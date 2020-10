نمای پشتی لوگوی قدیمی اینستاگرام بالاخره مشخص شد

از زمانی که اینستاگرام لوگوی خود را با شکل رنگارنگ کنونی بروزرسانی کرد حدودا ۴ سال می‌گذرد. به نظر می‌رسد به همین زودی‌ها هم شاهد تعویض این لوگو نباشیم اما در جشن ۱۰ سالگی این شبکه‌ اجتماعی محبوب و بسیار پرطرفدار، شاهد تصویری از نمای پشتی لوگوی قدیمی آن بودیم؛ تصویری که تاکنون موفق به مشاهده‌ی آن نشده بودیم.

معمولا کسی تمایل ندارد بداند پشت لوگوی شبکه‌های اجتماعی یا به طور کلی هر لوگوی دیگر چه شکلی دارد. چون اصلا در این رابطه فکر هم نمی‌کنیم که ممکن است یک لوگو در بخش پشتی خود شکل خاصی داشته باشد. اما ظاهرا روی لوگوی قدیمی اینستاگرام کار زیادی شده، آن‌ هم با جزئیات.

بعد از گذشت حدودا ده سال، اینستاگرام نمای پشتی لوگوی خود را نه در اینستاگرام بلکه طی یک حرکت کنایه‌آمیز در توییتر با کاربران به اشتراک گذاشت. در سمت چپ-بالای بخش پشتی این لوگو یک چشمی نسبتا بزرگ به چشم می‌خورد که در واقع مربوط به همان دوربین روی بخش جلویی است. همچنین نوار رنگی اینستاگرام که در جلو دیده می‌شد، تا بخش پشتی نیز امتداد یافته . دیگر موارد شامل تمام آن چیزی است که در یک دوربین غیر DSLR می‌توانیم ببینیم.

شاید بسیاری‌ها اصلا به این موضوع فکر نمی‌کردند اما بسیار جالب است بدانیم یک شرکت تا این اندازه برای طراحی لوگوی اپلیکیشن خود اهمیت قائل شده و به جزئیات دقت کرده است. به نظر می‌رسد در سالگرد ۲۰ سالگی اینستاگرام، باز هم شاهد یک غافلگیری تازه خواهیم بود چون هنوز تصویری از طراحی کناری این لوگوی قدیمی و محبوب منتشر نشده!

به مناسبت ۱۰ ساله شدن اینستاگرام آیکون‌های قدیمی این اپلیکیشن بازگشتند

