اپل در بتای دوم iOS 14.2، یک ایموجی ماسک‌دار خندان به لیست ایموجی‌های کنونی اضافه کرده که لبخند آن از پشت ماسک نیز به خوبی مشخص است، تا به این صورت نشان دهد می‌شود ماسک پوشید و احساس رضایت کرد.

شیوع ویروس کرونا نه تنها کشور مبدا یعنی چین بلکه کل دنیا را وارد شرایط اضطراری کرد. شرایطی که بسیار وخیم است و تنها چیزی که می‌تواند باعث کاهش جولان این ویروس شود، رعایت مردم در سطح شهرهاست. در همین راستا برخی از کشور‌ها پوشیدن ماسک را اجباری و یک سری محدودیت‌هایی وضع کردند و از مردم خواستند این قانون جدید را تا زمانی که واکسن ویروس جدید اختراع شود رعایت کنند.

اما در حالی که تعداد تلفات روز به روز در حال بیشتر شدن است، برخی از مردم در کشورهایی اروپایی طی اقدامی عجیب، علیه این قانون اعتراض کردند. آن‌ها معتقد بودند دولت‌ها این هیاهو را صرفا جهت فروش واکسن راه انداخته‌اند و به همین خاطر با شعارهایی نظیر «ماسک انسان را می‌کشد»، «ویروسی وجود ندارد» و «ما نمی‌ترسیم» لب به اعتراض گشودند.

کوپرتینویی‌ها نیز در پاسخ به این اقدام که البته همچنان نیز در رابطه با آن صحبت‌هایی شکل می‌گیرد، ایموجی ماسک‌دار جدیدی را طراحی کرده که شکل خندانی را پشت ماسک نشان می‌دهد. اپل معمولا خود را درگیر فعالیت‌های اینچنینی نمی‌کند و سعی می‌کند حتی‌الامکان خود را از این حواشی دور نگه دارد اما در این باره سعی کرد با یک راه حل جالب و منطقی واکنش نشان دهد.

به گفته‌ی وب‌لاگ Emojipedia، در بتای دوم سیستم عامل iOS 14.2، ایموجی‌های چهره با اضافه شدن تعدادی ایموجی پزشکی بروزرسانی شدند. برخلاف ایموجی قبلی که با حالتی تقریبا آشفته و بیمارگونه ماسک بر چهره داشت، ایموجی جدید اما لبخند بر لب دارد تا نشان دهد در این شرایط، برعکس دوران قبل کرونا، کسانی که ماسک می‌پوشند سالم و سلامت می‌مانند.

البته این ایموجی طراحی جدیدی ندارد. پیش از این هم چهره‌ی خندان در لیست ایموجی‌ها وجود داشت و اپل اکنون آن را با اضافه کردن یک ماسک بروزرسانی کرد. این اولین تغییر بزرگ ایموجی‌های پزشکی بعد از معرفی آن‌ها در سال ۲۰۰۸ به حساب می‌آید که امیدواریم تاثیرگذار واقع شود.

سیستم عامل iOS 14.2 به احتمال فراوان به صورت پیش‌فرض روی گوشی‌های آیفون ۱۲ نصب خواهد بود و این احتمال وجود دارد که اپل باز هم ایموجی ماسک‌دار خندان را در نسخه‌ی نهایی از لحاظ ظاهری تغییر دهد. با این حال به نظر می‌رسد پیام همچنان ثابت خواهد ماند؛ پوشیدن ماسک در این شرایط، شادی را از ما نمی‌گیرد.

