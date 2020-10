دستیار صوتی گوگل اسیستنت امکانات بسیار جذابی را ارائه می‌کند و حالا طبق اعلام گوگل، کاربران با استفاده از فرامین صوتی گوگل اسیستنت می‌توانند چندین اپلیکیشن اندروید را کنترل کنند. این یعنی وقتی از گوگل اسیستنت می‌خواهید مهم‌ترین اخبار مطرح شده در توییتر را برای شما بخواند، از طریق دسترسی به توییتر می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.

گوگل اعلام کرده که این قابلیت جدید گوگل اسیستنت فعلا با ۳۰ اپلیکیشن برتر پلی استور سازگار است و به‌زودی به شمار این اپلیکیشن افزوده خواهد شد. البته باید خاطرنشان کنیم اپلیکیشن‌های موردنظر باید از قبل بر روی گوشی نصب شده باشند و از بین اپلیکیشن‌های سازگار با این قابلیت می‌توانیم به توییتر، اسنپ‌چت و اسپاتیفای اشاره کنیم. در ادامه می‌توانید تیزر مربوط به معرفی این قابلیت را تماشا کنید.

دانلود mp4

همچنین اگر مثلا از چند فرمان صوتی مشخص مرتبا استفاده می‌کنید و مثلا می‌خواهید یک توییت منتشر کنید یا غذا سفارش دهید، می‌توانید میان‌بر مربوط به آن‌ها را تعریف کنید تا فقط با به زبان آوردن یک عبارت کوتاه، فرایند موردنظر شما انجام شود. روی هم رفته این مشخصه نه‌تنها قدرت گوگل اسیستنت‌ را افزایش می‌دهد، بلکه بدون دست زدن به گوشی می‌توانید کارهای بیشتری را انجام دهید.

منبع: Engadget

