مهم نیست از چه دستگاهی استفاده می‌کنید، همواره باید از فایل‌هایتان بکاپ داشته باشد. این یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هرکسی باید با دیوایس‌های الکترونیکی خود انجام دهد. هیچوقت نمی‌دانید چه زمانی ممکن است یک اتفاق ناخوشایند بیفتد و فایل‌هایتان از دست برود. خوشبختانه انبوهی از اپلیکیشن‌های مختلف برای بکاپ گرفتن از اندروید وجود دارد و در این مقاله برخی از بهترین موارد را با یکدیگر مرور خواهیم کرد.

متاسفانه اما ابزارهای بومی در حال حاضر به محبوبیت بیشتری رسیده‌اند و بنابراین حالا کمتر از قبل شاهد عرضه اپلیکیشن‌های حقیقتا کارآمد برای بکاپ گرفتن از اندروید هستیم. اگر به صورت کلی صحبت کنیم و فرض را نیز بر این بگذاریم که شما از آن کاربرانی هستید که موبایل هوشمندتان را روت کرده‌اید، فضای ابری و ابزار بومی بکاپ‌گیری گوگل جزو بهترین گزینه‌هایتان خواهند بود. اما این باعث نمی‌شود که برخی اپلیکیشن‌های دیگر که گاهd گزینه‌های بیشتری در اختیارتان می‌گذارند را از نظر نگذرانیم.

Autosync by MetaCtrl

قیمت: رایگان / تا سقف ۹.۹۹ دلار

Autosync مجموعه‌ای از اپلیکیشن‌های بکاپ گرفتن از اندروید را شامل می‌شود که همگی توسط شرکت MetaCtrl ساخته شده‌اند. این ابزارها به شکل مجزا برای استفاده با دراپ‌باکس، گوگل درایو، وان‌درایو، باکس و MEGA طراحی شده‌اند و هرکدام به شما اجازه می‌دهند که به صورت خودکار به بکاپ گرفتن از فایل‌ها بپردازید. این فایل‌ها به شکل دوطرفه نیز همگام‌ سازی خواهند شد. بنابراین وقتی چیزی را برای مثال در وان‌درایو آپلود می‌کنید، اپلیکیشن Autosync for Google Drive آن را درون موبایلتان قرار می‌دهد و بالعکس.

کاربران هنگام استفاده از این اپلیکیشن‌ها می‌توانند بازه‌های زمانی همگام‌سازی، نوع فایل‌هایی که باید به فضای ابری بروند و چیزهایی از این دست را انتخاب کنند. اگر هم به سراغ نسخه پریمیوم اپلیکیشن‌ها بروید به قابلیت‌هایی نظیر پشتیبانی از فایل‌های بیشتر از ۱۰ مگابایت، پشتیبانی از همگام‌سازی همزمان چندین فولدر، تنظیمات رمز عبور و گزینه‌های پشتیبانی بهبودیافته دسترسی خواهید یافت و تمام تبلیغات نیز حذف می‌شوند. ناگفته نماند که MetaCtrl در تلاش است یک اپلیکیشن یکپارچه عرضه کند تا دیگر نیازی به دانلود جداگانه هر اپلیکیشن نباشد.

Buggy Backup Pro

قیمت:‌ رایگان



Buggy Backup Pro اپلیکیشنی بسیار کارآمد برای بکاپ گرفتن از اپلیکیشن‌ها است. این نرم‌افزار می‌تواند فایل‌های نصب APK را از اپلیکیشن‌های مختلف استخراج کرده و بسته به نیازتان، درون حافظه داخلی یا فضای ابری ذخیره کند. این فایل‌های APK نه‌تنها در نهایت به خوبی کار خواهند کرد، بلکه می‌توانید آن‌ها را به اشتراک بگذارید، نام پکیج‌هایشان را چک کنید و راجع به تاریخ نصب آن‌ها نیز اطلاعات به دست آورید. از دیگر گزینه‌های Buggy Backup Pro می‌توان به گزینه‌ای برای حذف اپلیکیشن‌ها، رابط کاربری خوش‌دست و قابلیت بکاپ‌گیری خودکار اشاره کرد.

این اپلیکیشن به اندازه اپلیکیشن‌های بکاپ‌گیری در موبایل‌های روت شده مانند Titanium Backup قدرتمند نیست، اما اگر قصد ندارید موبایل خود را دستکاری کنید، این بهترین چیزیست که گیرتان خواهد آمد. فقط حواستان باشد که دستورالعمل‌های اپلیکیشن را به درستی بخوانید تا مثل برخی از کاربران، اطلاعات ارزشمندتان از دست نرود.

Backup Your Mobile

قیمت: رایگان (با تبلیغات)

Backup Your Mobile هم یک راهکار ساده دیگر برای بکاپ گرفتن از اندروید است و بیشتر به درد افرادی می‌خورد که قابلیت‌های چندانی طلب نمی‌کنند. این نرم‌افزار می‌تواند از چیزهای مختلفی مانند اپلیکیشن‌ها، تنظیمات سیستم، پیامک‌ها، تاریخچه تماس‌ها و چیزهایی از این دست بکاپ بگیرد. رابط کاربری اپلیکیشن سرراست است و بکاپ گرفتن از فایل‌ها تنها چند دقیقه زمان می‌برد. البته که ظاهر اپلیکیشن اندکی عتیقه است، اما این‌طور هم نیست که بخواهید هر روز از آن استفاده کنید. مهم‌ترین مسئله اینکه هیچ پولی بابت این اپلیکیشن نخواهید پرداخت.

G Cloud Backup

قیمت: رایگان / ۳.۹۹ دلار در ماه

G Cloud در واقع اپلیکیشنی برای ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای ابری است، اما به صورت خاص برای بکاپ گرفتن از دستگاه‌های هوشمند ساخته شده. این اپلیکیشن به صورت دستی یا خودکار قادر به بکاپ گرفتن از پیامک‌ها، لیست مخاطبان، تصاویر، ویدیوها، موزیک‌ها، مستندات، تاریخچه تماس ها و گستره وسیعی از فایل‌ها است. حتی در برخی از موارد می‌توانید با آن از تنظیمات موبایل بکاپ بگیرید. G Cloud گزینه‌های مختلفی پیش پایتان قرار می‌دهد و برای مثال می‌توانید تعیین کنید که فقط هنگام شارژ شدن دستگاه یا فقط هنگام اتصال به وای‌فای از فایل‌ها بکاپ بگیرد.

G Cloud به صورت پیش‌فرض ۱ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی رایگان در اختیارتان قرار می‌دهد و سپس در ازای ۳.۹۹ دلار می‌توانید به فضای ذخیره‌سازی نامحدود دسترسی داشته باشید. حواستان باشد که این اپلیکیشن با امثال گوگل درایو و وان‌درایو تفاوت دارد و به صورت خاص برای بکاپ گرفتن از اندروید ساخته شده. اما برخلاف نام غلط اندازش، G Cloud هیچ ارتباطی به شرکت گوگل ندارد.

Google Photos

قیمت: رایگان / اشتراک با قیمت متغیر

گوگل فوتوز یک‌جورهایی یک فضای ابری به حساب می‌آید. اما به این خاطر در لیستمان قرارش داده‌ایم که به رایگان از تصاویر و ویدیوهای شما بکاپ می‌گیرد. و در ازای این کار، تنها چیزی که گوگل از شما می‌خواهد این است که کیفیت تصاویر را اندکی کاهش دهد. بنابراین گوگل فوتوز گزینه‌ای عالی برای آن دسته از کاربران به حساب می‌آید که نمی‌خواهند هزینه‌ای بابت بکاپ گرفتن بپردازند.

تمام تصاویر و ویدیوهای بکاپ گرفته شده، از طریق وب یا اپلیکیشن در دسترس خواهند بود و این یعنی هر زمان که اینترنت داشته باشید، به فایل‌هایتان هم دسترسی خواهید داشت. ضمنا هر زمان که بخواهید می‌توانید تصاویر را دانلود کنید یا در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک به اشتراک بگذاریدشان. گوگل فوتوز یک گزینه برای بکاپ گرفتن تصاویر بدون کاهش کیفیت هم دارد، اما از آن‌جایی که از فضای گوگل درایو برای این کار استفاده می‌شود، مجبور به پرداخت هزینه خواهید بود. بنابراین مادامی که با کاهش کیفیت کنار بیایید، خدمات گوگل فوتوز کاملا رایگان خواهد بود.

Migrate (فقط برای موبایل‌های روت شده)

قیمت:‌ رایگان

Migrate ابزاری کارآمد برای آن دسته از کاربرانی است که موبایل خود را روت کرده‌اند و انبوهی از فایل‌های رام را فلش می‌کنند. این اپلیکیشن اساسا از هرچه دارید و ندارید بکاپ می‌گیرد. این یعنی اپلیکیشن‌ها، اطلاعات اپلیکیشن‌ها، تنظیمات جواز اپلیکیشن‌ها، پیامک‌ها، تاریخچه تماس‌ها، مخاطبان، تنظیمات نمایشگر و حتی گزینه‌های پیش‌فرض کیبورد شما می‌توانند برای استفاده مجدد در آینده ذخیره شوند. بعد از بکاپ گرفتن از همه‌چیز، اپلیکیشن برای شما یک فایل زیپ قابل فلش کردن می‌سازد.

به این ترتیب، ابتدا رام جدیدتان را فلش می‌کنید و بعد به سراغ فایل زیپ تولید شده از سوی Migrate می‌روید. رام اجرا می‌شود، اجازه می‌دهید پروسه بازیابی اطلاعات انجام شود و کار تمام است. این اپلیکیشن البته تازه از راه رسیده و بنابراین مقداری باگ دارد. اما اگر از کاربرانی باشید که موبایلتان را روت کرده‌اید، این موضوع برایتان نه تازگی دارد و نه جای تعجب. اگر صرفا در حال صحبت راجع به بکاپ گرفتن از اپلیکیشن‌ها و چیزهای مشابه باشیم، Migrate رقیبی قدرتمند برای Titanium Backup به حساب می‌آید.

Resilio Sync

قیمت:‌ رایگان / ۳۰ الی ۵۰ دلار / ۲۹ دلار در ماه برای استفاده سازمانی

Resilio Sync یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای ابری است و خیلی راحت یکی از بهترین اپلیکیشن‌های بکاپ گرفتن از اندروید نیز به حساب می‌آید. در این اپلیکیشن اما به جای ارسال اطلاعاتتان به سروری ناشناخته در نقطه‌ای دوردست از کره خاکی، بکاپ فایل‌هایتان به کامپیوتر خودتان منتقل می‌شود. راه‌اندازی اپلیکیشن اندکی زمان می‌برد، چون باید موبایل را به کامپیوتر متصل کنید تا قادر به همگام‌سازی باشند. اما بعد از پیمودن این فرایند، دیگر تفاوتی با یک اپلیکیشن ذخیره‌سازی در فضای ابری معمولی حس نخواهید کرد.

بعد از بکاپ گرفتن، فایل‌ها درون کامپیوتر ظاهر می‌شوند و می‌توانید هرکاری که می‌خواهید با آن‌ها بکنید. این فایل‌ها ضمنا رمزگذاری می‌شوند تا یک لایه امنیتی اضافه داشته باشید. با تمام اوصاف، اگر از ایده ذخیره‌سازی اطلاعات در فضای ابری استقبال می‌کنید اما در عین حال نمی‌خواهید اطلاعات شخصیتان به دست کمپانی‌های بزرگ بیفتد، Resilio Sync برای شما ساخته شده و ورژن رایگان اپلیکیشن هم تمام نیازهای کاربران عادی را برطرف می‌کند.

Solid Explorer

قیمت: نسخه آزمایشی رایگان / ۲.۹۹ دلار

Solid Explorer در اصل یک اپلیکیشن مرورگر فایل است که انبوهی از گزینه‌های مرتبط با بکاپ گرفتن نیز دارد. این اپ از کارت‌های مایکرو اس‌دی و چندین سرویس فضای ابری مختلف پشتیبانی می‌کند. بنابراین تمام فایل‌های شما درون یک رابط کاربری یکدست قرار می‌گیرند و کنترل می‌شوند. البته این تنها مرورگر فایل با چنین گزینه‌هایی نیست و MiXplorer Silver هم می‌تواند یک جایگزین معرکه برای آن باشد. در هر صورت، پروسه بکاپ گرفتن کاملا آسان است. وارد اپلیکیشن می‌شوید، فایل مورد نظرتان را انتخاب می‌کنید و بعد تعیین می‌کنید که به مایکرو اس‌دی منتقل شود یا به فضای ابری.

Swift Backup

قیمت: رایگان / تا سقف ۷.۹۹ دلار

Swift Backup یکی از جدیدترین ابزارهای بکاپ گرفتن از اندروید در این لیست است. این اپلیکیشن هم با موبایل‌های روت شده و هم با موبایل‌های روت نشده سازگاری کامل دارد، اما قابلیت‌های مختلفی در این دو حالت ارائه می‌کنند. اگر موبایلتان روت نشده باشد با Swift قادر به بکاپ گرفتن از اپلیکیشن‌ها، پیامک‌ها، تاریخچه تماس و والپیپرها خواهید بود.

با دسترسی به روت نیز می‌توان از اطلاعات اپلیکیشن‌ها، تنظیمات جواز اپلیکیشن‌ها و تنظیمات شبکه وای‌فای بکاپ گرفت. تمام اطلاعات به حافظه ابری منتقل می‌شوند و Swift از گوگل درایو، دراپ‌باکس، ownCloud و همینطور Nextcloud پشتیبانی می‌کند. در نسخه پریمیوم نرم‌افزار هم می‌توانید به چیزهایی مانند زمان‌بندی بکاپ دسترسی بیابید. در نهایت باید افزود که رابط کاربری Swift Backup در ابتدا اندکی گیج‌کننده است، اما ارزش وقت گذاشتن و سر در آوردن را دارد.

Titanium Backup (فقط برای موبایل‌های روت شده)

قیمت: رایگان / ۵.۹۹ دلار

Titanium Backup یک ابزار استثنایی برای کاربرانی است که موبایل خود را روت کرده‌اند. این اپلیکیشن همواره ثبات فراوان داشته، با به‌روزرسانی‌های مختلف از قابلیت‌های مختلف بهره‌مند شده و بی‌شمار گزینه کارآمد در اختیارتان قرار می‌دهد. برخلاف بسیاری از اپلیکیشن‌های بکاپ گرفتن، Titanium Backup به شکل انحصاری برای موبایل‌های روت شده توسعه یافته و گزینه‌های چندانی برای موبایل‌های روت نشده به ارمغان نمی‌آورد.

با این اپلیکیشن می‌توانید نرم‌افزارهای پیش‌فرض دستگاه را حذف یا فریز کنید، از اپلیکیشن‌ها (همراه با اطلاعاتشان) بکاپ بگیرید و فایل‌هایتان را به فضای ابری منتقل کنید. نسخه Pro قابلیت‌های به مراتب بیشتری دارد اما طبیعتا باید در ازای آن هزینه بپردازید. در هر صورت این پادشاه اپلیکیشن‌های بکاپ گرفتن از اندروید است و هرکسی که از آن استفاده کرده باشد، حرفمان را تایید می‌کند.

سایر راه‌ها برای بکاپ گرفتن از اندروید

راه‌های دیگری نیز برای بکاپ گرفتن از بخش‌های مختلف موبایل هوشمندتان وجود دارد. البته در این راه‌ها، معمولا خبری از عمق اپلیکیشن‌هایی که بالاتر لیست کردیم نیست، اما اگر اندکی ظرافت نشان دهید می‌توانید در کمتر از یک ساعت دستگاهی داشته باشید که بدون کمک اپلیکیشن‌های بکاپ‌گیری، تمام اطلاعات پیشین در آن بازگردانی شده. از جمله این راهکارها می‌توان به قابلیت پیش‌فرض Google Backup در تنظیمات اندروید، بکاپ‌گیری دستی از فایل‌ها در نرم‌افزارهای مدیریت فایل و همینطور ذخیره‌سازی دستی اطلاعات در فضاهای ابری دلخواه اشاره کرد.

۸ کار ناخوشایند که برای نگهداری گجت‌ها ضروری است

منبع: Android Authority

The post ۱۰ اپلیکیشن برتر برای بکاپ گرفتن از موبایل‌های اندرویدی appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala