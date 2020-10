مایکروسافت نام موتور جست‌وجوی بینگ را به مایکروسافت بینگ تغییر داد. با وجود اینکه به نظر می‌رسد بسیار از کاربران باز هم از نام بینگ برای نام بردن این موتور جست‌وجو استفاده کنند، اما مایکروسافت با منتشر کردن پستی از نام تجاری جدید این موتور جست‌و‌جو رونمایی کرد.

با وجود این تغییر نام، مایکروسافت جزئیات دیگری را در رابطه با علت تغییر نام این موتور جست‌وجو از بینگ به مایکروسافت بینگ منتشر نکرده است. آن‌ها فقط اعلام کرده‌اند که این کار در راستای ادغام تجربه‌هایشان در زمینه‌ی جست‌و‌جو در تمامی خانواده‌ی مایکروسافت است.

این تغییر در نام موتور جست‌وجو باعث شده است که اکنون این موتور جست‌وجو در کنار نمایش نام مایکروسافت بینگ به کاربران، از لوگوی به‌روز شده‌ای هم بهره ببرد. البته هنوز به‌درستی مشخص نیست که آیا مایکروسافت به طور کامل این لوگوی جدید را جایگزین لوگوی قبلی می‌کند یا که قصد دارد در آینده از هر دو این لوگو‌ها در موتور جست‌وجوی مایکروسافت بینگ استفاده کند.

در چند ماه گذشته، مایکروسافت لوگو‌های مختلفی را برای موتور جست‌وجوی خودش امتحان کرده بود، حتی برخی از این لوگوهای جدید در زمان استفاده از موتور جست‌و‌جوی بینگ به صورت موقت نمایش داده می‌شدند.

در سال‌های گذشته، مایکروسافت سعی کرده است که از نام خود در بسیاری از سرویس‌ها و محصول‌هایش استفاده کند. به عنوان نمونه شاهد بودیم که این شرکت نام ویندوز استور را به مایکروسافت استور تغییر داد و به‌تازگی هم نام افیس ۳۶۵ را با مایکروسافت ۳۶۵ جایگزین نمود.

با وجود اینکه این شرکت هم اکنون از نام خودش در محصولاتی مانند مایکروسافت Edge و مایکروسافت Team استفاده می‌کند، اما به نظر می‌رسد که دیگر محصول‌های این شرکت مانند ایکس باکس و سرفیس از این تغییر نام مصون مانده‌اند.

در کنار این تغییر نام و استفاده از لوگوی جدید در مایکروسافت بینگ، به نظر می‌رسد که این شرکت قابلیت جست‌وجو در دیگر محصول‌های خودش مانند ویندوز و افیس با استفاده از موتور جست‌وجوی مایکروسافت بینگ را بهبود بخشیده است.

در نهایت مایکروسافت از نام Microsoft Search در داخل موتور جست‌وجو بینگ برای سرویسش که به سازمان‌ها برای جست‌وجوی اسناد و مدارک‌هایشان در شبکه‌های داخلی آن‌ها کمک می‌کند، استفاده کرده است.

برخی کاربران خبر از شکستگی اطراف پورت USB-C سرفیس Duo می‌دهند

منبع: The Verge

The post نام موتور جست‌وجوی بینگ به مایکروسافت بینگ تغییر کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala