توییتر به صورت مداوم در حال تست قابلیت‌های جدید برای اپلیکیشن موبایل خود است. قابلیت جدیدی هم که احتمالا به‌زودی به توییتر اندروید اضافه می‌شود، امکان دنبال کردن گروهی افراد را فراهم می‌کند.

توییتر یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های اجتماعی است که کاربران بسیار زیادی سراسر جهان دارد. بنابراین برای حفظ این تعداد و همچنین افزایش آن‌ها، باید در راستای بهبود رابط کاربری برنامه تلاش کند. خوشبختانه شاهد همچین تلاشی از سوی توییتر هستیم. این اپلیکیشن گاهی اوقات با قابلیت‌های ریز و درشت بسیار خوبی بروزرسانی می‌شود و حالا هم به نظر می‌رسد یک قابلیت جدید برای توییتر اندروید در حال تست است.

قابلیت جدید هنوز برای همه فعال نشده و تنها تعدادی از کاربران اندروید فعلا دریافت آن را گزارش کرده‌اند. اینطور که به نظر می‌رسد، با این بروزرسانی کاربران قادر خواهند بود صفحه‌ی افرادی را که بعد از دنبال کردن یک شخص به آن‌ها پیشنهاد می‌شود به صورت یکجا دنبال کنند. بدین صورت که دیگر این اتفاق به صورت مجزا رخ نمی‌دهد. یعنی تنها با لمس یک گزینه، همه‌ی حساب‌های پیشنهادی را می‌توانید دنبال کنید.

البته برای آن دسته از کاربرانی هم که نمی‌خواهند برخی از حساب‌های پیشنهادی را دنبال کنند، امکان پاک کردن از لیست پیشنهادی هم وجود دارد. به نظر می‌رسد پیشنهاد این حساب‌های کاربری بر اساس پست‌هایی است که به اشتراک می‌گذارند و اینکه آیا مرتبط با فردی که به‌تازگی دنبال کرده‌اید فعالیت می‌کنند یا خیر.

قابلیت جدید توییتر اندروید در صورت انتشار رسمی برای این سیستم عامل و iOS احتمالا جایگزین کادر پیشنهادی کنونی می‌شود که سه حساب کاربری را به علاوه‌ی گزینه‌ای برای مشاهده‌ی افراد بیشتر برایتان به نمایش در می‌آورد. در حال حاضر توییتر هیچ اطلاعات بیشتری در رابطه با این قابلیت جدید منتشر نکرده اما به نظر می‌رسد فعلا فقط کاربران توییتر اندرویدی هستند که در تعدادی محدود به آن دسترسی دارند.

اگر این قابلیت با استقبال خوبی از سوی کاربران مواجه شود و کاربردی باشد، بدیهی است توییتر آن را در قالب یک بروزرسانی برای همه‌ی نسخه‌های این اپلیکیشن منتشر می‌کند. به نظر شما این قابلیت کاربردی است؟

منبع: PhoneArena

منبع متن: digikala