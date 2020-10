اینطور که به نظر می‌رسد، گوگل در راستای افزایش امنیت مرورگر کروم نسخه‌ی موبایل، قابلیتی را به آن اضافه کرده که در صورت هک شدن رمز عبور این موضوع را به همراه راه حل به شما اطلاع می‌دهد.

معمولا کم پیش می‌آید که رمز عبور حساب کاربری‌مان هک و یا به طور کلی دچار مشکل شود. اما خوشبختانه برای این اتفاق هم راه حلی در نظر گرفته شده. به این صورت که مرورگر گوگل کروم بعد از مطلع کردنتان از هک شدن رمز عبور شما را به صفحه‌ی تغییر رمز هدایت می‌کند. برای اینکه مشخص شود کدام رمز عبور شما با مشکل مواجه شده، کروم یک کپی از تمام آن‌ها را به صورت رمز‌نگاری شده برای گوگل ارسال می‌کند که حتی این شرکت هم نمی‌تواند به اطلاعات شما شامل حساب کاربری و رمز عبور دسترسی داشته باشد.

همچنین یک قابلیت تحت عنوان Safety Check هم قرار است به زودی به کروم موبایل اضافه شود که امکان چک کردن دستی رمز عبور را فراهم می‌کند تا مشخص شود آیا قابلیتی نظیر وب‌گردی ایمن (Safe Browsing) در مرورگر فعال است یا خیر. همچنین با Safety Check، می‌توانید از این بابت که آیا مرورگر کروم آخرین نسخه‌ی امنیتی را دریافت کرده مطلع شوید.

در سیستم عامل iOS کاربران حتی می‌توانند از قابلیت Autofill کروم که اطلاعات ورود به حساب کاربری آن‌ها را ذخیره می‌کند، در دیگر برنامه‌ها و مرورگرها هم استفاده کنند. در راستای افزایش امنیت هم کاربران ابتدا باید از طریق اثرانگشت یا تشخیص چهره، هویت خود را تایید کنند تا کروم بتواند رمز عبور یا اطلاعات حساب را در کادرهای مربوطه وارد کند.

گوگل کروم به‌زودی ناامن بودن فرم‌ها را اعلام می‌کند

همچنین به‌زودی برای کاربران اندروید، قابلیت جدیدی تحت عنوان Enhanced Safe Browsing یا وب‌گردی ایمن بهبود یافته منتشر می‌شود که با اشتراک‌گذاری لحظه‌ای اطلاعات و داده‌ها با سرویس وب‌گردی ایمن گوگل، از رخ دادن اتفاقاتی نظیر فیشینگ، ورود بدافزار به گوشی یا هرگونه خطری از این قبیل جلوگیری می‌کند؛ نه اینکه بعد از رخ دادن این اتفاقات بخواهد اقدامی در راستای حل آن انجام دهد.

گوگل مدعی شده کاربرانی که این قابلیت را روی کامپیوترهای خود فعال کرده‌اند، ۲۰ درصد به نسبت گذشته از ورود به سایت‌های خطرناک و کلاه‌بردار در امان مانده‌اند که این آمار بسیار خوب و امیدوارکننده است. شاید تنها نقطه ضعف آن این باشد که اکنون داده‌های وب‌گردی شما، اگرچه برای امنیت خودتان، به صورت لحظه‌ای با گوگل به اشتراک گذاشته می‌شود.

۷ افزونه‌ی مرورگر که ردیابی سایت‌ها را افشا می‌کنند

منبع: GSMArena

The post گوگل کروم در اندروید و iOS هک شدن رمز عبور را به کاربران اطلاع می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala