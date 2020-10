روز گذشته انویدیا از یک پلتفرم مختص تماس‌های تصویری به نام Maxine رونمایی کرد که طبق ادعای این شرکت، می‌تواند برخی از رایج‌ترین مشکلات مربوط به تماس‌های تصویری را برطرف کند.

پلتفرم Maxine این تماس‌ها را در فضای ابری با استفاده از پردازنده‌های گرافیکی انویدیا پردازش می‌کند و به لطف هوش مصنوعی می‌تواند کیفیت آن‌ها را بهبود ببخشد. به‌عنوان مثال، کاربرانی که از این پلتفرم استفاده می‌کنند حتی اگر نگاهشان اندکی به سمت دیگری باشد، هوش مصنوعی می‌تواند در تماس ویدیویی سر آن‌ها را اندکی بچرخاند تا چهره آن‌ها مستقیما روبروی دوربین قرار بگیرد. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به معرفی این پلتفرم را تماشا کنید.

در ضمن می‌توانیم به کاهش حجم ویدیوها هم اشاره کنیم که حجم موردنظر را به یک دهم فشرده‌سازی استاندارد H.264 می‌رساند و برای این کار داده‌های بخش‌های کلیدی چهره را حفظ می‌کند و در عین حال رزولوشن ویدیو را هم افزایش می‌دهد. همچنین نباید ویژگی‌هایی مانند نورپردازی چهره، ترجمه‌ی همزمان و آواتارهای انیمیشنی را از قلم بیندازیم.

البته همانطور که احتمالا می‌دانید، بسیاری از این ویژگی‌ها قبلا توسط سرویس‌های دیگر ارائه شده است. فشرده‌سازی ویدیو و ترجمه‌ی همزمان که به اندازه‌ی کافی همه‌گیر هستند و مایکروسافت و اپل برای اطمینان از ارتباط چشمی حین تماس‌های ویدیویی، قابلیت هم‌ترازی چشم را در سرفیس پرو ایکس و فیس‌تایم معرفی کرده‌اند. اما در پلتفرم Maxine در این زمینه امکانات بیشتری ارائه می‌شود.

روی هم رفته انویدیا امیدوار است که توان این شرکت در پردازش ابری و پژوهش‌های مربوط به هوش مصنوعی منجر به برتری این شرکت نسبت به رقبا شود. باید خاطرنشان کنیم پلتفرم Maxine یک نرم‌افزار مختص کاربران معمولی نیست نیست بلکه یک ابزار برای شرکت‌های ثالث محسوب می‌شود تا نرم‌افزار خود را بهبود ببخشند. در حال حاضر یکی از شرکت‌ها به نام Avaya اعلام کرده که از برخی ویژگی‌های Maxine استفاده خواهد کرد.

در هر صورت باید ببینم این پلتفرم در عمل چه حرفی برای گفتن دارد و آیا مورد استقبال شرکت‌های متعدد قرار می‌گیرد یا نه. اما این رونمایی انویدیا نشان می‌دهد که هوش مصنوعی در آینده‌ی تماس‌های ویدیویی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

