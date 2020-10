۱۰ سال قبل در چنین روزی اینستاگرام فعالیت خود را آغاز کرد. ۶ اکتبر ۲۰۱۰، فقط چند ماه بعد از معرفی آیفون ۴، این اپلیکیشن روانه‌ی اپ استور شد و خیلی زود توانست توجه میلیون‌ها کاربر را جلب کند. به همین مناسبت، اینستاگرام یک «ایستر اگ» (Easter Egg) یا قابلیتی مخفی در اپلیکیشن خود تعبیه کرده که به کاربران اجازه می‌دهد آیکون اینستاگرام در هوم اسکرین گوشی خود را تغییر دهند.

از جمله آیکون‌های مشهور اینستاگرام می‌توانیم به طرح مبتنی بر ظاهر دوربین پولاروید اشاره کنیم که بیش از ۵ سال مورد استفاده قرار گرفت. همچنین غیر از این آیکون، چند طرح دیگر هم وجود دارد که از بین آن‌ها می‌توانید دست به انتخاب بزنید. همچنین در نسخه‌ی جدید اینستاگرام قابلیت‌های جدیدی اضافه شده که از میان آن‌ها می‌توانیم به نقشه‌ی خصوصی و آرشیو استوری‌های منتشر شده طی ۳ سال گذشته اشاره کنیم.

برای دسترسی به این آیکون‌ها، باید به بخش تنظیمات اینستاگرام سر بزنید و سوایپ طولانی به سمت پایین انجام دهید تا برخی ایموجی‌ها پدیدار شوند. با مشاهده‌ی این ایموجی‌ها، اگر به سوایپ کردن ادامه دهید آیکون‌ها پدیدار می‌شوند و پیامی از طرف اینستاگرام به نمایش درمی‌آید. در ادامه می‌توانید ویدیوی مربوط به این قابلیت مخفی را مشاهده کنید.

دانلود mp4

به نظر می‌رسد این مشخصه در حال ارائه برای کاربران است و طبق گزارش‌های منتشر شده، بسیاری از کاربران در حال حاضر نمی‌توانند به این قابلیت دسترسی داشته باشند. البته ظاهرا تنها در ماه جاری میلادی یعنی اکتبر می‌توان از این آیکون‌ها استفاده کرد زیرا در پیام اینستاگرام آمده: «در این ماه از شما دعوت می‌کنیم آیکون اپلیکیشن خود را به مورد دلخواهتان تغییر دهید.»

