مختلف هندی را امکان‌پذیر می‌کند و این سیستم برای تراکنش‌های آنلاین در هند به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین گوگل در این پست وبلاگ خود خاطرنشان کرده که سیاست دریافت کارمزد ۳۰ درصدی تراکنش‌های مربوط به پلی استور قانون جدیدی نیست و در حال حاضر بیش از ۹۷ درصد اپلیکیشن‌ها از این قانون تبعیت می‌کنند. اگرچه گوگل قصد دارد این قانون را برای تمام اپلیکیشن‌ها اجباری کند، اما از طرف دیگر وعده داده که اندروید ۱۲ استفاده از اپ استورهای ثالث را آسان‌تر می‌کند.

چند روز قبل گزارشی مبنی بر اتحاد استارت‌آپ‌های هندی برای مقابله با این سیاست گوگل منتشر شد که حالا این شرکت به خبر مودنظر واکنش نشان داده است. طبق این گزارش، حدود ۱۵۰ استارت‌آپ هندی می‌خواهند به یک اپ استور جایگزین مهاجرت کنند تا از قوانین پلی استور در امان بمانند.

روی هم رفته به نظر می‌رسد گوگل زمان نامناسبی را برای اعلام سیاست‌های جدید خود انتخاب کرده است. در همین زمینه باید به اپل هم اشاره کنیم که برای اجباری کردن سیستم پرداخت خود با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. باید ببینیم آیا این تقابل استارت‌آپ‌ها با گوگل فقط به کشور هند محدود می‌ماند یا اینکه شرکت‌های بزرگ دیگر کشورها هم به این حرکت ملحق می‌شوند.

منبع: Android Authority

